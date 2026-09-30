Die Interwhisky steht wieder vor der Tür, und das schon zum 27. Mal: Die Internationale Fachmesse für Whisky-Kultur, wie der Veranstalter die Messe beschreibt, findet auch 2026 in Wiesbaden statt – im Kurhaus der Stadt, das nun zum dritten Mal den passenden Rahmen für die Messe bietet. Von Freitag, den 20. November bis zum Sonntag, den 22. November herrscht dichtes Programm mit internationalen Gästen – und am Abend davor gibt es den traditionellen Whisky Talk & Dinner (mehr darüber können Sie hier nachlesen).

Untenstehend finden Sie die Infos zur Messe – und auch wie Sie an die Tickets kommen:

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27. Internationale Fachmesse für Whisky-Kultur:

Die InterWhisky vom 20. bis 22. November 2026 – Das Whisky-Highlight des Jahres

Vom 20. bis 22. November verwandelt sich das prächtige Kurhaus in Wiesbaden erneut in den Hotspot der internationalen Whisky-Szene. Die InterWhisky, eine der bedeutendsten Fachmessen für Whisky-Kultur in Europa, lockt auch in diesem Jahr zahlreiche nationale und internationale Aussteller sowie prominente Gäste aus der Whisky-Welt in die hessische Landeshauptstadt. Über drei Tage hinweg erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit exklusiven Tastings, spannenden Master Classes und einzigartigen Whisky-Abfüllungen.

Das Kurhaus Wiesbaden zählt zu den prunkvollsten Festbauten Deutschlands und ist der gesellschaftliche Mittelpunkt der traditionsreichen Kurstadt. Genau in diesem stilvollen Ambiente findet die InterWhisky Messe statt. Ein idealer Ort, um die Vielfalt und Qualität der präsentierten Whiskys gebührend zu feiern. In diesem Jahr sind besonders viele schottische Destillerien vertreten, die ein bedeutendes Jubiläum begehen: Vor über 200 Jahren nach Verabschiedung des historischen Excise Act wurde ab 1824 die legale Whisky-Herstellung in Schottland gegen eine moderate Lizenzgebühr möglich. Zahlreiche heute weltbekannte Brennereien wie The Glendronach und Old Pulteney feiern dieses Jahr ihr 200-jähriges Bestehen mit exklusiven Abfüllungen und speziellen Master Classes.

Vielfalt und neue Trends im Fokus

Die Messe wächst weiter – im letzten Jahr wurde bereits ein zusätzlicher Saal eröffnet und auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher auf noch mehr Aussteller freuen. Christian H. Rosenberg, Initiator der InterWhisky, betont: „Die Vielfalt der Whisky-Szene steigt und das spiegelt sich auch auf der InterWhisky wider. Neben den großen Destillerien aus Schottland, Irland und den USA sind auch Vertreter aus Japan, Deutschland und der Schweiz vertreten.“ Diese Mischung macht die Messe auch zu einem wahren Erlebnis für entdeckungsfreudige Genießer.

Exklusive Highlights und renommierte Stargäste

Ein besonderes Highlight der Messe bilden die Anwesenheit von Brian Kinsman, Malt Master bei Glenfiddich und The Balvenie, sowie Dr. Rachel Barrie, Master Blenderin bei The Glendronach. Beide sind nicht nur auf der Messe live zu erleben, sondern gestalten auch spannende Master Classes, in denen sie ihr umfassendes Wissen und seltene Whiskys präsentieren. Neben den Jubiläumsdestillerien ist erstmals Aberlour mit einem großen Stand vertreten, und Tormore Whisky von Elixir Distillers stellt seine neue Whisky-Ausstattung vor.

Auch die renommierten Marken The Dalmore und Fettercairn versprechen spannende Neuheiten, die Whisky-Liebhaber keinesfalls verpassen sollten. Die Master Classes und Grand Master Classes im Rahmen der Messe bieten ein abwechslungsreiches und hochwertiges Programm. In jeweils 45-minütigen Sessions können die Teilnehmer bis zu fünf ausgesuchte Whiskys verkosten und spannende Hintergründe der jeweiligen Destillerie erfahren. Das komplette Programm mit über 60 Master Classes ist ab September auf der Homepage der InterWhisky einzusehen und ab sofort buchbar.

