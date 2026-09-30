The Scotch Malt Whisky Society X Whiskyexperts: Das zweite gemeinsame Online-Tasting – am 10.November 2026, 20 Uhr

Nach dem großen Erfolg des gemeinsamen Online-Tastings der SMWS und Whiskyexperts haben wir keine Ruhe gefunden: Können wir das wiederholen? Können wir es vielleicht noch toppen?

Wir denken, es ist uns gelungen, und haben das neue The Scotch Malt Whisky Society X Whiskyexperts Online-Tasting für den 10. November 2026 um 20 Uhr vorbereitet. An diesem Abend laden euch zum zweiten Mal Bernhard Rems von whiskyexperts.net und Peter Eichhorn von der SMWS zu einem gemeinsamen Online-Tasting ein.

Sechs Whiskys stehen auf dem Programm, die Ihnen einen breiten Überblick über die Arbeit der Scotch Malt Whisky Society verschaffen – und vor allem von ausgesuchter Qualität sind. Tolle Destillerien (welche das sind, können Sie hier herausfinden – oder sich überraschen lassen) und bis zu 32 Jahre alte Whiskys warten auf euch und uns.

Hier das Line-up im Detail:

NOBLE DROP

15 Years

Speyside Single Malt

Matured in 1st fill Tokaji seasoned barriques

36.237 THE VILLAGE PÂTISSERIE AT DAWN

14 years

1st fill ex-bourbon barrel

59.108 VERITABLY VIVACIOUS

14 years

1st fill ex-bourbon hogshead & 1st fill American oak ex-Oloroso hogshead

9.316 FOUR SEASONS IN A DRAM

32 years

1st fill Spanish oak ex-PX hogshead

4.402 RISE AND SHINE

20 years

2nd fill ex-bourbon barrel

10.305 SMOKY WASABI

12 years

2nd fill ex-bourbon hogshead

Die Samples à 2 cl werden von Berlin aus versandt. Für die Teilnahme am Tasting erhaltet ihr per E-Mail einen Link.

Wer zuerst kommt, hat die größten Chancen, eine der begehrten Tickets für das Tasting und die Sample Sets zu ergattern. Wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen gemeinsam einen Abend voller Whiskygenuss zu erleben. Melden Sie sich hier an – und wir sehen uns im November!

Bis bald beim Online-Tasting!