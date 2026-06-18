Aus Oldenburg erreicht uns die Nachricht, dass die fünfte dramBROSIA Abfüllung ab sofort erhältlich ist. Die vier Whiskyhändler (insgesamt 5 Personen) veröffentlichen unter diesem Label Whiskys, die sie besonders gelungen finden und die dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben.

Diesmal ist es ein 15 Jahre alter Ardmore aus einem Sherry-Octavefass geworden. Tasting Notes und mehr Infos finden Sie untenstehend, und auch die Links zu den Händler, die die auf 56 Flaschen limitierte Abfüllung zum Verkauf anbieten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

dramBROSia geht in die 5. Runde – Ardmore 2010/2026 1st Fill Oloroso Sherry Octave

Erneut waren die Jungs wieder auf der Suche nach dem perfekten Dram – dieses Mal bei Brave New Spirits

Ursprünglich trafen sich die 4 Händler im Mai 2024 auf einem Kurztrip durch die schottische Speyside, Andreas Semmer (Whisky Erlebnis Oldenburg), Ralf Spettstößer (Loch Mor Spirits, Eutin), Dirk Schlüter (Schlüters Geniessertreff, Wülfrath), sowie Manuel König & Stephan Roth (angels´share Whisky, Greiz). Fünf Kollegen, vier Geschäfte, verschiedene Regionen und Geschäftsphilosophien trafen aufeinander, doch eine Sache eint alle: Die Liebe und Hingabe zum Whisky. Zusammen bereisten die Kollegen über mehrere Tage, verschiedenste Brennereien und freie Abfüller, immer auf der Suche nach dem perfekten Dram.

dramBROSia hat sin inzwischen als zwar kleiner aber konsequenter independent bottler ethabliert. Obwohl die BRO´s Diese Frage gerne mit einem klaren „Jein“ beantworten. Gerne möchten die BRO´s noch mehr Abfüllungen auf den Markt bringen, allerdings gibt es keine Abhängigkeit von Konzernen, Brennereigruppen, Brokern und freien Abfüllern. „Was uns allen gefällt und qualitativ herausragt, werden wir unter „dramBROSia“ abfüllen lassen.

Wir freuen uns, den neuesten dramBROSia präsentieren zu dürfen.

Die Entscheidung, sich nicht von einem bestimmten Hersteller oder Abfüller abhängig zu machen, trägt letztlich dazu bei, dass nur die besten Tropfen für uns abgefüllt werden. Ja und diesmal kann man wirklich von „Tropfen“ sprechen, denn aus unserem Fass waren lediglich 58 Flaschen zu gewinnen. Das erste Mal seit der Existenz von dramBROSia kommt dieser Whisky von „Brave New Spirits“. Es ist ein Ardmore, kräftig rauchig, bis das Oloroso Sherryfass mit seiner subtilen Süße zuschlägt.

Dieser fassstarke Whisky hat Suchtpotential im positivsten Sinne. Während ich diese Zeilen schreibe, ist es gerade erst 12 Uhr und trotzdem habe ich das Verlangen die Flasche zu öffnen und erneut zu Probieren. Mit dem ersten Tropfen aus dem Nosingglas entdecke ich bereits, dass der Whisky sich seit der Fassprobe erneut weiterentwickelt hat, Farbe und Geruch sind intensiver als in meiner Erinnerung. Der Raum wird von einem wohligen, süßen Rauch erfüllt. BBQ irgendwo an der Küste. Der erste Schluck kommt mit einem gewaltigen Antritt um sich kurz danach am Gaumen mit Wärme und Süße zu paaren. Der Abgang entspricht der langen Lagerzeit, dieser Whisky ist noch da, wenn alle Gäste schon gegangen sind. Ja, er hat das Zeug zum Lieblingsdram.

Aroma: Beerig, rauchig, süß

Geschmack: starker Antritt, Honig, dunkle Früchte, Floral, leichter warmer Lagerfeuer Rauch.

Abgang: langanhaltend, wärmend

Facts:

Ardmore 2010/2026 1st Fill Oloroso Sherry Octave #2539302 57,8% Exclusiv dramBROSia (Brave New Spirits)

Alter : 15 Jahre

Flaschenanzahl: 58

UVP: 74,90 €

Der Verkauf startet am Freitag, den 19.07.2025 und wird bei den vier Händlern verfügbar sein.

Achtung: Schnell sein lohnt sich! Jeder Händler hat „nur“ 14 Flaschen am Start!

Whisky Erlebnis, Oldenburg – https://www.whisky-erlebnis-ol.de/c/unabhaengige/drambrosia

– https://www.whisky-erlebnis-ol.de/c/unabhaengige/drambrosia Loch Mor Spirits, Eutin – https://www.loch-mor-spirits.com

– https://www.loch-mor-spirits.com Schlüters Geniessertreff, Wülfrath – https://www.schlueters-geniessertreff.de/

– https://www.schlueters-geniessertreff.de/ angels´share Whisky, Greiz – https://shop.angelsshare-whisky.de

Plan ist es, auf der Basis weitere Octave-Fässer Abfüllungen aus den Regionen: Speyside, Highlands, Islay und Lowlands abzufüllen.