Alba Import stellt neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection sowie eine Limited Edition des Cask Islay vor

Vier neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection sowie eine neue Abfüllung in der Cask Islay Serie kommen über Alba Import jetzt in den deutschen Handel. In der Cask Collection sind es ein Lowlander und drei Whiskys aus der Speyside, allesamt in Fassstärke, der Cask Islay ist ein sherrygereifter Single Malt von Islay mit dem Alter von zehn Jahren.

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Alba Import stellt neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection vor sowie eine Limited Edition des Cask Islay

Alba Import präsentiert vier neue Abfüllungen in der A.D.Rattray Cask Collection. Unter diesem Label füllt der schottische Independent Bottler A.D.Rattray seit dem Jahr 2004 Single Malt und Grain Whiskys in Einzelfass-Qualität ab, immer in voller Fassstärke, in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Chill-Filtration.

Ein weiteres Merkmal der Cask Collection von A.D.Rattray ist die Benennung vollumfänglicher Fass-Daten auf dem jeweiligen Label. So findet man Angaben zu Herkunftsregion, Fass-Art, Fassnummer, Tag der Destillation, Tag der Abfüllung, Flaschenzahl sowie Zusatzdaten bei evtl. Zweitreifungen. Darüber hinaus gibt es ein Rückenlabel mit ausführlichen Tasting-Notes.

Vier neue Qualitäten in der A.D.Rattray Cask Collection sind nun im Fachhandel verfügbar:

Auchentoshan , 2012, 14 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 55,8%

, 2012, 14 Jahre, First Fill Bourbon Barrel, 55,8% Benriach , 2015, 10 Jahre, Moscatel Finish, 57,2%

Dufftown , 2009, 16 Jahre, Bourbon Hogshead, 49,5%

Miltonduff, 2007, 18 J., Bourbon Barrel, 55,5%

14 Jahre im First Fill Bourbon Barrel machen den Auchentoshan zu einem wahrlich leckeren Tropfen. Himbeere, Melone und Nougat bezaubern im Duft, dann folgen Grapefruit und süße Anflüge von Zuckerwatte und Vanillepudding am Gaumen.

Ein 2015’er Benriach reifte zunächst für 8 Jahre im Bourbon Barrel, bevor er eine Zweitreifung im Moscatel Barrique für weitere 30 Monate erhielt. Hier zeigen sich vorab blumige Aromen gepaart mit Eindrücken von Orangenmarmelade, bevor Birnen, Limone, Honig und dunkle Schokolade im Geschmack übernehmen.

Der 16-jährige Dufftown aus dem Bourbon Hogshead brilliert beim Nosing mit süßen Holznoten und Nelkenblüten, gefolgt von viel Fruchteindrücken wie Stachelbeere, Grapefruit und Äpfeln im Geschmack. Ein toller Vertreter dieser geschätzten Brennerei.

Nummer Vier ist ein Miltonduff, der mit 18 Jahren im Bourbon Barrel einen fortgeschrittenen Reifegrad erreicht hat. Nach Patchouli und Bananen-Chips duftend, bestechen auf der Zunge Noten von Macadamia Nüssen sowie blumige und mineralische Eindrücke, ein sehr ausgewogenes Genusserlebnis.

Neues aber auch in der A.D.Rattray Core Range „Casks of Scotland“ Single Malts, sprich dem Trio Cask Islay, Cask Speyside und Cask Orkney.

Bereits im Jahr 2019 gab es den beliebten Cask Islay Single Malt von A.D.Rattray als Limited Sherry Edition in Cask Strength, damals ohne Altersangabe. Die Abfüllung war sehr schnell vergriffen und es folgten immer wieder Anfragen aus dem Fachhandel, ob zukünftig eine Neuauflage geplant sei. Nun ist es so weit, der neue Cask Islay Sherry Matured ist verfügbar, wieder in limitierter Auflage (6000 Flaschen), 10 Jahre durchgehend in Sherry-Fässern gereift und in Batch Strength von 57,3% aufgelegt:

CASK ISLAY, Special Edition Sherry Matured, 10 Jahre

Islay Single Malt, 57,3 % vol.,

un-chillfiltered / natural colour

Die Rezeptur setzt sich aus insgesamt 18 verschiedenen Sherryfässern zusammen: 5 First Fill Sherry Butts aus 2015 wurden vermählt mit 13 First Fill Oloroso Sherry Barriques von Bodega Hidalgo – La Gitana aus 2016.

Die Tasting-Notes:

Nase: Blutorange, Brombeere, maritime Noten und üppiger Rauch.

Geschmack: Dunkle Kirsche, herbe Marmelade und Karamell-Nuss-Praline.

Nachklang: Lang und wärmend mit würziger Brombeermarmelade und sanften Grillkohlenoten.

Abgefüllt in natürlicher Stärke, natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltrierung.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import kommentiert: