Ein getorfter Bunnahabhain mit 22 Jahre Reifung und einem Finish im First-Fill-PX-Fass – für diese Abfüllung, die über SPRITHÖKER nach Deutschland kommt, dürfen wir ein paar Tage Vorfreude stimulieren, denn in den Handel wird der fassstarke und exklusiv für SPRITHÖKER abgefüllte Whisky am 10.Oktober kommen.

Hier alle Infos dazu, inklusive der Tasting Notes:

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SPRITHÖKER präsentiert sein erstes Bunnahabhain Special Release – weltweit nur 624 Flaschen

Getorfter Islay Single Malt, 22 Jahre gereift und in First-Fill-Pedro-Ximénez-Fässern vollendet – exklusiv für SPRITHÖKER abgefüllt

Ahrensburg, 29. September 2026 – Der Ahrensburger Spirituosen-Importeur SPRITHÖKER bringt sein erstes Bunnahabhain Special Release auf den Markt: einen 22 Jahre alten Bunnahabhain Mòine mit Finish in First-Fill-Pedro-Ximénez-Fässern. Die Abfüllung wurde exklusiv für SPRITHÖKER ausgewählt und ist auf weltweit nur 624 Flaschen limitiert.

Bunnahabhain, 1881 an der abgelegenen Nordostküste der Isle of Islay gegründet, ist vor allem für seine ungetorften, maritimen Single Malts bekannt. Mòine – gälisch für „Torf“ –steht für die getorften Abfüllungen der Brennerei. Ein Mòine mit 22 Jahren Fassreife ist entsprechend selten.

Der Whisky wurde 2004 destilliert und 2026 abgefüllt. Der Master Blender der Brennerei hat das Fass persönlich ausgewählt. Für das Finish reifte der Whisky in Fässern nach, die zuvor Pedro-Ximénez-Sherry enthielten und zum ersten Mal mit Whisky belegt wurden. Das Ergebnis vereint ausdrucksstarken Torfrauch und die typische Salzigkeit der Brennerei mit der Tiefe dunkler Früchte. Abgefüllt ist er mit 53,6 % vol., ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffzusatz.

„Unser erstes Special Release mit Bunnahabhain sollte etwas ganz Besonderes sein – und genau das ist dieser Mòine.22 Jahre Reife, Torf, Pedro Ximénez und weltweit nur 624 Flaschen: So eine Abfüllung gibt es selten. Wir sind stolz, dass sie unseren Namen trägt.“ Jens-Michael Meier, Geschäftsführer von SPRITHÖKER

Der Bunnahabhain Mòine 22 Jahre ist ab 10.10.2026 im ausgewählten Whisky-Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro für die 70-cl-Flasche in der Geschenktube. Wegen der geringen Stückzahl teilt SPRITHÖKER die Flaschen dem Fachhandel nach Verfügbarkeit zu.

Produktdaten im Überblick

Merkmal Angabe Produkt Bunnahabhain Mòine 22 Jahre, 1st Fill Pedro Ximénez Cask Finish Kategorie Islay Single Malt Scotch Whisky, getorft Destilliert / abgefüllt 2004 / 2026 Finish First-Fill-Pedro-Ximénez-Sherryfässer Alkoholgehalt 53,6 % vol. Inhalt 70 cl, in Geschenktube Auflage weltweit 624 Flaschen Besonderheiten ohne Kühlfiltration, ohne Farbstoffzusatz, exklusiv für SPRITHÖKER abgefüllt UVP 299,00 € Erhältlich ab Mitte Oktober 2026 im Fachhandel

Tasting Notes

Farbe: tiefes Mahagoni

tiefes Mahagoni Nase: satter Torfrauch mit Dattelsirup, dunkler Schokolade, Pflaume und Zimt

satter Torfrauch mit Dattelsirup, dunkler Schokolade, Pflaume und Zimt Gaumen: intensiv und samtig – rauchige Melasse, Rosinen, dunkles Toffee und Eichenwürze

intensiv und samtig – rauchige Melasse, Rosinen, dunkles Toffee und Eichenwürze Abgang: lang und opulent, mit Torfrauch, süßen Trockenfrüchten und einem Hauch Mokka

Über SPRITHÖKER

Die SPRITHÖKER GmbH mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg importiert und vertreibt Premium-Spirituosen in Deutschland. Zum Portfolio gehören unter anderem die schottischen Single Malts Bunnahabhain, Deanston, Tobermory und Ledaig, der Blended Scotch Black Bottle sowie Cincoro Tequila, Tequila Ocho, Salmari und MEILI Vodka. SPRITHÖKER beliefert Fachhandel, Gastronomie und Onlinehandel.