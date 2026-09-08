Die Rolf Kaspar GmbH präsentierte in den letzten Jahren in ihrer Historischen Serie Hotel Essener Hof und der Lichtburg-Serie besondere und lang gereifte Irish Whiskeys als Single Cask Bottlings. Diese Idee nimmt jetzt die neue Serie Lost Places Historic Series Essen auf, die ersten beiden Abfüllungen der Reihe sind in Kürze im Fachhandel erhältlich.

Welche Irish Whiskyes Sie hier erwarten dürfen, können Sie in der nachfolgenden Info der Rolf Kaspar GmbH erfahren:

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Lost Places Historic Series Essen – Fortsetzung der Irish Single Malt-Einzelfassabfüllungen in neuer Serie

Diese Serie setzt die Idee der Historischen Serie Hotel Essener Hof und der Lichtburg-Serie fort. Hochwertige Einzelfassabfüllungen zeigen Teile Essener Geschichte, die es so heute nicht mehr gibt. Seit mehr als 10 Jahren kommen aus den Beständen von Jack Teeling, Dublin, herausragende Einzelfassabfüllungen nach Deutschland – sorgfältig ausgewählt und gestaltet. Nicht inflationär sondern wenn Zeit und Ruhe dafür da ist. Und nicht zuletzt mit einem bemerkenswerten Preis-Genuss-Verhältnis.



Lost Places Historic Series Essen #1 Hauptbahnhof

Single Malt Irish Whiskey 23yo

ex sherry cask #8571, 224 bottles, 53,1%vol.

UVP 159,-EUR/Fl. 0,7l inkl. MwSt.

Das Grillo-Theater wurde 1892 als erstes festes Opern und Schauspielhaus im Ruhrgebiet eröffnet, finanziert durch eine großzügige Stiftung des Industriellen Friedrich Grillo. Der vom Architekten Heinrich Seeling entworfene Prachtbau beeindruckte ursprünglich durch seine aufwendige neobarocke Fassade und eine prunkvolle Innenausstattung. Als kulturelles Zentrum der Stadt beherbergte es bis zum Zweiten Weltkrieg sowohl Opern- als auch Theateraufführungen für verschiedene soziale Schichten. Im Jahr 1943 wurde das Gebäude bei Luftangriffen fast vollständig zerstört, wobei lediglich die Grundmauern stehen blieben. Beim Wiederaufbau im Jahr 1950 verzichtete man auf den historischen Zierrat und gab dem Theater seine heutige, deutlich schlichtere Form.

Tastingnotes:

Geröstete Kaffeebohnen und Zartbitterschokolade, schwarzer Tee, Cassis und reife Kirschen prägen die trockene Eleganz dieser komplexen Abfüllung aus den Beständen von Jack Teeling.

Lost Places Historic Series Essen #2 Grillo-Theater

Single Malt Irish Whiskey 23yo

ex cognac cask #8300, 227 bottles, 53,9%vol.

UVP 159,-EUR/Fl. 0,7l inkl. MwSt.

Der Essener Hauptbahnhof blickt auf eine über 160-jährige, bewegte Geschichte zurück. Seine Wurzeln reichen in das Jahr 1862, als die Bergisch-Märkische Eisenbahn-Gesellschaft die Station als „Essen BM“ eröffnete. Schnell entwickelte sich der Bahnhof durch die boomende Kohle- und Stahlindustrie, allen voran Krupp, zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte des Ruhrgebiets.

Um der rasant wachsenden Bedeutung gerecht zu werden, wurde um die Jahrhundertwende ein repräsentatives, neues Empfangsgebäude im Stil des Neobarocks errichtet und 1902 eingeweiht. Im Zweiten Weltkrieg wurde dieses prachtvolle Bauwerk bei schweren Luftangriffen fast vollständig zerstört.

Tastingnotes:

Saftig-traubige Rosinen, cremiges Karamel mit süßer Milchschokolade und reife Brombeere, Pflaume und Aprikose prägen den weichen und weinigen Charakter dieser vollmundigen Abfüllung aus den Beständen von Jack Teeling.

In Kürze im Fachhandel erhältlich