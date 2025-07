Bei Fassmeister geht es immer um ungewöhnliche Reifungen, so auch bei den zwei neuen Warehouse Favorites, die soeben erschienen sind. 12 und 13 Jahre alt sind die beiden Single Malts mit nicht spezifizierter Herkunft, und sie erhielten Nachreifungen im Fass aus Kastanienholz, wobei eines der beiden Fässer mit Amontillado Sherry vorbelegt war.

Alles über die beiden Abfüllungen in Kleinstauflage und die Bezugsquelle finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Warehouse Favourites gehen weiter: Fassmeister präsentiert zwei neue Abfüllungen

Nicht wenige Schätze liegen im Fasslager der Fassmeister z. T. schon seit vielen Jahren versteckt. Hinter den Kulissen experimentiert das Team um Fassmeister Marcel Uhrig mit kreativen Finishes und hat sich – nicht nur zu dessen Freude – eine weiter wachsende Fangemeinde aufgebaut, deren erster Anlaufpunkt auf Messen der Fassmeister-Stand ist.

Und auch wenn es nun Sommer ist und die Jahreszeit gemeinhin nicht unbedingt als Whisky-Hochzeit gilt, ist es – auch für die Fassmeister etwas überraschend – doch Zeit für zwei neue Fassmeister-Abfüllungen, die in der Serie der Warehouse Favourites erscheinen und beide eine Kastanienfassreifung gemeinsam haben:

„Der Plan war eigentlich, dass wir beide Whiskys noch ein wenig reifen lassen. Bei den letzten Proben haben wir aber gemerkt, dass beide innerhalb weniger Wochen einen solch beeindruckenden Reifegrad erreicht haben, der uns einfach nur begeistert hat. Insofern haben wir beschlossen, dass wir weder warten können noch wollen und die Whiskys nun veröffentlicht werden“,

so Marcel Uhrig, der Fassmeister höchstpersönlich.

Bei der fünften Abfüllung der Warehouse Favourites handelt es sich um einen 13 Jahre Single Malt, der nach mehr als 12 Jahren Reifung in einem First Fill Bourbon Cask ein Finish in einem Amontillado Kastanienfass erhielt. Mit 57% Vol. fassstark abgefüllt entfalten sich Noten von cremiger Vanille, Beerenfrüchten, etwas Nuss und leichter Würze. 29 Flaschen à 0,7l ergab das kleine Fass.

12 Jahre alt ist dagegen „Warehouse Favourites 6“. Der Single Malt erhielt nach einer Reifung im Ex Bourbon Cask ein einjähriges Finish in einem Kastanienfass. Auch diese Abfüllung kommt selbstverständlich fassstark in die Flasche – 57,1% sorgen für intensiv-komplexe florale Noten, die von süßen Trockenfrüchten und Milchschokolade ergänzt werden. Die sechste Abfüllung ist auf nur 20 Flaschen limitiert.

Beide Abfüllungen sind ab sofort unter https://www.fassmeister.com/c/fassmeister-abfuellungen sowie im gut sortierten Fachhandel erhältlich.