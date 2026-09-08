Bereits im letzten Jahr und in diesem Frühjahr war Bladnoch Master Blender Dr. Nick Savage auf einer Deutschland-Tour. Nun kommt er auch in diesem Herbst, erneut in Zusammenarbeit mit dem deutschen Importeur Alba Import, für weitere Tastings nach Deutschland. Mehr über die Bladnoch Tastingevents swoie die Anmelde-Möglichkeiten erfahren sie in der Aussenudng von Alba Import:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Weitere Tastingevents mit Bladnoch Master Blender Dr. Nick Savage in Deutschland

Ein Tasting mit dem Master Blender einer schottischen Brennerei ist immer ein Erlebnis. Umso mehr freut sich der deutsche Distributeur für Bladnoch Single Malt, dass Master Blender Nick Savage seine Reihe von Tastingterminen in Deutschland in diesem Herbst fortsetzen wird.

Bereits letztes Jahr und in diesem Frühjahr hat Nick Savage in einigen der acht deutschen Bladnoch Partnershops vor begeistertem Publikum Verkostungen mit Abfüllungen aus der Bladnoch Core Range sowie besonderen Einzelfassabfüllungen gehalten und dabei kurzweilig über seine Arbeit als Master Blender und Distillery Manager bei Bladnoch berichtet.

Dr. Nick Savage, eine Koryphäe auf seinem Gebiet mit profunder Whiskyexpertise, war zuvor für die Macallan Distillery tätig, bevor er 2019 zur privat geführten Brennerei Bladnoch wechselte und seitdem dort die neue Bladnoch Range konsequent aufgebaut hat. Der heutige elegante und üppige Stil von Bladnoch Single Malt, der von einer großen Aromentiefe geprägt ist, trägt definitiv Nick’s Handschrift – vom Charakter des Destillats über das Woodmanagement bis zur Fassselektion.

Wer bisher nicht die Gelegenheit hatte, Nick persönlich kennenzulernen und in den Genuss der Bladnoch Abfüllungen zu kommen, kann dies nun bei weiteren Terminen im deutschen Fachhandel diesen Herbst nachholen.

Die Veranstaltungen im Einzelnen:

Mi, 07.10.2026, 19,30 Uhr: Dehlwisch, Handelshaus für Internationale Getränke, 49393 Lohne,

Tastingabend https://www.dehlwisch.de/Aktuelles/Events/

Do, 08.10.2026, 19.00 Uhr: Der Schottlandladen, 55116 Mainz,

Tastingabend, https://www.schottlandladen.de/tasting-kalender

Fr, 09.10.2026, 13.00 bis 16.00 Uhr: Wein- und Getränkewelt Weiser, 64646 Heppenheim

Offene Verkostung und Meet & Greet, www.getraenkewelt-weiser.de

Fr, 09.10.2026, 19.00 Uhr: Delias Whiskyshop, 67659 Kaiserslautern

www.deliawhisky.de

Es sind noch einige Plätze frei, die Anmeldung kann direkt bei den Fachhändlern auf der jeweiligen Webpage erfolgen.

Informationen zu Bladnoch Distillery

Bladnoch Distillery wurde 1817 gegründet, sie ist die älteste Whiskydestillerie der Lowlands und eine der ältesten in Schottland, zudem ist sie die südlichste Brennerei Schottlands und wird oft als „Queen of the Lowlands“ bezeichnet.

Bladnoch Single Malts basieren auf einer traditionellen Produktion, in Handarbeit aus britischem Malz und reinstem weichen Wasser hergestellt. Die Reifung erfolgt in Fässern allerbester Qualität in traditionellen Lagerhäusern – zu 95% in frischen Fässern.

Dank des neuen privaten Eigentümers der Brennerei und der Expertise von Master Blender Dr. Nick Savage (ehemals tätig bei „The Macallan“) erlebt der traditionsreiche Bladnoch Single Malt ein beeindruckendes Revival.

David Prior, australischer Unternehmer, erwarb Bladnoch Distillery im Jahr 2015 und konnte sie nach achtjähriger Stilllegung 2017 wieder in Betrieb nehmen.

Webpage: www.bladnoch.com