Fachbesuchertag mit Schulungen und Spezialprogramm

Der Sonntag wird zum besonderen Fachbesuchertag erweitert: Gastronomie- und Handelsprofis profitieren von exklusiven Angeboten und praxisnahen Seminaren rund um Whisky-Präsentation und relevante Spezifikationen. Für reguläre Besucher ändert sich nichts, sie genießen den Tag wie gewohnt. Und auch Zigarrenliebhaber dürfen sich freuen: Die Zigarrenlounge der Scandinavian Tobacco Group wächst und bietet eine größere Auswahl edler Zigarren und gleichzeitig mehr Raum. Neu dabei ist zudem Walker‘s aus der schottischen Speyside, bekannt für klassisches Shortbread, das perfekt mit einem feinen Whisky harmoniert.

Feierliches Eröffnungs-Whisky-Talk s Dinner

Den festlichen Auftakt der Messe bildet ein exklusives Whisky-Talk C Dinner-Event am Donnerstag, den 19. November. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden u.a. 200 Jahre Old Pulteney mit Flora Outram, European Brand Ambassador, sowie 200 Jahre The Glendronach mit Dr. Rachel Barrie, Master Blender, gefeiert. Glenfiddich Malt Master Brian Kinsman präsentiert einen besonderen 26-jährigen Whisky, während Daniel Schöll mit einem Hibiki 21 Jahre und einem Yamazaki 18 Jahre die Whiskywelt aus Japan vertritt. Das Dinner ist ein einmaliges Erlebnis und bietet die ideale Gelegenheit, besondere Raritäten in Kombination mit einem abgestimmten Gourmet-Menü zu verkosten.

Der Auftakt zur 27. InterWhisky startet am Freitag, den 20. November mit der Verleihung der „Germany‘s Best Whisky Awards“. Der wichtigste Branchenaward für die deutschsprachige Whisky-Szene, vergeben vom Fachmagazin „Der Whisky- Botschafter“, ehrt herausragende Destillerien, Shops, Bars und Persönlichkeiten. Im Oktober können Leser online ihre Favoriten aus der Shortlist wählen und so die Whisky- Szene aktiv mitgestalten.

Die InterWhisky 2026 im Kurhaus Wiesbaden verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Whisky-Liebhaber und Fachbesucher. Mit einer beeindruckenden Vielfalt an Ausstellern, exklusiven Jubiläumsabfüllungen, renommierten Stargästen aus der Whisky-Szene und einem umfangreichen Programm von über 60 Master-Classes setzt die Messe Maßstäbe.

Verpassen Sie nicht dieses Highlight der Whisky-Saison am vorletzten November- Wochenende und seien Sie dabei, wenn die internationale Whisky-Kultur in Wiesbaden zusammenkommt.

www.interwhisky.de

Veranstaltungsort Kurhaus Wiesbaden Kurhauspl. 1

65189 Wiesbaden

Öffnungszeiten*

Freitag, 20. November: 15:00 – 22:00 Uhr

Samstag, 21. November: 12:00 – 21:00 Uhr

Sonntag, 22. November: 12:00 – 18:00 Uhr

Programm: 70 Veranstaltungen an drei Tagen

Whisky-Foren – an allen drei Tagen Master Classes – an allen drei Tagen GRAND Master Classes – Samstag

Donnerstagabend Spezial/Opening-Event:

Whisky Talk s Dinner 1G. November 2026

Tickets unter:

www.interwhisky.de

Preise*

Tagesticket: Freitag/Samstag/Sonntag: 25 € pro Tag/ Person zzgl. VVK-Gebühr Preise inkl. Messeplan s Nosingglas

Tickets unter: www.interwhisky.de