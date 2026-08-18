Neu bei Kirsch Import: Trio aus Signatorys The Un-Chillfiltered Collection, Hercynian The Alrik Ed. 1912, Port Dundas 25 y.o. und Willett Single Cask

Eine wie gewohnt bunte und ausgewogene Mischung sind die Neuheiten von Kirsch Import, die wir Ihnen am heutigen Dienstag vorstellen dürfen.

Aus Signatorys The Un-Chillfiltered Collection wird ein Trio, bestehend aus Malts der Brennereien Dalmore, Craigellachie und Caol Ila unseren Markt erreichen. Die Hercynian Distilling Co. veröffentlicht eine neue Edition ihres Woodsmoked Hercynian Single Malt Whisky mit Namen The Alrik. Und zum eigenen 50. Jubiläum beschert Kirsch Import den Genießenden einen 25 Jahre alten Single Grain der Brennerei Port Dundas von Best Dram, sowie ein Willett Single Cask Bottling. Sebastian Jäger wählte vor Ort den Kentucky Straight Bourbon Whiskey aus dem American Oak Cask #551 im Warehouse B, Floor 4, Rick 3 aus.

Hier all weiteren Details sowie Tasting Notes:

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Rundum sorglos mit Signatory:

Un-Chillfiltered aus Sherry, Bourbon & Torfmalz

Ob Sherry-Fans, treue Bourbon-Anhänger oder „peat heads“: Ein neues Trio aus Signatorys The Un-Chillfiltered Collection hat für jeden Genusstyp etwas dabei. Und sogar eine Brennerei, die es länger nicht mehr unabhängig abgefüllt gab.

Der Dalmore 2014/2026 kombiniert stark gefragten Highland Single Malt mit Bourbon Barrels und Oloroso-Sherry-Finish. So entstand eine attraktive Alternative zu Standards mit Noten von Orange, Vanille, Toffee und Eichenwürze.

Für Puristen zeigt sich der Craigellachie 2009/2026 ganz ohne Sherryprägung. Unübliche 16 Jahre in First Fill Bourbon Barrels prägen den charaktervollen Speysider nicht nur mit Birne, Zitrusfrüchten, Honig und Kräutern, sondern auch mit einer einladenden, natürlichen Farbe.

Mit dem Caol Ila 2016/2026 liegt man immer richtig: Der solide Islay-Klassiker kombiniert ein kräftiges Rauchprofil mit zweifachem Oloroso-Finale – für Caol-Ila- ebenso wie Sherry-Rauch-Liebhaber. Dabei treffen typischer Lagerfeuerrauch und Zitronenschale auf Rosinen und Sherrywürze.

Dalmore 2014/2026 – 12 y.o.

1st Fill Oloroso Sherry Butts Finish #3 + 6

Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet von reifer Orange und cremiger Vanille wird von einer dezenten Zimtwürze und dunkler Schokolade elegant untermalt.

Geschmack: Vollmundige Noten von dunkler Schokolade treffen auf die charaktervolle Würze des Oloroso-Sherrys und feines Eichenholz. Nuancen von Vanille und Orange sorgen für eine ausgewogene Harmonie am Gaumen.

Nachklang: Der Abgang überzeugt durch langanhaltende Röstnoten von Kaffee und herber Schokolade, die mit einem trockenen Eichenholzton langsam ausklingen.

Selten lässt sich das Zusammenspiel von Zeit und erstklassiger Fassauswahl so unmittelbar im Glas ablesen wie bei diesem Dalmore aus der Un-Chillfiltered Collection von Signatory Vintage. Es ist das Ergebnis einer geduldigen Reifung, die den charaktervollen Geschmack der Highlands mit der Eleganz spanischer Sherry-Tradition verbindet.

