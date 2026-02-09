Montag, 09. Februar 2026, 16:32:18
Suche
IslandsNeue Whiskys

TTB-Neuheit: Talisker Magma

Der Malt wurde 1978 destilliert, erhielt ein Finish in „casks toasted by the volcanic rocks of Skye“ und ist auf wohl auf 622 Flaschen limitiert

„Finished in casks toasted by the volcanic rocks of Skye“ – das ist die markante Kurzbeschreibung des Talisker Magma, dessen Label in der us-amerikanischen TTB-Datenbank veröffentlicht wurden. Der 1978 destillierte Single Malt wurde im letzten Jahr mit 48,8 % Vol. in scheinbar 622 Flaschen gefüllt. Und wie der Prozess des Toasten der Fässer, in denen der Whisky seine abschließende Reifung genießen durfte, werden wir möglicherweise bei seiner Vorstellung näher erfahren. Hier erst einmal seine Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 

-Werbung-
Vorheriger Artikel
St. Patrick’s Day: Black & Ginger – Irish Whiskey Cocktail mit Ginger Ale (Rezept)
Nächster Artikel
Die Fassmeister sind zurück: 6 neue Bottlings ab sofort verfügbar

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH