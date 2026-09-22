Mitte Juli stellten wir Ihnen den rauchigen Irish Whiskey Copeland 26.2 Peated Single Malt vor, und wiesen auf seine Verfügbarkeit auf dem Markt in Österreich hin. Wir deuteten an, dass diese Abfüllung auch bald in Deutschland erhältlich sein wird. Und heute teilt uns der Importeur und Distributor Irish Spirits mit, dass dieses Bottling nun Deutschland erreicht. Copeland 26.2 Peated Single Malt ist ab sofort im deutschen Fach- und Onlinehandel mit einer UVP von 89,90 € erhältlich.

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Copeland Single Malt 26.2: Brennerei präsentiert erstmals Peated Single Malt

Copeland Distillery erweitert ihr Sortiment um einen neuen Irish Single Malt. Erstmals in der Geschichte der Brennerei handelt es sich hierbei um rauchigen Irish Whiskey. Die neue Abfüllung Copeland Peated Single Malt 26.2 ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich.

Zweifach destillierter Rauch: Copeland Peated Single Malt 26.2

Mit dem Copeland Peated Single Malt 26.2 präsentiert die Copeland Distillery ihren ersten Peated Single Malt Irish Whiskey. Zweifach destilliert aus 100 % getorftem Gerstenmalz, reifte der Whiskey mindestens fünf Jahre und wurde anschließend in einer limitierten Auflage von nur 1.020 Flaschen abgefüllt. Einen Teil hiervon bringt nun Alleinimporteur Irish Spirits in den deutschen Fach- und Onlinehandel.



Für ihren Copeland Peated Single Malt 26.2 kombinierte die Destille Ex-Bourbonfässer mit Pedro-Ximénez-Sherryfässern und Fässern aus frisch ausgekohltem Eichenholz. Die unterschiedlichen Fassarten verleihen dem rauchigen Grundcharakter zusätzliche Tiefe und sorgen für ein vielschichtiges Zusammenspiel von Torf, Eiche und den süßeren Sherry-Noten.

Copeland 26.2 Peated Single Malt

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein



Aroma: getrocknete Kräuter, Banane, Gartenfrüchte, geröstetes Holz, Lagerfeuer

Geschmack: getorftes Malz, geröstetes Holz, Karamel, Apfelkuchen

Nachklang: langanhaltend mit Leder, Steinfrüchten und Zimt



UVP: 89,90 €

Für ihren Copeland Peated Single Malt 26.2 kombinierte die Destille Ex-Bourbonfässer mit Pedro-Ximénez-Sherryfässern und Fässern aus frisch ausgekohltem Eichenholz. Die unterschiedlichen Fassarten verleihen dem rauchigen Grundcharakter zusätzliche Tiefe und sorgen für ein vielschichtiges Zusammenspiel von Torf, Eiche und den süßeren Sherry-Noten.

Irish Peated Single Malt: Whiskeytradition und Moderne

Die Copeland Distillery veröffentlicht seit 2025 ihre ersten eigenen Whiskeys. Durch die erstmalige Kombination aus rauchigem Malt, der zweifachen Destillation und einer sorgfältig ausgewählten Fassreifung verbindet die Craft-Destille Whiskeytradition mit ihrer modernen Produktionsweise. Damit erweitert sie ihr Portfolio um eine weitere Stilrichtung für traditionelle Whiskeygenießer. Der Copeland Peated Single Malt 26.2 ist darum ein ganz besonderer Meilenstein für das Brennereiteam.