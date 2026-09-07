Serge verkostet: Ein Caperdonich-Trio

Wir denken nicht, dass es zwischen diesen beiden Ereignissen ein direkter Zusammenhang besteht. Den im selben Jahr, in dem auf Whiskyfun erstmals Verkostungsnotizen veröffentlicht wurden (am 28. Juli 2002), schloss Pernod seine Speyside-Brennerei Caperdonich (im August 2002). Wir sehen hier eher eine Parallelität als eine Kausalität.

Drei unabhängige Abfüllungen dieser Lost Distillery vereint Serge Valentin in der heutigen Session auf Whiskyfun. Diese kamen in den letzten beiden Jahren auf den Markt, und weisen mit 28, 29 und 30 Jahren eine recht ausgiebige Reifezeit auf. Serge findet sie hervorragend, und vergibt dies Bewertungen:

Abfüllung Punkte