Eine harmonische Liaison zwischen Highlands und Andalusien

Im Herzen der schottischen Highlands am 4. Juni 2014 destilliert, verbrachte dieser Single Malt seine ersten Jahre in klassischen Bourbon-Barrels, bevor er für ein über zweijähriges Finish in zwei sorgsam ausgewählte 1st Fill Oloroso Sherry Butts (Cask No. 3 + 6) umgezogen wurde. Der unabhängige Abfüller Signatory Vintage präsentiert diesen zwölfjährigen Whisky in seiner reinsten Form: Ungefärbt und ohne Kältefiltration abgefüllt im Juni 2026, bewahrt er die volle Textur und das natürliche Aromenspektrum. Die edle Ausstattung in einer schwarzen Zylinderbox mit gold-roten Akzenten unterstreicht den kuratierten Charakter dieser limitierten Auswahl.

Ein herbstliches Bukett aus Schokolade und Zitrusfrüchten

In der Nase entfaltet sich ein komplexes Spiel aus intensiven Orangennoten und herber dunkler Schokolade, das von einer würzigen Note aus Zimt und Vanille getragen wird. Am Gaumen zeigt sich der honigfarbene Whisky vollmundig und samtig, wobei die Süße reifer Zitrusfrüchte auf die nussige Tiefe des Oloroso-Sherrys und cremige Vanille trifft. Der langanhaltende Nachklang verabschiedet sich elegant mit Anklängen von geröstetem Kaffee und einer feinen, trockenen Sherry-Note, die den Gaumen noch lange begleitet.

Der ideale Begleiter für anspruchsvolle Genussmomente

Mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. bietet dieser Dalmore eine ausgewogene Balance zwischen Intensität und Trinkfluss, die am besten pur bei Zimmertemperatur zur Geltung kommt. Er ist eine besondere Empfehlung für Genießer, die die typische Destillerie-Charakteristik in einer unverfälschten, fassbetonten Interpretation erleben möchten. Ob als Solist an einem ruhigen Abend oder in Begleitung eines Stücks hochwertiger Zartbitterschokolade – dieser Single Malt aus nur zwei nummerierten Fässern ist ein ausdrucksstarkes Beispiel für handwerkliche Abfüllkunst.

Craigellachie 2009/2026 – 16 y.o.

1st Fill Bourbon Barrels

Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feine Noten von reifen Äpfeln und Birnen verbinden sich harmonisch mit einer sanften Vanillenote. Ein dezenter Hauch von Karamell verleiht dem Bukett eine elegante Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich eine feine Kombination aus cremigem Karamell und hellen Früchten. Die Präsenz von Äpfeln verleiht dem Körper eine ausgewogene und strukturierte Textur.

Nachklang: Das Finale ist langanhaltend und wird von einer beständigen Vanillenote getragen. Ein weicher Nachhall von Karamell rundet den Genuss stimmig ab.

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von Abfüllungen, die dem Destillat den Raum geben, seine eigene Geschichte zu erzählen. Wenn ein Single Malt über anderthalb Jahrzehnte in sorgsam gewählten Fässern ruht, entsteht eine Tiefe, die weit über das Offensichtliche hinausgeht und die Geduld der Reifung im Glas spürbar macht.

Die Kunst der Selektion: 16 Jahre im First Fill Bourbon Barrel

Dieser Speyside-Klassiker entstammt der Craigellachie Distillery und wurde im Jahr 2009 destilliert. Die Expertise des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage zeigt sich hier in der Entscheidung für eine durchgehende Reifung in First Fill Bourbon Barrels, die dem Brand seine charakteristische Struktur und aromatische Dichte verleihen. Abgefüllt im Juni 2026 als Teil der „Un-Chillfiltered Collection“, verzichtet man konsequent auf Kältefiltration und Farbstoffe, um die natürliche Textur und den bernsteinfarbenen Glanz des Whiskys unverfälscht zu bewahren.

