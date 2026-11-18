Mit einem neuen, interessanten Whisky, der ein einjähriges Finish im Pineau des Charentes Cask erhielt, bringt Pilz Whisky eine neue Abfüllung auf den Mart. Der Pilz Whisky Pineau des Charentes Cask soll mit „fruchtiger Opulenz“ überzeugen und wurde in natürlicher Fassstärke in insgesamt nur 101 Flaschen zu 500ml abgefüllt.

Hier die Infos, die uns Pilz Whisky für Sie zur Verfügung gestellt hat:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„Pilz Whisky präsentiert die Pineau des Charentes Cask Edition: Kraftvolle Fassstärke trifft auf französische Eleganz

Unverfälschter Genuss und Leipziger Kunst – Eine streng limitierte Einzelfass-Rarität

Manchmal entstehen die spannendsten Aromen dort, wo klassische Handwerkskunst auf besondere Fässer trifft. Mit dem neuen Pilz Whisky Pineau des Charentes Cask präsentiert die kleine Manufaktur eine außergewöhnliche Abfüllung, die fruchtige Opulenz und unverfälschte Fassstärke meisterhaft vereint. Viel Frucht, viel Charakter – und zu 100 Prozent naturbelassen.

Optisch ist diese Edition ein echtes Sammlerstück: Das Etikett entstand in Kooperation mit der Leipziger Künstlerin Marlet Heckhoff und zeigt eine Collage ihres Werkes „Kirschen“ aus dem Jahr 2025. Mit lediglich 101 handnummerierten Flaschen à 500 ml ist diese Abfüllung streng limitiert.

„Unser Ziel ist es, den Whisky exakt so zu belassen, wie er im Fass reift. Durch den Verzicht auf jegliche Filtration bewahren wir das volle Aromenspektrum. Die leichte, natürliche Trübung und ein möglicher feiner Bodensatz sind bei dieser Abfüllung ein echtes Qualitätsmerkmal für maximalen, unverfälschten Geschmack.“ Alex Pilz

Für seine Reifung startete dieser handwerklich in kleinen Chargen destillierte German Single Malt seine Reise klassisch in einem Ex-Bourbon-Fass. Hier verbrachte er mehr als vier Jahre. Anschließend erhielt er ein ausgiebiges, 12-monatiges Finish in einem seltenen 100-Liter-Fass, das zuvor mit dem französischen Likörwein Pineau des Charentes belegt war. In diesem besonderen Holz entwickelte der Whisky seine beeindruckende Tiefe.

In der Nase und am Gaumen entfaltet sich eine elegante Geschmackskomposition: Saftige Trauben und reife Früchte treffen auf feine Honignoten und einen Hauch von Vanille. Begleitet wird diese Süße von würzigen Holznoten und malzigem Getreide – eine vielschichtige Verbindung aus Frucht, Süße und intensiver Fassreife, die lange in Erinnerung bleibt.

Abgefüllt wurde der Whisky direkt aus dem Fass in kraftvoller Fassstärke mit 55,7 % vol. Wie bei Pilz Whisky üblich, wird weder gefiltert noch mit Farbstoffen nachgeholfen – die tiefe Farbe und die vollen Aromen stammen ausschließlich aus dem Fass.

Pilz Whisky Pineau des Charentes Cask – 500 ml – Die wichtigsten Fakten:

Grundreifung: Ex-Bourbon Cask (mehr als vier Jahre)

Ex-Bourbon Cask (mehr als vier Jahre) Finish: 12 Monate im seltenen Pineau des Charentes-Fass (100 l)

12 Monate im seltenen Pineau des Charentes-Fass (100 l) Alkoholgehalt: 55,7 % vol. (Fassstärke / Cask Strength)

55,7 % vol. (Fassstärke / Cask Strength) Auflage: Streng limitiert auf 101 handnummerierte Flaschen

Streng limitiert auf 101 handnummerierte Flaschen Etikett-Design: Kollaboration mit der Leipziger Künstlerin Marlet Heckhoff („Kirschen“, 2025)

Kollaboration mit der Leipziger Künstlerin Marlet Heckhoff („Kirschen“, 2025) Inhalt: 500 ml

500 ml Filtration: Keine (Unfiltered / Non-Chill-Filtered – natürliche Trübung & Bodensatz möglich)

Keine (Unfiltered / Non-Chill-Filtered – natürliche Trübung & Bodensatz möglich) Farbstoff: Keiner (Natural Color)

Preis: 85,00 € pro Flasche (170,00 € pro Liter) zzgl. Versandkosten (versandkostenfrei ab 95,00 € Bestellwert)

Über Pilz Whisky

Pilz Whisky entsteht in einer kleinen, handwerklich arbeitenden Brennerei und wird ausschließlich in begrenzten Mengen abgefüllt. Statt millionenfach produzierter Standardabfüllungen stehen bei Pilz Whisky kleine Chargen, sorgfältig ausgewählte Fässer und individuelle Fassreifungen im Mittelpunkt.

Regionale Rohstoffe, kleine Fässer und die klimatischen Bedingungen der deutschen Reifung sorgen für intensive und eigenständige Aromen. Jede Abfüllung erzählt dabei ihre eigene Geschichte – und jede Flasche ist Teil einer bewusst limitierten Edition.