Von der irischen Ahascragh Distillery erreichen über Irish Spirits zwei neuen Abfüllungen der Clan Colla Family Bond Series den Markt in Deutschland. Die Details zu Clan Colla 13 Jahre Oloroso Cask sowie Clan Colla – The Three Collas inklusive Tasting Notes finden Sie in der Aussendung von Irish Spirits:

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Irische Ahascragh Distillery mit zwei neuen Abfüllungen der Clan Colla Family Bond Series

Die Ahascragh Distillery präsentiert zwei neue Abfüllungen der Clan Colla Family Bond Series: den Clan Colla 13 Jahre Oloroso Cask und den Clan Colla The Three Collas Triple Cask Whiskey. Beide Abfüllungen stehen für den charakteristischen Ansatz der Serie, ausgewählte Whiskeys mit unterschiedlichen Fassarten zu verbinden und dabei zugängliche, aber dennoch vielschichtige Aromenprofile zu schaffen.

Luxuriöse Geschmacksvielfalt: Clan Colla 13 Jahre Oloroso Cask

Der Clan Colla 13 Jahre Oloroso Cask verbindet zweifach destillierten Malt Whiskey mit ausgewähltem Grain Whiskey, gereift für dreizehn Jahre in Ex-Bourbon und Ex-Oloroso Sherryfässern. Die Fassreifung bringt zusätzliche Tiefe und Wärme in das ausgewogene Profil der beiden Destillate. Sie verbindet die weichen Whiskeynoten mit den charakteristischen fruchtigen und nussigen Nuancen des Oloroso-Fasses. Mit 43 Prozent Alkoholvolumen richtet sich die Abfüllung an Genießer, die einen charaktervollen und dennoch harmonischen Whiskey suchen.

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter

Ursprungsland: Irland

Farbstoff: Nein



Aroma: frische Äpfel, Orange, geröstetes Holz, Honig

Geschmack: cremige Süße mit Zitrus und Sherrynoten, Fruchtnoten, Nuss

Nachklang: langanhaltend mit Frucht- und Nussnoten



UVP: 74,90 €

Dreifachkombination: Clan Colla – The Three Collas

Noch stärker vom Zusammenspiel verschiedener Fassarten geprägt ist der Clan Colla The Three Collas Triple Cask Whiskey. Er reift in einer Dreifachkombination aus Bourbon-, Virgin Oak- und Oloroso Sherryfässern. Während die Eiche hierzu süße Karamellnoten und üppige Holznuancen beisteuert, ergänzen die Oloroso-Sherryfässer fruchtige und nussige Akzente. Das Ergebnis ist ein ausgewogener Whiskey mit 43 Prozent Volumen, der sich pur ebenso eignet wie als Basis für einen reichhaltigen Cocktail.

Vol.%: 43%

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Nein



Aroma: fruchtig und süß mit geröstetem Holz, Vanille, rote Früchte

Geschmack: süße Holzwürze, Malz, Nuss, Vanille, Gartenfrüchte

Nachklang: langanhalten mit Vanille und roten Früchten



UVP: 31,90 €

Familienhistorie im Glas

Der Name Clan Colla verweist auf die legendären drei Colla-Brüder: Colla Uais, Colla Fo Chrí und Colla Menn. Im vierten Jahrhundert beherrschten sie weite Teile Irlands. Colla Uais wurde gar zum Hochkönig, dem angesehensten Herrscher unter allen Iren. Hier verbindet die moderne Ahascragh Distillery ihre Whiskeys mit irischer Geschichte und Legende. Doch nicht nur das. Brennereigründer Gareth McAllister kann seine Familiengeschichte zu den Spuren der Colla-Brüder zurückverfolgen. Ein echtes Stück Familienhistorie, erzählt durch die Clan Colla Family Bond Series.