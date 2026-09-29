Woodford Reserve Double Double Oaked kommt nach Deutschland

Erstmals 2015 brachte das zu Brown Forman gehörende Unternehmen Woodford Reserve ihren Double Double Oaked als Teil der Distillery Series auf den Markt. Erhältlich waren die Abfüllungen ausschließlich direkt bei der Destillerie in Versailles – bis zum letzten Jahr. Zusätzlich war die 2025er-Ausgabe bei ausgewählten Einzelhändlern in den USA erhältlich, sowie weiterhin in der Brennerei (wir berichteten).

Nun bringt Brown-Forman den Kentucky Straight Bourbon Whiskey Woodford Reserve Double Double Oaked nach Deutschland. Er ist ab Anfang Oktober 2026 in der 700-ml-Flasche zum Preis von 129,99 Euro (brutto, UVP) im E-Commerce und im Spirituosenfachhandel erhältlich. Und erstmals wird Elisabeth McCall, Master Distiller von Woodford Reserve, beim Bar Convent Berlin sein. Und hier den Woodford Reserve Double Double Oaked am 12. Oktober 2026 um 14 Uhr auf der DBU Stage präsentieren.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Brown-Forman bringt Woodford Reserve Double Double Oaked nach Deutschland

Hamburg, 29. September 2026 – Mit Woodford Reserve Double Double Oaked kommt eine der begehrtesten American Whiskey Spezialitäten erstmals auf den internationalen Markt. Der Bourbon wurde 2015 als Teil der Distillery Series eingeführt und war bislang ausschließlich direkt in der Destillerie in Kentucky erhältlich. Nun wird die streng limitierte Abfüllung, die sich aufgrund ihrer ausgeprägten Aromendichte und Komplexität eine treue Anhängerschaft unter WhiskeyliebhaberInnen aufgebaut hat, auch in einigen ausgewählten internationalen Märkten angeboten.

Zwei Reifungsphasen für besondere Tiefe

Woodford Reserve Double Double Oaked reift zunächst fünf bis sieben Jahre in Fässern aus neuer amerikanischer Weißeiche. Anschließend wird der bereits vollständig gereifte Bourbon in ein zweites, stark getoastetes und leicht ausgebranntes Eichenfass umgefüllt und dort weiter veredelt. Dieser zusätzliche Reifeschritt ist bereits durch den Woodford Reserve Double Oak bekannt.

Durch die doppelte Reifezeit im zweiten Fass im Vergleich zum Double Oaked, entwickelt der Bourbon ein besonders intensives, vielschichtiges und würziges Aromaprofil und erhält sein zweites Double in seinem Namen, während der klassische Woodford Reserve Double Oaked eher für seine weicheren, süßeren Noten und seinen geschmeidigen Abgang bekannt ist.

Für die zweite Reifung wird der Whiskey bei 48,5 Volumenprozent (97 Proof) in das zweite Fass umgefüllt. Nach Abschluss der Reifezeit wird er mit 45,2 Volumenprozent (90,4 Proof) abgefüllt.

2015 erstmals aufgelegt, erscheint zukünftig jährlich einmalig eine neue Abfüllung der streng limitierten Edition, die für das außerordentliche Engagement der Destillerie für Innovation und handwerkliche Herstellung steht.

Erstmals in Deutschland erhältlich

Woodford Reserve Double Double Oaked ist ab Anfang Oktober 2026 in der 700-ml-Flasche zum Preis von 129,99 Euro (brutto, UVP) im E-Commerce und im Spirituosenfachhandel erhältlich.

Exklusives Tasting beim Bar Convent Berlin 2026

Erstmals wird Elisabeth McCall, Master Distiller von Woodford Reserve, beim Bar Convent Berlin sein und den Woodford Reserve Double Double Oaked am 12. Oktober 2026 um 14 Uhr auf der DBU Stage präsentieren.

Unter dem Titel „The Psychology of Flavour“ führt sie in die komplexe Geschmackswelt von Woodford Reserve ein und lässt dabei auch den in Deutschland frisch gelaunchten Double Double Oaked verkosten.

„Dieser handwerklich hergestellte, doppelt im Fass gereifte Bourbon ist bei Kennern besonders beliebt. Die zusätzliche Reifezeit im zweiten Fass sorgt für außergewöhnliche Aromen. Das Ergebnis ist unerwartet, komplex und voller Tiefe“, erklärt Elizabeth McCall. Im Anschluss empfängt sie auf der DBU Stage noch zum Meet & Greet.

TASTING NOTES

Farbe: Geröstete Kaffeebohnen

Aroma: Eine ausdrucksstarke Komposition aus kräftigem Ahornsirup, dunklem Butterscotch und würzigem Karamell. Diese intensiven Nuancen verschmelzen mit herber Bitterschokolade, geröstetem Marshmallow und der feinen Süße von Hikory-Rauch.

Geschmack: Ein intensives Zusammenspiel aus getrockneten Kirschen, Cranberries und dunklem Brombeerkonfitüre, verfeinert durch Nuancen von reifem Apfel. Am Gaumen entwickeln sich wärmende Noten von Chai-Tee und Nelke, die dem Profil eine lebendige, würzige Tiefe verleihen.

Abgang: Wärmend und trocken, mit langanhaltenden Noten von Gewürznelke.