Ein Bouquet aus hellen Früchten und cremiger Süße

Schon beim ersten Nosing offenbart sich ein lebendiges Zusammenspiel aus reifen Äpfeln und Birnen, das von einer feinen nussigen Würze untermalt wird. Am Gaumen entfaltet der Single Malt seine volle, cremige Textur, wobei Noten von gebackenem Apfel und flüssigem Karamell im Vordergrund stehen. Der Abgang ist bemerkenswert langanhaltend und hinterlässt einen bleibenden Eindruck von süßem Honig und einer eleganten Vanillenote, welche die handwerkliche Qualität der gemälzten Gerste harmonisch abrundet.

Ein charakterstarker Begleiter für anspruchsvolle Momente

Mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. bietet dieser Craigellachie eine ideale Balance zwischen Kraft und Finesse, was ihn zu einer Empfehlung für Kenner macht, die unverfälschte Profile schätzen. Er präsentiert sich am besten pur bei Zimmertemperatur, um die volle Komplexität der 16-jährigen Reifung zu erfassen. Das edle Design der Flasche mit ihrem schwarzen Label und den kupferfarbenen Details, sicher verwahrt in einer passenden zylindrischen Box, unterstreicht den kuratierten Charakter dieser limitierten Edition.

Caol Ila 2016/2026 – 10 y.o.

1st and 2nd Fill Oloroso Sherry Butts Finish

Sig un-chill

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Subtiler Torfrauch trifft auf die opulente Süße von Rosinen und zartbitterer Schokolade, ergänzt durch noble Nuancen gerösteter Mandeln.

Geschmack: Mundfüllende Noten von Feigen und dunklen Beeren verschmelzen mit cremigem Karamell und der feinen Süße von Marzipan. Eine präsente Eichenwürze rundet das Geschmacksprofil mit strukturierter, reifer Tiefe ab.

Nachklang: Das Finale verweilt mit markantem Torf und einer bleibenden Erinnerung an dunkle Schokolade sowie würziger Eiche.

Ein authentischer Ausdruck seiner Herkunft und der Hingabe seiner Macher: Wenn der maritime Charakter der Islay-Küste auf die tiefe Würze spanischer Eiche trifft, entsteht ein Dialog der Kontraste. Dieser Caol Ila aus dem Jahr 2016 ist eine Einladung, die harmonische Verbindung von rauem Küstennebel und mediterraner Fruchtintensität in einer besonders unverfälschten Form zu entdecken.

Die Symbiose von Islay-Rauch und andalusischer Reife

Im Jahr 2016 destilliert, reifte dieser Single Malt über ein Jahrzehnt lang unter der Obhut des renommierten unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage in Pitlochry. Die Besonderheit dieser Edition liegt in ihrem Ausbau: Ein Finish in 1st und 2nd Fill Oloroso Sherry Butts verleiht dem Destillat eine Komplexität, die weit über das Standardprofil hinausgeht. Als Teil der „Un-Chillfiltered Collection“ wurde bewusst auf eine Kältefiltration verzichtet, um die natürlichen Öle und die volle Textur des Whiskys zu bewahren.

Ein Spiel aus maritimem Torf und dunkler Frucht

Der honigfarbene Tropfen offenbart bereits im Glas eine beeindruckende Präsenz. In der Nase verbindet sich der typische, kräftige Torfrauch elegant mit den schweren Aromen von Rosinen, Feigen und einem Hauch dunkler Schokolade. Am Gaumen entfaltet sich eine dichte Struktur aus salzigem Karamell und würziger Eiche, die von einer feinen Marzipannote begleitet wird, bevor der langanhaltende Nachklang mit einer feinen Salinität und Sherry-Süße abschließt.

Authentischer Islay-Genuss für Kenner

Dieser Single Malt ist eine Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von intensiver Rauchigkeit und der Eleganz erstklassiger Sherryfässer schätzen. Mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. präsentiert er sich kräftig genug für den puren Genuss, lässt aber auch Raum für einen Tropfen Wasser, um die fruchtigen Nuancen weiter zu öffnen. Die klassische Präsentation in der schwarzen Runddose und das edle blau-goldene Etikett machen diese limitierte Abfüllung zu einem Blickfang für jede anspruchsvolle Bar.

