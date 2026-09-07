Neu bei Fassmeister: The Loyal Cask Series

Kraftvoll, charakterstark und mit einer unverwechselbaren Handschrift: Das ist die Philosophie der neuen Reihe The Loyal Cask Series von Fassmeister. Batch 1 und Batch 2 sind jetzt erschienen und unter https://www.fassmeister.com/ erhältlich.

Alle Details zu diesen Bottlings sowie auch zu The Loyal Cask Series in der folgenden Aussendung von Fassmeister:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

FASSMEISTER – THE ROYAL CASK SERIES

Nicht einfach Whisky. Ein Stück Fassgeschichte.

Mit FASSMEISTER – The Royal Cask Series beginnt eine neue Reise für anspruchsvolle Whisky-Liebhaber.

Ausgewählte Whiskys treffen auf die besondere Kunst der Fassreifung. Jedes Fass entwickelt seinen eigenen Charakter, seine eigene Tiefe und seine ganz persönliche Geschichte. Genau diese Individualität macht jede Abfüllung der FASSMEISTER-Serie zu etwas Besonderem.

Batch 1 und Batch 2 stehen exemplarisch für diese Philosophie: kraftvoll, charakterstark und mit einer unverwechselbaren Handschrift.

Von der Auswahl der Fässer bis zur Abfüllung steht FASSMEISTER für Handarbeit, Leidenschaft und kompromisslose Liebe zum Detail.

Jede Flasche ist mehr als eine Abfüllung.

Sie ist das Ergebnis von Zeit, Holz und Handwerkskunst.

FASSMEISTER – The Royal Cask Series

Handcrafted Whisky aus Leidenschaft.

Für Menschen, die Whisky nicht nur genießen, sondern seine Geschichte schmecken.

Fassmeister – The Loyal Cask Series – Batch 1

Fass Nr. 18 – Single Malt Whisky, Moscatel Cask Finish

Tasting-Notes

Nase: Sanft, üppig und einladend. Geröstete Eiche und cremiger Vanillepudding treffen auf knackigen Apfel und warmes Apfelgebäck. Das langjährige Moscatel-Finish bringt eine zusätzliche aromatische Tiefe mit Noten von reifen Trauben, Honig, kandierten Zitrusfrüchten und Aprikosen sowie einem Hauch von Orangenblüte und süßem Dessertwein.

Gaumen: Eine intensive, saftige Fruchtwelle mit frischen und geschmorten Äpfeln und tropischen Früchten. Dazu gesellen sich die opulenten Einflüsse des Moscatel-Fasses: reife Pfirsiche und Aprikosen, Rosinen, Honig und süße Muskatellertrauben. Malz, Marzipan und süßes Lakritz sorgen für Fülle, während Nelken, geröstete Eiche und eine feine Zitruswürze der ausgeprägten Fruchtsüße Struktur und Balance verleihen.

Abgang: Lang, intensiv und wärmend. Gebackene Äpfel, Honig und kandierte Früchte klingen gemeinsam mit süßen Traubennoten, Marzipan und warmen Obstgartengewürzen aus. Zum Schluss bleiben eine elegante Eichenwürze und eine leicht weinige Moscatel-Süße zurück

Fassmeister – The Loyal Cask Series – Batch 2

Fass Nr. 1641 – Single Malt Whisky, Peated Rum Cask Finish

Tasting-Notes

Nase: Sanft und einladend, mit gerösteter Eiche, frischen Zitrusnoten, Kokosnuss und cremigem Apfelgebäck. Durch die zusätzliche Reifung im rauchigen Fass gesellen sich feiner Holzrauch, leicht verkohlte Eiche und dezente Röstaromen hinzu. Der Rauch legt sich angenehm über die fruchtige Süße, ohne sie zu überdecken.

Gaumen: Reichhaltig und malzig mit einer ausgeprägten Fruchtigkeit. Mango, reife Banane und karamellisierter Apfel bilden den Auftakt und gehen langsam in cremige Crème brûlée und Toffee über. Im Hintergrund entwickelt sich zunehmend der Einfluss des rauchigen Fasses: warmer Holzrauch, geröstete Eiche und eine leicht herbe, verkohlte Würze sorgen für einen spannenden Kontrast zur süßen und cremigen Frucht.

Abgang: Lang, wärmend und vielschichtig. Süßer Apfelpudding und Karamell treffen auf eine sanfte Nelkenwürze, bevor geröstete Eiche und trockener Holzrauch stärker hervortreten. Eine feine Fruchtsüße bleibt zurück, begleitet von einem angenehm rauchigen Nachhall, der langsam und wärmend ausklingt.

Fassmeister – The Loyal Cask Series ist ab sofort unter https://www.fassmeister.com/ erhältlich.