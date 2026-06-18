Brauerei Locher feiert 140 Jahre Jubiläum mit limitiertem Säntis Malt Whisky „Alpfahrt“

140 Jahre ist nun die Appenzeller Brauerei Locher, die auch die Säntis Malts brennt, in Familienbesitz – Grund für eine Jubiläumsedition: Die Säntis Malt Whisky „Alpfahrt“ zeigt in 12 Whiskys mit verschiedenen Finishes die Vielfalt der Appenzeller Brennkunst – darunter finden sich laut der Webseite Finishes wie russische Eiche, Chianti und natürlich das typische Bierfass.

Die zwölf Flaschen sind mit Stickereien verziert und mit 48% vol. Alkoholstärke abgefüllt – sie sind einzeln zu einem Preis von 89,50 CHF zu erwerben – und zwar ab heute.

Hier die Presseinfo, die uns dazu aus der Schweiz erreicht hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brauerei Locher feiert 140 Jahre Jubiläum mit limitiertem Säntis Malt Whisky:

Appenzeller Alpfahrt – alpines Glück im Glas

Appenzell, 18. Juni 2026 – Mit der Jubiläumsabfüllung „Alpfahrt“ lanciert die Brauerei Locher einen neuen Säntis Malt, der die Essenz der Alpen in sich trägt. Inspiriert von der traditionellen Appenzeller Alpauffahrt verbindet dieser Schweizer Whisky handwerkliche Präzision mit regionaler Herkunft und moderner Genusskultur. Das Ergebnis ist ein charakterstarker Whisky, der Ruhe, Tiefe und alpine Authentizität ins Glas bringt.

Seit 200 Jahren trinkt die Schweiz Appenzeller Bier und seit 140 Jahren ist die Brauerei in Familienbesitz. Klar, dass man diese beiden Jubiläen in Appenzell mit einem guten Tropfen feiern will: Inspiriert von der Appenzeller Alpfahrt präsentiert das traditionsreiche Familienunternehmen mit ihrem Whisky „Säntis Malt Alpfahrt“ eine Jubiläumsabfüllung, die gelebte Tradition, echtes Handwerk und die tiefe Verbundenheit mit dem Appenzellerland verkörpert.

Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher, sagt:

«Mit dieser Sonderedition wollten wir einen Whisky schaffen, der die Ruhe und Kraft der Alpen in sich trägt. Jeder Schluck soll ein Stück dieser Landschaft erlebbar machen, welche die Philosophie unseres Familienunternehmens prägt. Alpfahrt steht für Zeit, Handwerk und Charakter.“

Zwölf verschiedene Whiskys in edlen Flaschen mit feiner Stickerei zeigen die Vielfalt der Appenzeller Brennkunst. Unterschiedliche Finishes verleihen jeder Abfüllung ihren eigenen Charakter. Diese neue Jubiläumsedition ist in limitierter Abfüllung ab dem 18. Juni 2026 erhältlich.

Über Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

Säntis Malt steht für die einzigartige Schweizer Whiskykultur der Brauerei Locher, deren Geschichte bis 1886 zurückreicht. Seit 1999 reift der Appenzeller Single Malt in bis zu 130-jährigen Bierfässern aus Eichenholz – Zeugen von fünf Locher-Generationen und über einem Jahrhundert Brautradition. Veredelt mit Quellwasser aus dem Alpstein und Getreide aus Schweizer Bergregionen entstehen in Appenzell charakterstarke Whiskys, die weltweit prämiert werden. Als Pionier der Schweizer Whiskyproduktion verbindet Säntis Malt Herkunft, Handwerk und Innovation. www.saentismalt.ch