Genau ein Jahr nach dem Erstlingswerk der bayerischen Oberlandbrennerei erscheint nun bereits Batch #4 des WUYD Whiskys (der Name leitet sich von „wuid“, also „wild“ auf bayrisch ab), der erste übrigens aus dem Sherryfass. Anlässlich der neuen Ausgabe stellt die Brennerei ihr jüngstes Kind vor – und bietet Ihnen auch eine kleine Rückschau unter dem Motto „was bisher geschah“:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

WUYD Whisky: Neue Sherry-Abfüllung zum ersten Jubiläum

Oberlandbrennerei bringt Batch #4 ihres Single Malts heraus

Lenggries, 03.10.2026. Genau vor einem Jahr schenkten Marko und Anne Schnürch aus der bayerischen Oberlandbrennerei ihren ersten WUYD Whisky aus. Genau ein Jahr später kommt nun bereits Batch #4 auf den Markt – wieder pünktlich zum Tag der deutschen Einheit.

WUYD – wie das bayerische „wuid“ – also wild, so war auch das erste Jahr für die Oberlandbrennerei, die am 3. Oktober 2025 ihren ersten Whisky herausgebracht hatte. „Eigentlich wollten wir mit unserem Whiskykonzept ja zeigen, dass zur Wildheit unserer Isar hier auch die Ruhe der Natur gehört – und damit die Ruhe, die dem Genuss eines Single Malts so gut tut“, erzählt Inhaberin Anne Schnürch. „Für unsere Gäste funktioniert das auch hervorragend“, ergänzt ihr Mann Marko Schnürch. „Nur für uns ging das im vergangenen Jahr leider nicht ganz auf“, sagt der Brennerei- Gründer lachend.

Whisky und Weißwurst für Wanderer aus aller Welt

Tatsächlich stand die Arbeit in der Brennerei im Jahr eins nach dem Whiskystart von WUYD nie wirklich still: Eine neue, größere Brennblase haben die Schnürchs gebraucht gekauft und für ihre Produktionsbedürfnisse umbauen lassen. Der Brennraum wurde dabei zum Ort für Besuchergruppen und Whiskytastings umgestaltet. „Vor einem Jahr hatten wir uns noch nicht vorstellen können, mit wie vielen Gästen wir hier bei Single Malt und bayerischer Brotzeit sitzen würden“, berichtet Anne Schnürch. „Und manchmal auch bei Whisky und Weißwurst“, sagt Marko Schnürch weiter. Gerade die familiäre Atmosphäre und die unkonventionelle, offene und bodenständige Art, an das Thema Whisky heranzugehen, scheinen bei den Gästen anzukommen, egal ob Skiurlauber oder Wanderer auf Spontanbesuch. Die kommen inzwischen aus aller Welt in die kleine Familienbrennerei im Isar-Dorf Lenggries. Niederlande, Ukraine, Singapur, sogar schottische Gäste waren schon zur Brennereiführung da.

„Wir haben ja kein großes Besucherzentrum und Angestellte, die die Leute herumführen“, erklärt Anne Schnürch. „Die Leute rufen oft zehn Minuten vorher an oder stehen einfach vor der Tür“, berichtet Marko Schnürch, der in der Familie das Whiskybrennen übernimmt. „Da nehmen wir uns dann natürlich schon die Zeit, ihnen unsere Oberlandbrennerei zu zeigen – auch wenn eigentlich andere Aufgaben anstanden. Schließlich haben sie sich auch die Zeit genommen, sich auf den Weg zu uns zu machen.“

Whiskyabfüllung auf Kundenwunsch

Probiert werden kann bei den persönlichen Führungen inzwischen eine stattliche Auswahl an Single Malts. Binnen eines Jahres hat die Brennerei vier weitere Whiskyabfüllungen, sogenannten Batches, herausgebracht. „Besonders begehrt war dabei unser drittes Batch aus dem Ahornsirupfass“, erläutert Marko Schnürch. Eine immer noch ungewöhnliche Art der Fassreifung für einen Single Malt Whisky. Batch 3,5 – eine Art „Zwischenabfüllung“ – war dagegen eigentlich nicht geplant für den Verkauf. „Wir hatten aus Neugier ein kleines 15-Liter-Fässchen mit unserem New Make befüllt, das wir geschenkt bekommen hatten. Da war vorher Hagebuttenwein drin“, berichtet Anne Schnürch. „Wir waren dann selbst ganz überrascht, wie gut und kräftig im Geschmack das geworden ist.“ Weil dann immer mehr Kunden beim Besuch nach einer Probe gefragt hatten, beschloss das Ehepaar kurzerhand, den Whisky doch für Kunden abzufüllen. Allerdings nur in unseren Minifläschchen, sonst hätten einfach zu wenig Menschen davon probieren können.

