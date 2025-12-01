Das schweizerische Whisky Time Magazin kürt die Appenzeller Säntis Malt Destillerie zur besten Destillerie der Schweiz. Jury und Publikum würdigten, wie die Brennerei in ihrer Pressemitteilung schreibt, insbesondere die außergewöhnliche Qualität der Destillate, die innovative Produktionsphilosophie sowie die handwerkliche Präzision.

Der Appenzeller Säntis Malt Destillerie gratulieren wir zu dieser Auszeichnung auf das Allerherzlichste, und präsentieren Ihnen die Aussendung der Brennerei:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Time Magazin zeichnet Appenzeller Destillerie aus:

Säntis Malt mit Gold gekrönt

Appenzell, 1. Dezember 2025 – Die Appenzeller Säntis Malt Destillerie der traditionsreichen Brauerei Locher wurde am vergangenen Wochenende von der renommierten Fachzeitschrift Whisky Time zur besten Destillerie der Schweiz erkoren. Jury und Publikum würdigten insbesondere die aussergewöhnliche Qualität der Destillate, die innovative Produktionsphilosophie sowie die handwerkliche Präzision, für die Säntis Malt seit Jahren bekannt ist.

„Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement für kompromisslose Qualität und handwerkliche Perfektion“, sagt Aurèle Meyer, Geschäftsleiter der Brauerei Locher. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Arbeit von der Jury und einem anspruchsvollen Publikum gewürdigt wird. Dies motiviert uns, weiterhin mit Leidenschaft und Innovationsgeist an neuen Kreationen zu arbeiten.“

Das Whisky Time Magazin gilt als eines der führenden nationalen Magazine im Spirituosenbereich und bewertet jährlich Destillerien aus der Schweiz. Mit der Auszeichnung stärkt die Brauerei Locher ihre Position als wichtiger Akteur in der Schweizer Whisky-Landschaft.

Über Säntis Malt – Swiss Alpine Whisky

Säntis Malt steht für die einzigartige Schweizer Whiskykultur der Brauerei Locher, deren Geschichte bis 1886 zurückreicht. Seit 1999 reift der Appenzeller Single Malt in bis zu 130-jährigen Bierfässern aus Eichenholz – Zeugen von fünf Locher-Generationen und über einem Jahrhundert Brautradition. Veredelt mit Quellwasser aus dem Alpstein und Getreide aus Schweizer Bergregionen entstehen in Appenzell charakterstarke Whiskys, die weltweit prämiert werden. Als Pionier der Schweizer Whiskyproduktion verbindet Säntis Malt Herkunft, Handwerk und Innovation. www.saentismalt.ch