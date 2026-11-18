Nach für Jahren und drei Monaten hat Jörg Hans, Geschäftsführer und Brennmeister der Dresdner Whisky Manufaktur laut seinem Update bei LinkedIn das Unternehmen verlassen und Anfang November eine neue Position als Betriebsleiter bei Mineralbrunnen Odenwaldquelle angetreten. Hans kam von der Brauerei LOcher (Säntis Malt) über die Malteurop GmbH zur Dresdner Whisky Manufaktur.

Thomas Michalski (li.) und Jörg Hans im Gespräch mit Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch

Die Dresdner Whisky Manufaktur wurde 2022 von Frank Leichsenring und Thomas Michalski gegründet und zählt zu den größten Whiskybrennereien in Deutschland (die Brau- und Brennanlage ist auf eine Produktion von ca. 1.000.000 l Alkohol pro Jahr ausgelegt). Bekannt sind sie vor allem durch den Hellinger 42 Single Malt.

Wer Jörg Hans in seiner Position in Dresden ersetzt ist uns nicht bekannt.

Ein Interview mit Jörg Hans und Mitgründer Thomas Michalski können Sie hier sehen.