Holzbox voller Holzrauch:

The Alrik mit neuer & limitierter Edition 1912 Lughnasadh

The Alrik befördert Harzer Whiskyhandwerk regelmäßig auf internationales Parkett. Von Whiskypapst Jim Murray bis World Whiskies Awards konnte die kräftig von Buchen- und Erlenholzrauch geprägte Reihe Profis begeistern. In der Kombination mit PX Sherry und Banyuls Hogsheads zelebriert die neue Edition 1912 Lughnasadh das keltische Erntefest.

Abfüllungen des The Woodsmoked Hercynian Single Malt Whisky sind stark limitiert – insbesondere dieses Mal. Drei Likörweinfässer ergaben lediglich 480 Flaschen, verpackt in hochwertiger Holzbox mit Schubdeckel. Wer eine von ihnen ergattert, wird mit einem fassstarken, hochkomplexen Erlebnis belohnt, bei dem deftige Noten von Malz, Rosinen, Speck und Holzrauch auf sirupgetränkte Pancakes und gegrillte Banane treffen.

Hercynian The Alrik Ed. 1912 – Lughnasadh

1st Fill PX Sherry & Banyuls Hogsheads

Hercynian Distilling Co.

Alkoholgehalt: 52.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Das Bouquet besticht durch intensiven Rauch von Erlen- und Buchenholz, der harmonisch von sanfter Vanille umspielt wird.

Geschmack: Dunkle Rosinennoten verschmelzen am Gaumen mit einer markanten Holzstruktur zu einem vollmundigen Geschmackserlebnis.

Nachklang: Der Nachklang präsentiert sich mit einer feinen Balance aus trockenem Edelholz und dem lang anhaltenden Eindruck des charakteristischen Holzrauches.

Ob als bewusster Einstieg in die Welt charakterstarker deutscher Whiskys oder als exklusive Ergänzung einer anspruchsvollen Sammlung – dieser Tropfen aus dem Harz fordert die Sinne auf charmante Weise heraus. Es ist ein Destillat, das die raue, ehrliche Natur seiner Heimat mit der tiefen Eleganz südeuropäischer Starkweinfässer in Einklang bringt.

Harzer Handwerk zwischen Buchenrauch und Weinkultur

In der Hercynian Distillery in Zorge entsteht mit der Serie „The Alrik“ ein Whisky, der sich konsequent vom klassischen Torfrauch abgrenzt. Die Macher setzen stattdessen auf eine Darre über Buchen- und Erlenholz, was dem Malz eine ganz eigene, würzige Rauchcharakteristik verleiht. Die Reifung der Edition 1912 Lughnasadh erfolgte in erlesenen First Fill Pedro Ximénez sowie Banyuls Hogsheads, die dem Brand eine enorme Komplexität und Dichte geben. In der Tradition des Hauses wird dieser Single Malt weder gefärbt noch kältefiltriert, um die volle aromatische Integrität zu bewahren.

Ein kupferfarbenes Spiel aus Rauch und dunkler Süße

Im Glas präsentiert sich das Destillat in einem warmen Kupferton, der die Intensität der Fasslagerung bereits optisch ankündigt. In der Nase entfaltet sich ein markantes Zusammenspiel aus dem typischen Holzrauch, der von einer tiefen Süße aus Rosinen und einer feinen Vanillenote begleitet wird. Am Gaumen zeigt sich die Kraft der 52,3 % vol. in einer vollmundigen Textur, bei der dunkle Früchte und süß-würzige Akzente auf eine dezente Holznote treffen. Der Nachklang ist bemerkenswert ausgewogen und lässt die trockene Würze des Rauchs langsam ausklingen.

