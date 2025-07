Glenfiddich und Aston Martin F1 bringen Glenfiddich 65yo zu Harrods

Während Glenmorangie seit kurzem offizieller Whisky der F1 ist (wir berichteten gestern), ist Glenfiddich schon seit dem Vorjahr der offizielle Partner des Aston Martin F1-Teams (unseren Artikel aus dem letzten November fínden Sie hier).

Damals wurde auch angekündigt, dass man bei Glenfiddich einen Whisky aus dem Jahr 1959 als Kleinstauflage abfüllen würde, um damit die Partnerschaft zu feiern. Und genau das hat man nun auch getan. Jetzt, zum Grand Prix in Silverstone, wird der Glenfiddich 65yo exklusiv im Harrods’ Fine Wines & Spirits Room erhältlich sein. Über den Preis ist nichts verlautbart worden, er dürfte aber – vergleicht man ihn mit anderen Whiskys seines Kalibers – fünfstellig sein. Abgefüllt ist er jedenfalls mit 45,6% vol. Alkoholstärke.

Der Glenfiddich 65yo feiert das Jahr, als Aston Martin zum ersten Mal an der Formel 1 teilnahm. Brian Kinsman sagt zu diesem Whisky:

“This limited edition 1959 bottling represents a pivotal moment in history – the year Aston Martin first entered F1 and won Le Mans. To honour this milestone, we delved deep into the Glenfiddich archives and unearthed this exceptional expression from that very year.

“It is a rare whisky that embodies the essence of this partnership, capturing the spirit of innovation and excellence that both Glenfiddich and Aston Martin have upheld for decades. The bottle is a tribute to our shared legacy, connecting the past with the future in a truly remarkable way.”