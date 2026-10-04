Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (514)

Willkommen zur 514. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 514 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Bottle Bros – Ben Nevis und die unabhängigen Abfüller

Made in Germany : der Whisky Podcast Folge 57: WUYD Whisky von der Oberlandbrennerei

Videos:

Wasser und Malz – Ardnahoe Chairman‘s Select

Whisky Nerd – See Destillerie Single Malt Whisky Triple Wood 47% vol. ( Jubiläumsabfüllung )

World Wide Whisky – Talisker 32 Jahre 50th Anniversary of Kirsch Import

Whisky & Film – Glencadam – Réserve de Bourgogne – Pinot Noir Wine Cask Finish

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.