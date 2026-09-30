The Scotch Malt Whisky Society X Whiskyexperts: Das zweite gemeinsame Online-Tasting – am 10.November 2026, 20 Uhr

Nach dem großen Erfolg des gemeinsamen Online-Tastings der SMWS und Whiskyexperts haben wir keine Ruhe gefunden: Können wir das wiederholen? Können wir es vielleicht noch toppen?
Wir denken, es ist uns gelungen, und haben das neue The Scotch Malt Whisky Society X Whiskyexperts Online-Tasting für den 10. November 2026 um 20 Uhr vorbereitet. An diesem Abend laden euch zum zweiten Mal Bernhard Rems von whiskyexperts.net und Peter Eichhorn von der SMWS zu einem gemeinsamen Online-Tasting ein.
Sechs Whiskys stehen auf dem Programm, die Ihnen einen breiten Überblick über die Arbeit der Scotch Malt Whisky Society verschaffen – und vor allem von ausgesuchter Qualität sind. Tolle Destillerien (welche das sind, können Sie hier herausfinden – oder sich überraschen lassen) und bis zu 32 Jahre alte Whiskys warten auf euch und uns.
Hier das Line-up im Detail:
NOBLE DROP
15 Years
Speyside Single Malt
Matured in 1st fill Tokaji seasoned barriques
36.237 THE VILLAGE PÂTISSERIE AT DAWN
14 years
1st fill ex-bourbon barrel
59.108 VERITABLY VIVACIOUS
14 years
1st fill ex-bourbon hogshead & 1st fill American oak ex-Oloroso hogshead
9.316 FOUR SEASONS IN A DRAM
32 years
1st fill Spanish oak ex-PX hogshead
4.402 RISE AND SHINE
20 years
2nd fill ex-bourbon barrel
10.305 SMOKY WASABI
12 years
2nd fill ex-bourbon hogshead
Die Samples à 2 cl werden von Berlin aus versandt. Für die Teilnahme am Tasting erhaltet ihr per E-Mail einen Link.
Wer zuerst kommt, hat die größten Chancen, eine der begehrten Tickets für das Tasting und die Sample Sets zu ergattern. Wir freuen uns schon darauf, mit Ihnen gemeinsam einen Abend voller Whiskygenuss zu erleben. Melden Sie sich hier an – und wir sehen uns im November!
Bis bald beim Online-Tasting!