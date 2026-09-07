Brown-Forman Deutschland stellt in der heutigen Presseaussendung zwei Geschenk-Sets ihres Flaggschiffs Jack Daniel’s für die nahende, festliche Weihnachtszeit. Jack Daniel’s Old No.7 und Jack Daniel’s Gentleman Jack inklusive einem gebrandeten Whiskey-Tumbler werden ab der Kalenderwoche 41 den deutschen Handel erreichen, alle Details finden Sie in der Presseaussendung von Brown-Forman Deutschland, die wir auf unseren thematischen Schwerpunkt Whisk(e)y etwas konzentriert haben:

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Brown-Forman Deutschland startet mit attraktiven Geschenksets ins Jahresendgeschäft

Hamburg, 7. September 2026 – Auch 2026 bietet Brown-Forman Deutschland zum Jahresendgeschäft ein ausgewähltes Portfolio hochwertiger Geschenksets an. Neben dem Flaggschiff JACK DANIEL’S Old No.7 schaffen Gentleman Jack sowie der Rum Diplomático Reserva Exclusiva mit Premiumzugaben bundesweit zusätzliche Kaufimpulse im Handel. Die limitierten Geschenksets sind ab Kalenderwoche 41 erhältlich.

JACK DANIEL’S mit Whiskey-Tumbler

Zum Saisonhöhepunkt präsentiert sich JACK DANIEL’S Old No.7 als Geschenkset mit einer 0,7-l-Flasche und einem gebrandeten Whiskey-Tumbler (€ 19,99 UVP). Während aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen die Präsentation im Handel unterstützen, sorgt der Geschenkcharakter für zusätzliche Abverkäufe. Für den Handel stehen ein 6er-Mix-Karton sowie ein 48er-Mix-Display zur Verfügung.

Auch JACK DANIEL’S Gentleman Jack wird als Geschenkset mit einer 0,7-l-Flasche und einem Whiskey-Tumbler mit dem entsprechenden Logo angeboten (€ 28,49 UVP). Die limitierte Aktion richtet sich gezielt an KäuferInnen von Super Premium-Spirituosen und wird ebenfalls durch Zweitplatzierungen unterstützt. Neben 3er-Kartons sind sortenreine 24er-Displays verfügbar.

Nationale Unterstützung für den Saisonhöhepunkt

Zur umsatzstärksten Zeit setzt Brown-Forman Deutschland auf integrierte Markenaktivierung mit Geschenksets als Teil einer übergreifenden Kommunikationsstrategie. Eine reichweitenstarke Media-Kampagne – gestützt auf TV, Out-of-Home, Podcasts und Retail Media – erzielt für JACK DANIEL’S im wichtigen Jahresendgeschäft nicht nur über 400 Millionen Kontakte, sondern steigert auch die Relevanz der Marke und treibt den Abverkauf im Handel.

Die Geschenksets sind aufgrund ihrer begrenzten Verfügbarkeit nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.