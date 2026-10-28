Pilz Whisky hat die Core Range um das Batch No. 5 erweitert – ein German Single Malt mit einem Finish in einem zum zweiten Mal belegten Pedro Ximénez-Fass sowie zwei Oloroso-Fässern (First und Third Fill), nach knapp 4 Jahren in einem First Fill Bourbonfass aus amerikanischer Weißeiche.

Mehr über den neuen Pilz Whisky Batch N° 5 sowie die Bezugsmöglichkeit finden Sie untenstehend:

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Pilz Whisky präsentiert Batch N° 5: German Single Malt mit komplexem Sherry-Finish

Vor drei Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Pilz Whisky mit dem Batch N° 1. Im November 2023 fand die erste Abfüllung von Pilz Whisky in die Flasche. Jetzt geht die legendäre Core Range in die fünfte Runde: Mit dem neuen Pilz Whisky Batch N° 5 präsentiert die kleine Manufaktur eine Hommage an elegante schottische Sherry Whiskys. Doch mittlerweile hat Pilz Whisky seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter geformt. Viel Sherry und viel Getreide.

„Mit Batch N° 5 führen wir unsere Core Range fort und zeigen, wie facettenreich sich unser Stil weiterentwickelt hat“, erklärt Alex Pilz. „Die Kombination aus Ex-Bourbon- und handverlesenen Sherry-Fässern verleiht dem Whisky eine herrliche Komplexität, auf die wir sehr stolz sind.“

Für seine Reifung verbrachte der German Single Malt zunächst knapp vier Jahre in einem 200-Liter-Ex-Bourbon-Fass. Anschließend folgte ein etwa 11-monatiges Finish in kleineren, 60-Liter-Sherry-Fässern. Für das Batch N° 5 wurden ein zum zweiten Mal belegtes Pedro Ximénez-Fass sowie zwei Oloroso-Fässer (First und Third Fill) meisterhaft vermählt.

In der Nase und am Gaumen entfaltet sich eine außergewöhnliche Geschmackskomposition: Komplexe Vanille- und Karamellnuancen erinnern an klassische Sahnebonbons, begleitet von Honig, dunkler Schokolade und getrockneten Früchten. Dazu gesellen sich vielschichtige Noten von Orangenschale, gemahlenen Nüssen, gegrillter Ananas und malzigem Getreide – abgerundet von feinem Tabak, Leder, Kardamom und dezentem Holzrauch. Das Ergebnis ist eine seidig-weiche und unvergleichlich sanfte Trinkerfahrung.

Abgefüllt wird der Whisky mit angenehmen 47 % vol. Wie bei Pilz Whisky üblich, wird auch das Batch N° 5 weder kühlfiltriert noch mit Farbstoffen versetzt – die tiefe Farbe und die vollen Aromen stammen zu 100 Prozent aus den Fässern.

Mit lediglich 341 handnummerierten Flaschen à 500 ml ist das Batch N° 5 eine streng limitierte Edition. Jede Flasche entsteht in liebevoller Handarbeit und ist ein wahres Unikat.

Ein Highlight für Genießer

Ob für entspannte Abende im eigenen Heim oder als besonderes Geschenk: Mit seinen komplexen Aromen von Sherry-Süße, Eiche, frischen Kräutern und warmen Gewürzen ist das Batch N° 5 ein Genusserlebnis für Kenner sowie ein ideales Geschenk für Whisky-Liebhaber mit garantiertem Überraschungseffekt.

Pilz Whisky Batch N° 5 – 500 ml

Die wichtigsten Fakten:

Grundreifung: Knapp 4 Jahre im Ex-Bourbon-Fass (200 l)

Knapp 4 Jahre im Ex-Bourbon-Fass (200 l) Finish: Ca. 11 Monate in Oloroso- & Pedro Ximénez-Sherry-Fässern (60 l)

Ca. 11 Monate in Oloroso- & Pedro Ximénez-Sherry-Fässern (60 l) Alkoholgehalt: 47 % vol.

47 % vol. Auflage: Limitiert auf 341 handnummerierte Flaschen

Limitiert auf 341 handnummerierte Flaschen Inhalt: 500 ml

500 ml Kühlfiltrierung: Keine (Non-Chill-Filtered)

Keine (Non-Chill-Filtered) Farbstoff: Keiner (Natural Color)

Keiner (Natural Color) Preis: 59,00 € pro Flasche (118,00 € pro Liter) zzgl. Versandkosten

59,00 € pro Flasche (118,00 € pro Liter) zzgl. Versandkosten Erhältlich auf der Webseite der Brennerei

Über Pilz Whisky

Pilz Whisky entsteht in einer kleinen, handwerklich arbeitenden Brennerei und wird ausschließlich in begrenzten Mengen abgefüllt. Statt millionenfach produzierter Standardabfüllungen stehen bei Pilz Whisky kleine Chargen, sorgfältig ausgewählte Fässer und individuelle Fassreifungen im Mittelpunkt.

Regionale Rohstoffe, kleine Fässer und die klimatischen Bedingungen der deutschen Reifung sorgen für intensive und eigenständige Aromen. Jede Abfüllung erzählt dabei ihre eigene Geschichte – und jede Flasche ist Teil einer bewusst limitierten Edition.“