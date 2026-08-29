Fassfreunde bringen drei neue Single Casks und das erste große Fassfreunde-Tasting

David Gran von MyBar by David Gran und Malte von Dram Way bringen unter dem Label „Fassfreunde“ nun den zweiten Run mit drei Bottlings auf den Markt – mit Whiskys aus Bladnoch, Deanston und Torabhaig.

Zudem kündigen die beiden unabhängigen Abfüller ein Online-Tasting mit allen sechs bisherigen Bottlings für den 12. September 2026 um 20:00 Uhr an – Näheres dazu in der Pressemitteilung, die auch ein Link zur Anmeldung enthält:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Drei neue Single Casks und das erste große Fassfreunde-Tasting

Die Fassfreunde veröffentlichen mit Kirkinner, Deanston und Torabhaig drei neue Single-Cask-Abfüllungen – im September folgt ein gemeinsames Onlinetasting mit allen sechs bisherigen Editionen.

Mit gleich drei neuen Abfüllungen wächst die noch junge Reihe der Fassfreunde weiter. Die Editionen 03 bis 05 sind ab sofort im Onlineshop unter fassfreunde.com erhältlich. Dabei zeigen die drei Whiskys ziemlich genau, wofür Fassfreunde stehen soll: unterschiedliche Brennereien, unterschiedliche Fassarten und unterschiedliche Reifezeiten – aber immer Single Cask, Fassstärke und eine vollständige Reifung in einem einzigen Fass.

Hinter Fassfreunde stehen David Gran von MyBar by David Gran und Malte von Dram Way. Beide sind bereits seit mehreren Jahren als unabhängige Abfüller aktiv und haben ihre gemeinsame Whisky-Leidenschaft 2026 in einem neuen Projekt zusammengeführt.

Die Idee dahinter ist bewusst einfach: Abgefüllt wird nur, was beiden unabhängig voneinander schmeckt. Alter, Brennereiname oder eine möglichst spektakuläre Geschichte sind dabei zweitrangig. Entscheidend ist der Whisky im Glas.

Alle Fassfreunde-Abfüllungen erscheinen als Single Cask in Fassstärke, ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltration. Auf zusätzliche Finishes wird bewusst verzichtet. Die Whiskys werden in Schottland destilliert, gereift und abgefüllt.

Edition 03: Junger Kirkinner mit ordentlich Rauch und Sherry

Den Auftakt der drei Neuerscheinungen macht ein ungewöhnlich junger und entsprechend wilder Whisky.

Die Fassfreunde Edition 03 ist ein heavily peated Kirkinner Single Malt Scotch Whisky aus dem Jahr 2022. Der Whisky reifte vollständig in einem Oloroso Sherry Quarter Cask und wurde 2026 mit 61 % vol. abgefüllt.

Die geringe Fassgröße hat dem jungen Whisky bereits in vergleichsweise kurzer Zeit einen intensiven Charakter mitgegeben. Dunkle Früchte und kräftige Sherrynoten treffen auf deutlichen Torfrauch. Ein Whisky, der sein junges Alter nicht versteckt, sondern gerade daraus einen Teil seines Charakters zieht.

Edition 04: Deanston aus dem PX Sherry Cask

Mit der Edition 04 geht es in eine völlig andere Richtung. Deanston gehört zu den persönlichen Lieblingsbrennereien der beiden Fassfreunde und ist vor allem für einen klaren und fruchtigen Brennereicharakter bekannt.

Für die neue Abfüllung konnte ein Deanston aus dem Jahr 2014 ausgewählt werden, der vollständig in einem Pedro-Ximénez-Sherryfass reifte. Abgefüllt wurde der Single Malt 2026 in Fassstärke mit 57,3 % vol.

Die fruchtige Deanston-Charakteristik verbindet sich dabei mit den dunklen, süßen Fruchtnoten des PX Sherrys. Anders als der Kirkinner kommt der Deanston vollständig ohne Rauch aus und bildet damit einen deutlichen Gegenpol innerhalb der neuen Releases.

Edition 05: Torabhaig aus dem First Fill Bourbon Cask

Für die Edition 05 führt die Reise auf die Isle of Skye.

Der Torabhaig wurde 2018 destilliert und reifte rund sieben Jahre vollständig in einem First Fill Bourbon Cask. 2026 wurde er mit 56,5 % vol. in Fassstärke abgefüllt.

Torabhaig zählt zu den jüngeren schottischen Brennereien und hat sich in vergleichsweise kurzer Zeit mit einem leicht bis mittelstark rauchigen, maritim geprägten Stil einen Namen gemacht. In der Fassfreunde-Abfüllung trifft dieser Charakter auf die klassischen fruchtigen und vanilligen Noten eines frischen Bourbonfasses.

Damit zeigen bereits die drei neuen Abfüllungen die Bandbreite, die Fassfreunde ausmachen soll: vom vierjährigen heavily peated Sherry-Whisky über einen gereiften Deanston aus dem PX-Fass bis hin zum maritim-rauchigen Torabhaig aus First Fill Bourbon.

Erstes Fassfreunde-Tasting mit allen sechs Editionen

Am 12. September 2026 um 20:00 Uhr laden David und Malte außerdem zum ersten großen Fassfreunde-Onlinetasting ein.

Verkostet werden an diesem Abend erstmals alle sechs bisher erschienenen Fassfreunde- Abfüllungen gemeinsam. Neben den Editionen 03 bis 05 werden dafür auch die letzten Flaschen der bereits ausverkauften Editionen 01, 02 und 06 geöffnet.

Mit dabei sind ein inzwischen ausverkaufter Secret Single Malt aus einem besonders dunklen Oloroso-Fass, ein Blair Athol aus einem First Fill Bourbon Cask sowie die Edition 06: ein Burnside aus dem Jahr 1989, gereift in einem Sherry Barrique.

Das Tasting findet interaktiv über Zoom statt. Das Set enthält sechs Samples à 2 cl und kostet 59,90 Euro.

Die Editionen 03 bis 05 sowie die Tasting-Sets sind ab sofort ausschließlich über den Fassfreunde-Onlineshop erhältlich.

Weitere Informationen und Bestellung:

fassfreunde.com