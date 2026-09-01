The Glendronach feiert 200. Jubiläum mit Wiedereröffnung des Boynsmill House und limitierter Edition

The Glendronach darf in diesem Jahr das 200. Jubiläum feiern (und hierzu gratulieren wir auf das Allerherzlichste). Zu diesem besonderen Ereignis wird das historische Boynsmill House, in dem Gründer James Allardice angesehene Gäste empfing, wiedereröffnet. Ergänzt wird dies mit der neuen und limitierten The Glendronach Boynsmill House Edition (die sich bereits andeutete). Dieser 14 Jahre alte Single Malt wird ab dem 1. September 2026 weltweit in ausgewählten Märkten eingeführt. In Deutschland erfolgt der Vertrieb in Fachhandelsgeschäften und im E-Commerce zum Preis von 89,99 Euro (UVP, 0,7-l-Flasche, 46,8% Vol.).

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Brown-Forman zelebriert weltweit 200 Jahre The Glendronach mit Wiedereröffnung des Boynsmill House und limitierter Edition

Hamburg, 1. September 2026 – In diesem Jahr feiert Markeneigner Brown-Forman das 200. Jubiläum von The Glendronach und verbindet dieses besondere Ereignis mit der Wiedereröffnung des historischen Boynsmill House sowie der globalen Markteinführung der limitierten „Boynsmill House Edition“. Vor 200 Jahren gründete James Allardice The Glendronach auf dem Boynsmill Estate in den schottischen Highlands, eingebettet im „Tal der Brombeeren“, mit einer einzigartigen Vision: den kraftvollen Charakter des Highland-Whiskys mit dem exquisiten Einfluss spanischer Sherryfässer zu vereinen.

200 Jahre The Glendronach: Ein außergewöhnliches Vermächtnis

James Allardice war dafür bekannt, angesehene Gäste im Boynsmill House zu empfangen. Sein Charisma und sein geistreicher Humor prägen das Erbe der Marke bis heute. Als Hommage an diese reiche Geschichte lädt die gleichnamige, 14 Jahre gereifte limitierte Single Malt Edition dazu ein, den Geist jener frühen Zusammenkünfte zu erleben und in die Historie sowie das einzigartige Ambiente von Boynsmill House einzutauchen.

Die historische Heimat von The Glendronach öffnet erneut ihre Türen

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wurde das Boynsmill House sorgfältig restauriert und die historische Residenz durch eine behutsame Umgestaltung wieder zum Leben erweckt. Nur auf Einladung erhalten Gäste die seltene Gelegenheit, das Haus zu betreten, in dem James Allardice die zweitälteste Whisky-Lizenz Schottlands erhielt und den Grundstein für einen der weltweit sherryreichsten Single Malts legte. Zu den ersten eingeladenen Gästen zählen ausgewählte PartnerInnen aus Premium-Vertriebskanälen in Deutschland sowie VertreterInnen der Fach- und Lifestyle-Presse.

Das Boynsmill House bietet BesucherInnen eine persönliche Verbindung zu den Menschen, dem Ort und den Geschichten, die die Destillerie seit zwei Jahrhunderten geprägt haben.

„Boynsmill House Edition“: eine Hommage an die Ursprünge von The Glendronach

In Fortführung der berühmten Tradition der Sherryfass-Reifung von The Glendronach wurde die „Boynsmill House Edition“ 14 Jahre lang in der für die Destillerie charakteristischen Kombination aus erlesenen Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern gereift. Unter der Leitung von Master Blender Dr. Rachel Barrie wurde eine sorgfältig ausgewählte Anzahl von Claret-Rotweinfässern hinzugefügt, um den reichen und robusten Charakter des Whiskys zu ergänzen.

Dieser unverwechselbare dritte Fassstil verleiht dem Whisky lebendige Noten von roten Beerenfrüchten und elegante Komplexität und ist eine Hommage an die Weine, die einst die Tische bei den berühmten Zusammenkünften von James Allardice zierten. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Single Malt, der die unverkennbare Tiefe der umgebenden Highlands widerspiegelt und gleichzeitig eine lebendige neue Dimension in den gefeierten Hausstil einbringt.

Master Blender Dr. Rachel Barrie:

„Die „Boynsmill House Edition“ fängt den zeitlosen Charme unseres Highland-Spirits und unsere Exzellenz im Umgang mit Sherryfässern ein. In dieser Abfüllung finde ich den Charakter, der The Glendronach seit jeher so unverwechselbar macht: üppiges, reifes Malz, Highland-Toffee, Brombeere und Rosine, unterlegt mit subtilen Noten von Steinobst und Pflaume, die zu einem weichen, samtigen Abgang führen. Es ist ein überaus lohnenswerter Whisky, der den beständigen Charakter des ‚Valley of the Brambles‘ ehrt und gleichzeitig einen bemerkenswerten Moment in unserer Geschichte feiert.“

Weltweite Markteinführung ab 1. September 2026

„The Glendronach Boynsmill House Edition“ wird ab dem 1. September 2026 weltweit in ausgewählten Märkten eingeführt. In Deutschland erfolgt der Vertrieb in Fachhandelsgeschäften und im E-Commerce zum Preis von 89,99 Euro (UVP, 0,7-l-Flasche, 46,8% Vol.).

TASTING NOTES

Farbe: Sattes Kupfer

Aroma: Eine Mischung aus Früchten und Nüssen prägt das Aroma. Die Süße von Highland-Toffee verbindet sich mit der Saftigkeit von Brombeeren und Steinobst, ergänzt durch Noten von Haselnuss und Rosinen.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich ein üppiger, reifer Malzcharakter mit einer Fülle von Trockenfrüchten und Nüssen. Der Geschmack entwickelt sich zu einem harmonischen Zusammenspiel aus samtig-weichen und milden Schokoladen-Karamell-Noten.