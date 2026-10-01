Gleich fünf neue Abfüllungen hat der Online-Shop Whisky Agents für sein fünfjähriges gemeinsam mit Partnern (The Whisky Agency und The Caskhound) aufgelegt – im Alter von 17 bis 23 Jahre. Eine der fünf Abfüllungen wird erst Anfang Oktober enthüllt und firmiert derweilen als „Surprise Bottle“.

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

5 Jahre Whisky Agents: Ein Oktober mit fünf besonderen Jubiläumsabfüllungen

Die Whisky Agents feiert ihren fünften Geburtstag. Der Online-Shop für unabhängige Abfüllungen, Sonderreleases und limitierte Editionen macht den gesamten Oktober 2026 zum Jubiläumsmonat: mit fünf eigenen Jubiläumsabfüllungen und 5 % Rabatt auf das komplette Sortiment, auch auf bereits reduzierte Flaschen.

Fünf Abfüllungen, fünf Charaktere

Zum Jubiläum legt Whisky Agents fünf Abfüllungen auf, die im Shop unter dem Label „5th Anniversary“ erscheinen:

Bowmore 17 Jahre 2008/2026 – 159,90 €

(Joint Bottling mit TWA)

– 159,90 € (Joint Bottling mit TWA) Tullibardine 18 Jahre 2007/2025 – 119,90 €

(Joint Bottling mit TWA)

– 119,90 € (Joint Bottling mit TWA) Secret Orkney 19 Jahre 2006/2025 – 139,90 €

(Joint Bottling mit TWA)

– 139,90 € (Joint Bottling mit TWA) Craigellachie 23 Jahre 2003/2026 – 144,90 €

(Joint Bottling mit The Caskhound)

– 144,90 € (Joint Bottling mit The Caskhound) Surprise Bottle – 114,90 €

Was drin ist, bleibt bis zum Start Ende Oktober ein Geheimnis.

Wer vor dem Kauf probieren möchte, bekommt die Abfüllungen auch als 4-cl-Samples.

Rare Whisky. Chosen by Agents

www.whiskyagents.com