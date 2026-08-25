Nach Smoky Rose No. 4 kommt Smoky Rose No. 3.

Die Feinbrandmanufaktur Brabant stellt heute ihren neuen rauchigen Single Malt vor. Für diese wurde getorftes Malz verwendet wurde, und er reifte vollständig im Quarter Bourbon Cask . Erhältlich ist diese limitierte Abfüllung ab dem 07.09.. Und zwar vor Ort bei der Feinbrandmanufaktur Brabant in Striegistal, Sachsen, im Onlineshop www.rose-valley-shop.de und bei den Partnerhändlern.

Mehr über die neue Abfüllung lesen Sie hier folgend:

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Smoky Rose Batch 3 – Getorftes Malz trifft Bourbonfass aus Sachsen

Die Feinbrandmanufaktur Brabant präsentiert mit Smoky Rose Batch 3 einen neuen rauchigen Single Malt – diesmal aus getorftem Malz und vollständig im Quarter Bourbon Cask gereift.

Striegistal/Sachsen – Die Feinbrandmanufaktur Brabant erweitert ihre Rose-Valley-Whiskyreihe um eine neue rauchige Abfüllung. Beim Smoky Rose Batch 3 entsteht der charakteristische Torfrauch bereits bei der Herstellung: Für den Single Malt wurde getorftes Gerstenmalz verwendet.

Anschließend durfte der Whisky vollständig in einem 125 Liter Quarter Bourbon Cask reifen. Durch das kleinere Fass und den damit intensiveren Kontakt zwischen Destillat und Eichenholz entwickelte sich ein kräftiges Zusammenspiel aus Vanille, würziger Eiche und den rauchigen Noten des getorften Malzes.

Bourbonfass trifft Torfrauch

Anders als bei einigen bisherigen Smoky-Rose-Abfüllungen stammt der Rauchcharakter bei Batch 3 nicht aus einem späteren Finish in einem rauchig vorbelegten Fass. Er ist von Beginn an Bestandteil des Destillats. Die klassische Bourbonfass-Reifung ergänzt diesen Charakter um Vanille, feine Süße und würzige Holznoten.

So entsteht ein ausgewogener sächsischer Single Malt, bei dem der Torfrauch präsent bleibt, ohne die süßeren Aromen des Bourbonfasses zu überdecken.

Tasting Notes

Nase: Angenehmer Torfrauch verbindet sich mit Vanille, leicht karamellisierten Noten und würziger Eiche. Dahinter zeigen sich eine dezente Malzsüße und warme Holzaromen.

Gaumen: Kräftig und ausgewogen mit moderatem Torfrauch, weicher Vanille und einer feinen Süße. Würzige Eiche und leicht karamellige Noten sorgen für zusätzliche Tiefe.

Finish: Langanhaltend und wärmend. Torfrauch und würzige Eiche bleiben präsent und werden von einer feinen Vanillesüße begleitet.

Limitierte Abfüllung aus Sachsen

Wie die anderen Whiskys der Rose-Valley-Reihe wird auch Smoky Rose Batch 3 als limitierte Abfüllung aus der sächsischen Feinbrandmanufaktur Brabant angeboten. Die Verbindung aus getorftem Malz und der vollständigen Reifung im Quarter Bourbon Cask macht ihn zu einer eigenständigen Interpretation eines rauchigen deutschen Single Malts.

Smoky Rose Batch 3 im Überblick

Whisky: Smoky Rose Batch 3

Malz: getorftes Gerstenmalz

Reifung: Quarter Bourbon Cask

Typ: getorfter Single Malt Whisky

Charakter: Vanille, würzige Eiche, feine Süße und moderater Torfrauch

Herkunft: Striegistal, Sachsen

Hersteller: Feinbrandmanufaktur Brabant

www.rose-valley-shop.de