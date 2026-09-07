Local Dealer – von Fachhändlern für Whiskyliebhaber, das ist ein neuer Zusammenschluss von 24 Fachhändler aus ganz Deutschland. Sie verbindet, neben der Leidenschaft für Whisky, ihre besondere Expertise und ein lokales Ladengeschäft, in dem sie regelmäßig Veranstaltungen rund um das Thema Whisky durchführen.

Die Local Delaer werden nun regelmäßig Abfüllungen auf den Markt zu bringen, entweder unter eigenem Label oder in Kooperation mit renommierten Partnern. Ihre ersten drei Abfüllungen können die Local Dealer bereits ankündigen. Welche dies sein werden, sowie alle weiteren Einzelheiten über diesen Zusammenschluss finden Sie in der folgenden Aussendung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Deutsche Händlervereinigung „Local Dealer – von Fachhändlern für Whiskyliebhaber“

Whisky ist für uns mehr als ein Produkt. Es ist Lebensgefühl, Freude und vor allem auch die Faszination für Schottland und dessen Handwerkskunst. Er ist das Ergebnis von Zeit, Natur und dem Einsatz von Menschen mit Leidenschaft.

Wie so viele Märkte ist aber auch der Whiskymarkt in den letzten Jahren deutlich schnelllebiger geworden, der Preisdruck durch Onlinehändler hat zugenommen und viele neue Parteien sind auf den Markt gekommen. Diese Entwicklung haben 24 Fachhändler aus ganz Deutschland zum Anlass genommen, die Local Dealer Gemeinschaft zu gründen. Alle Mitglieder der Gemeinschaft verbindet neben der Leidenschaft für das Wasser des Lebens, dass sie ein lokales Ladengeschäft führen, über besondere Expertise verfügen und regelmäßig Veranstaltungen rund um das Thema Whisky durchführen.

Die Local Dealer haben es sich zur Aufgabe gemacht regelmäßig Abfüllungen unter eigenem Label oder in Kooperation mit renommierten Partnern auf den Markt zu bringen. Abfüllungen, die ausschließlich bei diesen 24 Händlern verfügbar sind, gemeinsam von der Gemeinschaft ausgewählt wurden und dementsprechend über eine besonders gute Qualität verfügen. Mit dabei sein werden Einzelfassabfüllungen und Small Batch Editionen. Zum Start haben sich die Local Dealer als Kooperationspartnern den Importeuren Kirsch Import GmbH & Co. KG und der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft mbH & Co. KG und damit deren Exklusivmarken verschrieben. Auf längere Sicht wird diese Partnerschaft aber um weitere Partner erweitert, sodass die Auswahl und Vielfalt der Local Dealer Abfüllungen weiterwachsen wird. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir die Position des Fachhandels stärken. Unsere Geschäfte sind Orte, an denen Genießer zusammenkommen und besondere Momente erleben. Momente, die Whisky ausmachen und Momente, die man nicht kaufen kann.

Mit der Bekanntgabe der Gründung können die Local Dealer auch ihre ersten drei Abfüllungen ankündigen und damit direkt aufzeigen, wohin die Reise gehen wird:

Glenfarclas 2015 First Fill Oloroso Sherry Butt ca.57% UVP – 99,90€

Destillen Originalabfüllung – voraussichtlich Ende September / Anfang Oktober verfügbar

Williamson 2015 First Fill PX Sherry Hogshead #123 ca.59-60% UVP – 99,90€

Eigenes Label in Kooperation mit Best Dram – voraussichtlich ab Dezember verfügbar

Killarow (Bowmore) 2019 First Fill Bourbon Barrel #350 ca.56-57% UVP – 84,90€

Eigenes Label in Kooperation mit Best Dram – voraussichtlich ab Dezember verfügbar

Wir freuen uns, dass es nach Wochen der Planung nun endlich losgehen kann und freuen uns auf tolle Abfüllungen und vor allem auf viele genussreiche Momente mit Euch!

Eure Local Dealer

(Stellvertretung durch Jannik Kröger/Flickenschild Itzehoe)

Gründungsmitglieder der Local Dealer Gemeinschaft:

– Flickenschild Itzehoe

– Weinquelle Lühmann Hamburg

– Whiskey and More e.K. Spaden

– Pröhl Tabak & Whisky Buxtehude

– Whisky Shop Lüneburger Heide Munster

– Maltucky Osnabrück

– Zigarren Fries – Olaf Fries KG Geesthacht

– Tabac & Pfeife GmbH & Co. KG Bremen

– Schlüters Genießertreff Wülfrath

– Brühler Whiskyhaus Brühl

– Whiskyhort Oberhausen

– Hilgerings Whisky-Welt, Dortmund

– Getränkewelt-Weiser oHG Heppenheim

– Soul of Whisky Oberursel

– Whisky Spirits Frankfurt

– Feinkost Reifferscheid Bonn

– Cologne Whisky Market Köln

– Kelterei Kuhn Elsenfeld

– Usquabae Marbug

– Whisky for Life Frankfurt

– Tara Spirits München

– Holderied-Ernst Freiburg

– Whisky & Genuss Dresden GmbH Dresden

– Angelsshare Whisky