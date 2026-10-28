Serge verkostet: Drei offizielle Glencadams

Mit einem Trio aus der Highland-Brennerei Glencadam, die oft unterschätzt wird, was die Qualität ihrer Whiskys anbelangt, setzt Serge seine Verkostungen in dieser Woche fort. Und diesmal sind es drei offizielle Abfüllungen, darunter eine, die extra für Deutschland und zum 50. Geburtstag von Kirsch Import abgefüllt wurde.

Alle drei punkten in den hohen Achtzigern, wie unsere Tabelle der Verkostung zeigt:

Abfüllung Punkte