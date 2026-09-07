TTB-Neuheiten: Glenfiddich & Aston Martin Formula One Team 48 yo, Glenmorangie Ozark Cask Strength Aged 15 Years

Erneut können wir Ihnen gleich zum Beginn der Woche neue Entdeckungen in der US-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen. Glenfiddich setzt mit einer weiteren Abfüllung ihre Partnerschaft mit Aston Martin F1 weiter fort. Und aus der Highland-Brennerei Glenmorangie kündigt sich eine Abfüllung an, die in besonderen Fässern reifen durfte.

Eine weitere, lang gereifte Einzelfass-Abfüllung, nach dem Bottling Glenfiddich & Aston Martin Formula One Team 65 yo aus dem Juli 2025, scheint bei der Speyside-Brennerei für die Veröffentlichung vorbereitet zu werden. Das Fass 24/6431-1 wurde am 13. Juni 1977 befüllt. 48 Jahre später konnten mit seinem Inhalt noch 70 Flaschen in einer Alkoholstärke von 51,3 % Vol. befüllt werden. Das Bottling Glenfiddich & Aston Martin Formula One Team 48 yo wird dann diese Label erhalten:

Fully maturd in slow-grown bespoke American oak caks, so lautet die Beschreibung des Bottlings, die auf dem Etikett der Limited Edition Glenmorangie Ozark Cask Strenght Aged 15 Years zu lesen ist. 15 Jahre lang durfte der Single Malt in diesen Fässern reifen, dessen Besonderheiten wir sicherlich anlässlich der Markteinführung erfahren werden. Vermutlich stammt das American oak dieser Fässer vom Ozark-Plateau, den Label, die so aussehen, können wir nur noch den Alkoholgehalt von 48,5 % Vol. entnehmen: