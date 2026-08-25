Im letzten Jahr zur Whiskyfair in Limburg präsentierte die Clydeside Distillery aus Glasgow zwei Einzelfass-Abfüllungen für den deutschen Markt. Jetzt erscheinen mit ihrem deutschen Partner Alba Import zwei weitere besondere Single Cask Bottlings, exklusiv abgefüllt für den deutschen Markt.

Hier die Infos, die wir von Alba Import erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Clydeside “Vibrant Stills” – The Clydeside Distillery aus Glasgow präsentiert exklusive Einzelfass-Abfüllungen für den deutschen Markt

Die im Herzen Glasgows gelegene Clydeside Distillery präsentiert ein zweites Mal zwei besondere Single Cask Bottlings, exklusiv abgefüllt für den deutschen Markt.

Nach der äußerst positiven Resonanz auf die im April letzten Jahres gelaunchten Clydeside „Vibrant Stills“ Single Casks legt die Brennerei in Zusammenarbeit mit ihrem deutschen Partner Alba Import nach.

Distillery Manager Alistair McDonald, der auf eine jahrzehntelange Karriere in der Whiskywelt zurückblickt und die neue Destille der Familie Morrison im Jahr 2017 in Betrieb genommen hat, ist erneut eingetaucht in seine Fassbestände auf der Suche nach außergewöhnlich entwickelten Fässern.

Wenn dann jemand mit einer Expertise wie Alistair derartig ins Schwärmen gerät, dann hat das einen Grund. So war es, als man sich mit dem Team von Alba Import zusammensetzte und schnell wurde klar weshalb.

Auslöser war insbesondere Fass Nummer F14, ein ex Rosé Champagne Cask. Hier gab es bei allen Beteiligten an der Fassauswahl keinen Zweifel – das muss es sein.

Clydeside „Vibrant Stills“, 2019, 7 Jahre, Rosé Champagne Finish, 55%

Ein duftender Traum gleich von Beginn mit deutlichen Noten von Erdbeere, Joghurt, Honigmelone und weißer Schokolade. Am Gaumen drängen sich Eindrücke von Mandarine, Popcorn, roten Äpfeln und Zuckerwatte in den Vordergrund. Der Nachhall ist buttrig und an Clementine erinnernd.

Es zeigt sich deutlich, wie gut das hochreine immens fruchtige Clydeside Destillat auf Fasseinflüsse reagiert.

Doch unter den vielen Proben gab es einen weiteren Superstar. Auch das Sample von Madeira Fass Nummer F19 war so betörend, dass die Entscheidung fiel, erneut ein Single Cask Duo für Deutschland abzufüllen.

Clydeside „Vibrant Stills“, 2019, 7 Jahre, Madeira Finish, 55%

Im Duft zeigt sich reifer Pfirsich, Erdbeersaft, Pflaume und richtig üppig Schoko-Sahne-Pudding. Dieser bleibt auch auf der Zunge bestimmend, zusammen mit Himbeere, Apfelmus und etwas Ingwer. Zurück bleibt er mit Spuren von Ahornsirup und Rhabarberkuchen.

Selbstverständlich gilt für beide Clydeside „Vibrant Stills“: hergestellt aus 100% schottischer Gerste (von Farmen aus der Umgebung von Glasgow) und bestem Wasser aus dem Loch Katrine, mit überdurchschnittlich langer Fermentation sowie einer äußerst schonenden Destillation mit ungewöhnlich hohen Cut Points. Abgefüllt in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtration, präsentieren sich beide Expressions als Aushängeschild für Clydeside’s hohe Qualitätsansprüche.

Alistair McDonald kommentiert:

„Wir sind sehr zufrieden, wie wunderbar Clydeside Single Malt in Madeira und Rosé Champagne Fässern reift, wie der delikate tropische Fruchtcharakter unseres Destillats sich hervorragend mit den üppig-fruchtigen Weinfass-Aromen verbindet und ein elegantes unverwechselbares Geschmacksprofil entsteht.“

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import: