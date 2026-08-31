Eine weitere Sonderedition, nach „2026 McLaren Mastercard F1 Team X Jack Daniel’s Tennessee Whiskey“, veröffentlicht Jack Daniel’s in diesem Jahr zur Formel 1 Die limitierte Auflage des „Halo MK1 Tennessee Whiskey“ verbindet den Tennessee Whiskey mit einer speziell entwickelten Verpackung. Die hierbei verwendeten Komponenten – darunter Metalllegierungen, Mikro-Wildleder und Carbonfaser-Print – sind von den Materialien inspiriert, die McLaren für den Bau seiner Formel-1-Rennwagen verwendet.

Jack Daniel’s x McLaren HALO MK1 ist ab sofort im JACK DANIEL’S Online Shop und sukzessive über ausgewählte Fachhandelspartner sowie im E-Commerce verfügbar. Für den deutschen Markt stehen lediglich 99 Flaschen der 1-Liter-Edition zum Preis von 587 Euro (UVP) zur Verfügung.

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Brown-Forman Deutschland launcht „Halo MK1 Tennessee Whiskey“ – Sonderedition von JACK DANIEL’S und McLaren Mastercard Formel-1-Team

Hamburg, 31. August 2026 – JACK DANIEL’S präsentiert gemeinsam mit dem McLaren Mastercard Formel-1-Team die limitierte Auflage des „Halo MK1 Tennessee Whiskey“. Die Super-Premium-Kooperation verbindet den eigens hergestellten Tennessee Whiskey mit einer speziell entwickelten Verpackung und würdigt das gemeinsame Streben der Marken nach Exzellenz.

Die Verpackung interpretiert die HALO-Struktur des McLaren-Formel-1-Rennwagens neu und macht sie zum Unikat für einen JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey. Die verwendeten Komponenten – darunter Metalllegierungen, Mikro-Wildleder und Carbonfaser-Print – sind von den Materialien inspiriert, die McLaren für den Bau seiner Formel-1-Rennwagen verwendet. Ergänzt wird das Design durch einen handgearbeiteten Korken und maßgefertigte Medaillons.

„Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit McLaren mit der Einführung unserer bislang spannendsten Zusammenarbeit weiter zu zelebrieren. Der “Halo MK1 Tennessee Whiskey“ steht für unsere gemeinsamen Werte Innovation, Exzellenz und Ehrgeiz und ist eine außergewöhnliche Abfüllung, die das Potenzial hat, ein begehrtes Sammlerstück für Formel-1-Fans und Whiskey-Liebhaber zu werden“, sagt Mark Bacon, SVP und Global Managing Director JACK DANIEL’S.

Louise McEwen, Chief Marketing Officer bei McLaren Racing, führt aus: „Der “JACK DANIEL’S Halo MK1” ist ein wunderbarer Ausdruck dessen, wofür unsere Partnerschaft steht: Präzision, Handwerkskunst und ein gemeinsamer Respekt vor der Tradition. Inspiriert von unseren Innovationen im Rennsport und als Hommage an das Vermächtnis von Bruce McLaren, verbindet diese Sonderedition die Rennsport-DNA von McLaren mit der Whiskey-Tradition von JACK DANIEL’S auf eine Weise, die sowohl authentisch als auch wahrhaft sammelwürdig ist.“

Der “Halo MK1 Tennessee Whiskey” basiert auf der charakteristischen Getreidemischung von JACK DANIEL’S aus 80 % Mais, 12 % gemälzter Gerste und 8 % Roggen und wird in Lynchburg, Tennessee, destilliert. Wie für JACK DANIEL’S typisch, wird der Whiskey Tropfen für Tropfen durch zehn Fuß Zuckerahorn-Holzkohle gefiltert, bevor er in handgefertigten neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche reift. Die Dauben dieser Fässer wurden über einen längeren Zeitraum an der frischen Luft gelagert. Diese zusätzliche Reifezeit des Holzes reduziert die Tannine vor dem Toasten der Fässer und verleiht dem Whiskey einen weicheren Geschmack sowie eine kräftigere Farbe, ein intensiveres Aroma und ein vollmundigeres Geschmacksprofil.

Mit 58,7 % Alkoholvolumen abgefüllt, ist die “Halo MK1 Tennessee Whiskey” Edition eine Hommage an den Gründer von McLaren Racing, Bruce McLaren, dessen erster Rennwagen der Austin 7 Ulster mit der Startnummer 58 war.

TASTING NOTES

„Der „JACK DANIEL’S Halo MK1 Tennessee Whiskey” überzeugt in der Nase mit Noten von süßem Ahorn, Früchten und gerösteter Eiche. Am Gaumen entfalten sich zunächst süße Karamell- und Schokoladennoten, gefolgt von Nuancen von Pfeifentabak und Backgewürzen. Der kräftige Abgang wird von anhaltenden Noten von Fassgewürzen und braunem Zuckerbonbon geprägt”, beschreibt Chris Fletcher, Master Distiller JACK DANIEL’S, das Aromaprofil der Edition.

Die streng limitierte Edition ist ab sofort im JACK DANIEL’S Online Shop und sukzessive über ausgewählte Fachhandelspartner sowie im E-Commerce verfügbar. Für den deutschen Markt stehen lediglich 99 Flaschen der 1-Liter-Edition zum Preis von 587 Euro (UVP) zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.jackdaniels.com.

ÜBER BROWN-FORMAN

Die Brown-Forman Corporation entwickelt seit mehr als 150 Jahren hochwertige Spirituosenmarken und hält sich verantwortungsvoll an das Gründungsversprechen „Nothing Better in the Market“. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premiummarken aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und

Old Forester, die schottischen Single Malts The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh, Slane Irish Whiskey, Diplomático Rum, Gin Mare, Fords Gin, die Tequilas Herradura und el Jimador und der Likör Chambord. Mit MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt teilt Brown-Forman seine Leidenschaft für Premiumgetränke in mehr als 170 Ländern. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen unter brown-forman.com, über LinkedIn, Instagram und X sowie unter RESPONSIBLEdrinking.eu