Zwar verfolgen die Macher von WUYD Whisky ganz stetig ihren selbst gesetzten, etwas ungewöhnlichen Kurs – auch gegen das eine oder andere Augenrollen, das sie hin und wieder erreicht, zum Beispiel wenn es um die Berechtigung ungewöhnlicher Fasskombinationen in der Whiskywelt geht. „Die Rückmeldungen unserer Kunden und die aus der Whiskygemeinschaft hierzulande sind uns sehr wichtig“, sagt Marko Schnürch. Mit entsprechender Verve verfolgen die beiden daher den Aufbau eines Netzwerkes zu Händlern, Whiskyexperten und Kooperationspartnern. Darüber hatte zuletzt auch die Fachzeitschrift „Kleinbrennerei“ berichtet und ausgeführt, wie viele Dritte beim Aufbau einer Whiskymarke hilfreich sein können.

Weites Whiskynetzwerk

Den Whiskykurs von Dozent Sebastian Schagl (Whiskywork) begleitete Marko Schnürch als Gastredner. Im Landkreis freute man sich über einen „eigenen Whisky“ in der Region und lud die Brennerei zum Gemeinschaftsstand bei der Grünen Woche in Berlin ein. Alexander Riehn, Inhaber von The Dram Shop in Garmisch-Partenkirchen, nahm als einer der ersten Händler WUYD in sein Whiskysortiment auf. Aktive aus der Whiskyszene wie WhiskyJason und Mark von „Alles rund um Whisk-e- y“ berichteten zuletzt, dazu bekannte Influencer aus der Szene wie z. B. Basil_rei, Doktorwhisky, Bavarianwhiskyfreak2, Whisky.with.tobi und viele andere. „Nicht ganz unkritisch“, sagt Marko Schnürch mit einem Augenzwinkern. „Genau das ist es, was wir jedoch brauchen“, meint Anne Schnürch. „Wir wissen natürlich, dass wir auch nach einem Jahr noch ein relativ neuer Ort auf der deutschen Whiskylandkarte sind.“

WUYD Whisky aus dem Oloroso-Sherryfass

Entsprechend gespannt sind die Schnürchs auf die Rückmeldungen zu ihrem ersten Sherrywhisky, wie sie sagen. „Am Anfang waren wir einfach sehr fasziniert von der großen Fass- und Aromenvielfalt“, berichtet Anne Schnürch. „Nun gehen wir auch die Whiskyklassiker an.“ Neben vielen verschiedenen Bourbonfässern lagern inzwischen auch Port- und Sherry-Barrels im Lenggrieser Fasslager. Das erste Sherryfass hat das Paar nun als WUYD Whisky Batch #4 abgefüllt. Pünktlich zum Tag der deutschen Einheit ist es auf wuyd-whisky.de und in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich.

„Für einen deutschen Whisky passt der Start zum Tag der deutschen Einheit schon mal gut, finden wir“, sagt Marko Schnürch. „Es geht ja gerade beim Wesen des Whiskys ebenso um das, was verbindet, und nie um das, was einen von anderen Menschen trennt.“

WUYD Single Malt Whisky Batch #4 – im Überblick

3 Jahre gereift im Ex-Sherryfass (American Oak), 10 Jahre Vorbelegung mit Oloroso-Sherry, 46 % vol.

Small Batch: limitierte Abfüllung, 577 nummerierte Flaschen

Gebrannt aus bayerischem Gerstenmalz

Keine Zusatzstoffe, keine künstlichen Aromen, keine Färbung, keine Kühlfiltrierung

Whiskyhefe und ganze sieben Tage Gärung

Preis: 49,90 Euro UVP (0,5 Liter)

So schmeckt WUYD Batch #4

Geruch: Dunkles Schokoladenmousse und würziges Malz treffen auf Sherrynoten nach Rosinen, getrockneten Pflaumen und süßen Feigen. Zarte Bitterschokolade vermischt sich mit kräftigen Eichenholznoten.

Dunkles Schokoladenmousse und würziges Malz treffen auf Sherrynoten nach Rosinen, getrockneten Pflaumen und süßen Feigen. Zarte Bitterschokolade vermischt sich mit kräftigen Eichenholznoten. Nachklang: Leichte Süße und ein wohliges Kribbeln bleiben auf der Zunge, danach lange kräftige Noten nach Bitterschokolade.

Leichte Süße und ein wohliges Kribbeln bleiben auf der Zunge, danach lange kräftige Noten nach Bitterschokolade. Geschmack: Würzig, fruchtig und etwas süß nach Schokolade, Dörrobst und Eichenholz.

Über die Oberlandbrennerei

Whisky, Gin und Honig von einem der letzten Wildflüsse Europas – das gibt es von der Oberlandbrennerei in Lenggries. Der Single Malt Whisky heißt WUYD – ist handgemacht, ungefiltert, als Small Batch abgefüllt und in Zukunft immer bio. So wie seit Jahren die eigene Imkerei, aus der auch der Bio-Blütenpollen als Signature Botanical für den Flower Power Karwendel Dry Gin kommt. Die Oberlandbrennerei wird von Anne und Marko Schnürch als kleiner Familienbetrieb geführt. Zu Besuchen und Tastings begrüßen die Inhaber immer selbst. Führungen von der Stange gibt es nicht, auch keine Öffnungszeiten. Wer die Oberlandbrennerei besuchen, Whisky und Gin probieren möchte, sollte einfach anrufen und einen Termin vereinbaren: +49 179 1346333.