Den Einfluss unterschiedlicher Gerstensorten auf die Aromen ihres Single Malts stellt die Lowland-Brennerei Aberargie in den Fokus. Die ersten beiden Abfüllungen der „Expressions“-Reihe, die wir Ihnen bereits vorstellten und die Morrison Scotch Whisky Distillers als Destillerie-Eigentümer live in Deutschland präsentierte, erreichen nun den hiesigen Markt.

Die Aberargie Laureate Edition und die Aberargie Golden Promise Edition sind ab sofort bei Schlumberger und im Fachhandel zum UVP von 74 Euro erhältlich. Alle Einzelheiten zu diesen Abfüllungen finden Sie in der folgenden Pressemitteilung der Schlumberger Gruppe:

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So schmeckt Gerste:

Neue Serie von Aberargie zeigt den Einfluss der Getreidesorte auf den fertigen Whisky

Die zwei Whiskys der neuen „Expressions“-Serie basieren zu jeweils 100 Prozent auf unterschiedlichen Gerstensorten, die charakteristische Aromen in den Single Malt einbringen.

Im März hat die Aberargie Distillery aus Schottland ihren ersten Release vorgestellt. Nun legt die zum Spirituosenunternehmen Morrison Scotch Whisky Distillers (MSWD) gehörende Brennerei nach – und zwar mit zwei spannenden Spezialabfüllungen: Die Serie „Expressions“ rückt die Gerste in den Fokus und zeigt an zwei Beispielen, welchen Einfluss die Getreidesorte auf den fertigen Single Malt Whisky hat.

Die Laureate Edition und die Golden Promise Edition sind reinsortige Weiterentwicklungen der – aktuell ausverkauften – Premiere „Inaugural Release“. Deren Mash Bill, also die Gerstenzusammensetzung, bestand aus 52 Prozent Golden Promise und 48 Prozent Laureate Gerste. Erstere sorgt für ein kräftiges, würzig-malziges Aroma mit Noten von Buttergebäck und Rohrzucker. Laureate erbringt Whiskys mit einem filigranen, fruchtbetonten Ausdruck und einer feinen, hellen Würze. Beide Sorten werden auf familieneigenen Farmen angebaut, Aberargie begleitet so auch die Produktion der verwendeten Zutaten von Beginn an.

Die Laureate Edition zeigt Aromen von kandierter Orangenschale, Trockenfrüchte, mit einem honig-geprägten Abgang. Golden Promise präsentiert Noten von buttrigem Gebäck, geschmorten Äpfeln, braunem Zucker und feinen Backgewürzen.

Neben der Gerstenwahl hat auch der Ausbauprozess großen Einfluss auf den Charakter des fertigen Single Malts: Die Laureate Edition reift zu 32 Prozent in First-Fill-Bourbonfässern und zu 68 Prozent in First-Fill-Sherryfässern und wird mit einem Alkoholgehalt von 48,2 % vol. gefüllt. Bei der Golden Promise Edition ist es genau andersherum: Sie reift zu 68 Prozent in First-Fill-Bourbonfässern sowie zu 32 Prozent in First-Fill-Sherryfässern und wird ebenfalls mit 48,2 % vol. abgefüllt.

Beide Releases sind eine konsequente Fortführung der Aberargie-Philosophie „Barley-to-Bottle“, also „Von der Gerste zur Flasche“, bei der jeder einzelne Herstellungsschritt kontrolliert wird und besondere Aufmerksamkeit erhält. Und auch mit künftigen Abfüllungen will die innovative Destille zeigen, wie sich die einzelnen Komponenten in der Whiskyproduktion auf den fertigen Single Malt auswirken.

Graeme Mackeddie, Head of Distilling bei Morrison Scotch Whisky Distillers, erklärt:

„Gerste ist die Grundlage jedes Scotch Whiskys, doch ihr Beitrag zum Geschmack wird oft von der Fassreifung überdeckt. Indem wir Laureate und Golden Promise separat abfüllen und nebeneinander präsentieren, können wir die individuellen Eigenschaften beider Sorten klar herausarbeiten.“

Rudolf Knickenberg, CEO der Schlumberger Gruppe, ergänzt:

„Mit der Inaugural Release hat Aberargie im März einen außergewöhnlichen Start hingelegt. Die Abfüllung war in kürzester Zeit ausverkauft, nicht nur bei uns, auch bei unseren Kunden. Mit der Expressions-Linie stellt die Destille nun zwei würdige Nachfolger vor, die erneut die außergewöhnliche Qualität und den unverwechselbaren Charakter von Aberargie unter Beweis stellen.“

Die Aberargie Expressions Laureate Edition und die Golden Promise Edition sind ab sofort bei Schlumberger und im Fachhandel zum UVP von 74 Euro erhältlich.