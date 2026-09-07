Serge verkostet: Ein Caperdonich-Trio

Wir denken nicht, dass es zwischen diesen beiden Ereignissen ein direkter Zusammenhang besteht. Den im selben Jahr, in dem auf Whiskyfun erstmals Verkostungsnotizen veröffentlicht wurden (am 28. Juli 2002), schloss Pernod seine Speyside-Brennerei Caperdonich (im August 2002). Wir sehen hier eher eine Parallelität als eine Kausalität.
Drei unabhängige Abfüllungen dieser Lost Distillery vereint Serge Valentin in der heutigen Session auf Whiskyfun. Diese kamen in den letzten beiden Jahren auf den Markt, und weisen mit 28, 29 und 30 Jahren eine recht ausgiebige Reifezeit auf. Serge findet sie hervorragend, und vergibt dies Bewertungen:
|Abfüllung
|Punkte
|Caperdonich 28 yo 1997/2025 (42.7%, The Whisky Blues, STR barrel, cask #5835, 146 bottles)
|87
|Caperdonich 29 yo 1995/2024 (58.6%, Artful Dodger Whisky Collective, bourbon hogshead, cask #95065, 308 bottles)
|90
|Gone Grant 30 yo 1994/2025 (51.2%, WhiskyLand, Decadent Drinks, refill barrel plus 1st fill sherry hogshead, 230 bottles)
|90