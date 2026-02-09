Die Fassmeister beginnen das Jahr 2026 mit der Vorstellung ihrer sechs neuen Abfüllungen. Alle Details zu den Bottlings, die ab sofort unter hier erhältlich sind, in der Aussendung von Fassmeister:

Die Fassmeister sind zurück: 6 neue Bottlings ab sofort verfügbar

Das neue Jahr startet mit viel Genuss – denn die Fassmeister sind sowohl in der Weihnachtszeit als auch zwischen den Jahren nicht untätig gewesen. Gleich 6 neue Abfüllungen erblicken gewissermaßen das Licht der Whisky-Welt, die vielfältiger nicht sein können: Zu zwei Bourbons (ja, nicht Bourbon-Casks!) gesellen sich ein 8 Jahre alter Single Malt mit doppeltem Cask Finish, ein NAS-Single Malt als rauchige Fruchtbombe und ein honig-kräuteriger Blended Whisky aus einem Secret Cask Finish:

Beim Fassmeister „Bourbon Sixty One Spanish Hidalgo Cask Finish“ ist der Name gleichzeitig Programm – abgefüllt mit 61% Vol. als Cask Strength Bottling vereinen sich Vanille, Nüsse, Datteln, Pflaumen und Holzwürze mit einer feinen Chili-Note zu einer feinen Komposition.

Als besondere Special Edition haben die Fassmeister 12 Flaschen des Bourbons als Natural Cask Strength mit sagenhaften 71,18% Vol. abgefüllt und mit dem Namen „Bourbon Seventy One“ versehen. Man glaubt selbst beim ersten Schluck kaum, dass tatsächlich über 70% Vol. den Gaumen umschmeicheln. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das es leider so schnell nicht wieder geben wird…

Bei Fassmeisters „Honey & Herbs“, abgefüllt mit 56,1% Vol., wird es dagegen geheimnisvoll. Weder die Herkunft noch das Alter oder die Fassreifung des Blended Whiskys werden verraten – vielmehr soll der Geschmack im Vordergrund stehen. Allein der Name des Bottlings verrät vielleicht ein wenig, wo die (Geschmacks-)Reise hingeht.

„Letters of Sweet Spice“, ein Cask Strength Bottling mit 57,1% Vol., wartet mit einem doppelten Cask Finish auf – er durfte sowohl in einem Moscatel als auch in einem Marsala Cask nachreifen. Der 8 Jahre alte Single Malt überzeugt mit Noten von Honig, Feigen, Nüssen und einer cremigen Süße im Nachklang.

Rauch und Frucht stehen bei „A Tale of Port & Smoke“ im Vordergrund. Gefinished in einem Red Port Cask stehen sich Rauch und Frucht um nichts nach. Beerenfrüchte durch und durch auf der einen Seite, Lagerfeuerrauch und Torfasche auf der anderen Seite. Die 51,6%-Rauch-Fruchtbombe lädt immer wieder zum Neu-Entdecken ein.

„Mistress of Uncharted Dreams“, gefinished in einem Chestnut Cask, vereint als Blended Malt eingekochte Früchte mit Holzwürze und etwas Pfeffer. 20 Flaschen mit je 55,7% Vol. ergab das Kastanienfass.

Alle Abfüllungen sind ab sofort unter https://www.fassmeister.com/c/fassmeister-abfuellungen erhältlich.