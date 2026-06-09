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Whisky Manufaktur Dresden lädt zum Tag des Deutschen Whiskys am 27. Juni ins Besucherzentrum

Auch in Dresden wird der Tag im Besucherzentrum der Brennerei gefeiert - die Sonderabfüllung Göltzschtalbrücke wird dabei vorgestellt

Zum Tag des Deutschen Whiskys am 27. Juni finden an vielen Orten Deutschlands besondere Veranstaltungen statt – das Festival bei St. Kilian in Rüdenau, zum Beispiel, oder bei SLYRS am Schliersee – und auch in Dresden gibt es bei der Whisky Manufaktur Dresden Besonderes: Am 27. Juni lädt man dort ins Besucherzentrum der Destillerie, um die Sonderabfüllung Göltzschtalbrücke (über deren Entstehung berichteten wir hier).

Was Sie sonst noch dort erwartet, können Sie untenstehend nachlesen:

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

GROSSES WHISKY-EVENT AM 27. JUNI 2026 IM BESUCHERZENTRUM

Am Samstag, den 27.06.2026, laden wir euch anlässlich des „Tag des Deutschen Whiskys“ herzlich von 10:00 bis 16:00 Uhr in unser Besucherzentrum der Whisky Manufaktur Dresden ein.

Im Mittelpunkt steht die feierliche Präsentation und der Verkaufsstart unserer neuen Sonderedition „Göltzschtalbrücke“. Diese besondere Abfüllung würdigt eines der beeindruckendsten Bauwerke Deutschlands und verbindet regionale Geschichte mit handwerklicher Destillationskunst.

Freut euch auf:

  • Präsentation der Sonderedition „Göltzschtalbrücke“
  • Exklusive Verkostungen ausgewählter Whiskys
  • Verkauf der limitierten Sonderedition
  • Köstlichkeiten für den kleinen und großen Genuss
  • Interessante Gespräche rund um Whisky und Destillation
  • Überraschungen und besondere Aktionen für unsere Besucher

Ob langjähriger Whisky-Liebhaber oder neugieriger Einsteiger – wir freuen uns auf einen genussvollen Tag mit euch.

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