Eine spezielle Limited Edition des Hibiki Japanese Harmony ist soeben von The House of Suntory veröffentlicht worden – das Artwork für die Flasche wurde dabei in gemeinsam mit dem berühmten Kimono-Haus Chiso gestaltet – dass sich die Limited Edition durch ihre optische Opulenz hervorragend als Geschenk (auch an sich selbst) eignet, braucht nicht eigens betont werden.

The House of Suntory hat uns zur Hibiki Japanese Harmony 2026 Limited-Edition, Chiso Kollaboration die nachfolgenden Infos für Sie geschickt:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

The House of Suntory präsentiert die Hibiki® Japanese Harmony Limited Edition in Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Kimono-Haus Chiso

Die Sammleredition würdigt mehr als 470 Jahre japanische Kunstfertigkeit mit einem von traditioneller Kimono-Handwerkskunst inspirierten Design.

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2026 – The House of Suntory, das Gründungshaus des japanischen Whiskys, präsentiert heute die Hibiki® Japanese Harmony 2026 Limited Edition, Chiso Kollaboration, eine Sammleredition, die in Zusammenarbeit mit Chiso entstanden ist, einem der ältesten und renommiertesten Kimono-Häuser Kyotos, gegründet im Jahr 1555. Die Kooperation vereint zwei Ikonen japanischer Handwerkskunst und verbindet Hibikis renommierte Kunst des Whisky Blendings mit Chisos über 470-jähriger Kimono-Tradition. Entstanden ist ein individuelles florales Design, das von Japans wechselnden Jahreszeiten inspiriert wurde.

Hibiki Japanese Harmony | 2026 Limited-Edition, Chiso Kollaboration

Die Hibiki Japanese Harmony 2026 Limited Edition interpretiert Hibikis ikonische Flasche mit ihren 24 Facetten, die Japans 24 traditionelle Mikrojahreszeiten repräsentieren, durch die kreative Handschrift von Chiso neu. Das traditionsreiche Unternehmen bewahrt seit Generationen die Kunst der Yuzen-Seidenfärbung und entwickelt dieses Handwerk gleichzeitig durch moderne Designs und Techniken kontinuierlich weiter.

Die Flasche der Limited Edition ist mit ausdrucksstarken floralen Motiven in leuchtenden Edelsteintönen verziert. Zu sehen sind Tachibana (immergrüne Zitrusfrucht), als Symbol für anhaltenden Wohlstand, Kiri (Blauglockenbaum), der für Glück und Ansehen steht, sowie Sakura (Kirschblüten), die die Schönheit der Jahreszeiten und die Erneuerung des Lebens zelebrieren. Ergänzt werden diese Motive durch Ume (Pflaumenblüten) und Tsubaki (Kamelien), traditionelle Sinnbilder für Langlebigkeit und zeitlose Vitalität. Akzente in sattem Gold, Karminrot, Smaragdgrün, Indigo und zarten Rosétönen verwandeln die Flasche in ein kunstvolles Sammlerstück. Das Design würdigt das gemeinsame Streben nach japanischer Handwerkskunst, das beide Häuser seit Generationen prägt.

Nach den vielbeachteten Kooperationen mit den japanischen Künstlern Eriko Horiki und Hiroshi Senju setzt die Chiso Edition Hibikis langjährige Tradition fort, japanische Kunst und Handwerkskunst durch kreative Partnerschaften zu würdigen. Die Zusammenarbeit wird durch einen exklsuiven Blick hinter die Kulissen in Form eines begleitenden FIlms sowie durch eine Chiso-Kimono-Installation im Terminal 1 des New Yorker Flughafens JFK später in diesem Jahr erlebbar gemacht.

Hibiki Japanese Harmony Tasting Notes

Hibiki Japanese Harmony entfaltet seinen Charakter besonders eindrucksvoll über einer handgeschnitzten „Marugori“-Eiskugel.

Farbe : Bernstein

: Bernstein Nase : Honigartige Süße, kandierte Orangenschale und weiße Schokolade

: Honigartige Süße, kandierte Orangenschale und weiße Schokolade Geschmack : Rose, Litschi, ein Hauch von Rosmarin, reife Holznoten und Sandelholz

: Rose, Litschi, ein Hauch von Rosmarin, reife Holznoten und Sandelholz Nachklang: Subtil, weich und lang anhaltend, mit feinen Anklängen von Mizunara-Eiche (japanische Eiche)

Verfügbarkeit

Die Hibiki Japanese Harmony 2026 Limited Edition – Chiso Kollaboration wird mit 43% Vol. Alkohol abgefüllt und ist ab dem 1. Oktober 2026 bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129€.

Weitere Informationen zu Hibiki finden Sie unter der Website: https://house.suntory.com/hibiki-whisky