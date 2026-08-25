Mehr und intensiveren Rauch!

Das war der Wunsch der deutschen Irish Whiskey Fans, den sie an Wayward Irish Spirits mit seinem Botlling The Liberator Double Port ‘n’ Peat herantrugen. Ihr Wunsch wurde nun erfüllt, und aus dem Hause des irischen Abfüllers erreicht jetzt The Liberator Double Port x Double Peat über den Importeur Irish Spirits den Handel in Deutschland.

Merh in der Presseaussendung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Auf Wunsch deutscher Fans: The Liberator Double Port x Double Peat kommt

Man nehme zwei Einheiten Portwein-Finish und gibt eine Prise Rauch hinzu: So entstand The Liberator Double Port ‘n’ Peat von Wayward Irish Spirits. Seit dessen Erscheinen in 2024 traten immer wieder insbesondere deutsche Whiskeyfans an den irischen Abfüller heran und wünschten sich noch intensivere Rauchnoten. Das liefert Wayward Irish Spirits jetzt ab. Denn mit dem neuen The Liberator Double Port x Double Peat erfüllt sich genau dieser Wunsch.

Doppeltes Vergnügen: The Liberator Double Port x Double Peat

The Liberator Double Port x Double Peat vereint in Tawny- und Rubyportfässern gereifte Malt und Grain Whiskeys mit einem zweifach destillierten Peated Malt. Dabei ist der rauchige Anteil im Blend doppelt so groß wie beim The Liberator Port ‘n’ Peat.

Vol.: 46 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Nein



Aroma: Butterscotch, Banane, rote Früchte, Torfnoten

Geschmack: cremiges Mundgefühl, rote Beeren, Torf, Vanille,

Nachklang: langanhaltend mit leichten Tornoten und Vanillesüße



UVP: 54,90 €

Maurice O’Connell von Wayward Irish Spirits kommentiert das Ergebnis:

“Der Rauch fügt dem Blend mehr Süße hinzu, verbessert das Mundgefühl und verlängert das Finish. Gleichzeitig bleiben Beeren- und Feigennoten dominant.”

Genau wie für den Vorgänger wählte Maurice O’Connell einen Alkoholgehalt von 46 Prozent. Die neue Abfüllung kommt nun über Importeur Irish Spirits in den deutschen Fach- und Onlinehandel.

Das Salz in der Suppe: Delikate Rauchnoten in Whiskey

Während The Liberator Port ‘n’ Peat mittlerweile zur erweiterten Core Range von Wayward Irish Spirits gehört, ist der neue The Liberator Double Port x Double Peat die perfekte Ergänzung für Freunde eines intensiveren Rauchanteils. Dennoch bleibt Rauch nur Mittel zum geschmacklichen Zweck.



Dies erklärt Maurice O’Connell: