Neu aus der Kingsbarns Distillery: Kingsbarns Cambo Collection – erste Ausgabe erscheint am 8. Oktober

Neuigkeiten gibt es aus der Lowland-Brennerei Kingsbarns zu vermelden: Die in Fife ansässige und der Familie Wemyss gehörende Brennerei hat die First Edition der neuen jährlichen Kingsbarns Cambo Collection für den 8. Oktober angekündigt.

Wieso eigentlich „Cambo Collection“? Nun, das Cambo Estate ist der Platz, an dem die Destillerie steht, und mit der Cambo Collection will man jährlich neue Aspekte des Cambo Estate beleuchten. Für die nächsten Jahre hat man seitens der Brennerei bereits verschiedene Themen skizziert: So sollen das Anwesen und seine landwirtschaftliche Tradition, die Agrarlandschaft, die lokal angebaute Gerste für den Whisky sowie die Entwicklung von Kingsbarns als Brennerei selbst beleuchtet weden.

James Erskine, der Director des Cambo Estate sagt dazu:

“The old farm buildings have been lovingly restored and given a new purpose as part of Kingsbarns Distillery, creating a connection between the site’s agricultural past and its life today. This collection feels like a fitting tribute to that history and the character of the place.”

Die Überverpackung der neuen Abfüllung ist vom Taubenschlag inspiriert, der Cambo Estat steht, das goldfarbene Label ist eine Verbeugung vor der landwitschatlichen Geschichte von Fife, die immer vom Getreideanbau geprägt war.

Mit der ersten Ausgabe wollte man den Herbst am Cambo Estate einfangen, sagt Peter Holroyd, der Distillery Manager:

“For our first bottling, we wanted to capture Cambo as it moves into autumn. The STR casks bring richness, warmth and spice to our naturally light and fruity house style, creating a whisky that feels incredibly connected to the season and the place that inspired it.”

Geschmacklich wird der Kingsbarns The Cambo Collection First Edition von der Brennerei wie folgt beschrieben: In der Nase Noten von Bratapfel, Zimt, Brombeerkonfitüre und schwarzer Johannisbeere, gefolgt von Aromen warmer Zimtschnecken, Vanilleglasur, dunklen Pflaumenfrüchten und Backgewürzen am Gaumen.

Der 10 Jahre alte Whisky aus STR-Fässern wurde dabei mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt und wird in UK 65 Pfund kosten. Er ist auch für europäische Märkte vorgesehen. Asien und die USA werden diesmal allerdings auf Grund der Limitierung auf 7680 Flaschen leer ausgehen.