Limitierte Rarität für den besonderen Moment

Mit einer weltweiten Limitierung auf lediglich 480 Flaschen ist dieser Whisky ein echtes Kuriosum für Kenner, die abseits bekannter Pfade suchen. Die Präsentation in einer hochwertigen, schwarzen Holzbox mit goldenen Akzenten unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser Abfüllung. Wir empfehlen den Genuss pur bei Zimmertemperatur, idealerweise in einem Stielglas, damit sich die feinen Nuancen des Erlenrauchs und der Sherry-Süße optimal entwickeln können.

Geschichte im Glas:

Best Dram Port Dundas zu 50 Jahren Kirsch Import

Geschichte mit Geschichte feiern? Das passt, dachte sich auch Michel Reick und wählte für seine Jubiläumsabfüllung zu 50 Jahren Kirsch Import ein einzelnes Bourbonfass aus, das es so nie wieder geben wird. Der Port Dundas 2000/2026 entstammt den schrumpfenden Beständen der abgerissenen „lost distillery“ aus den schottischen Lowlands.

25 Jahre im Bourbon Barrel Nummer 305281 prägten den Preis-Genuss-Tipp mit süßen Gebäck- und Fruchtnoten: Vanille-Mürbeteig, belegt mit gratinierter Ananas, saftiger Birne und reifen Stachelbeeren, beschichtet mit Crème brûlée und bestreut mit gerösteten Mandelsplittern.

Port Dundas 2000/2026 – 25 y.o.

Bourbon Barrel #305281 (Best Dram)

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 55.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladende Noten von cremiger Vanille und exotischer Kokosnuss verbinden sich mit dem Duft von flüssigem Honig und einer dezenten Eichenwürze.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine ausgeprägte Vanillesüße, die harmonisch in weiches Karamell übergeht und von feinen Holznoten veredelt wird.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit einer beständigen Vanillenote und einem eleganten, trocken-cremigen Abgang.

Ein authentischer Ausdruck seiner Herkunft und der Hingabe seiner Macher: Wenn ein Destillat ein Vierteljahrhundert in der Stille eines Fasses ruht, erzählt es eine Geschichte von Zeit und geduldigem Handwerk. Dieser Single Grain aus den schottischen Lowlands ist ein flüssiges Zeugnis einer Ära, die in der heute geschlossenen Destillerie Port Dundas ihren Ursprung fand.

Ein Vierteljahrhundert im Zeichen der Lowlands

Port Dundas ist ein Name, der bei Kennern besondere Aufmerksamkeit erregt, da die Brennerei bereits im Jahr 2010 stillgelegt wurde. Dieser Tropfen wurde am 10. Oktober 2000 destilliert und reifte über 25 Jahre in einem sorgsam ausgewählten Bourbon Barrel mit der Nummer 305281. Abgefüllt vom unabhängigen Kurator Best Dram anlässlich des 50. Jubiläums von Kirsch Import, präsentiert sich dieser Whisky in seiner reinsten Form: in einer kräftigen Fassstärke von 55,9% vol., ungefiltert und ohne den Zusatz von Farbstoffen.

Cremige Eleganz und exotische Nuancen

Im Glas zeigt sich der Whisky in einem einladenden Goldton und entfaltet unmittelbar ein Bouquet von cremiger Vanille und feiner Kokosnuss, das von subtilen Eichennoten untermalt wird. Am Gaumen verbindet sich die Intensität des hohen Alkoholgehalts mit einer samtigen Textur, die Aromen von hellem Honig und flüssigem Karamell freigibt. Die langjährige Reifung im Bourbonfass verleiht eine harmonische Balance zwischen der Süße des Getreides und einer eleganten, trockenen Würze im langanhaltenden Finale.

Ein rarer Begleiter für anspruchsvolle Genießer

Mit einer streng limitierten Auflage von weltweit lediglich 151 Flaschen stellt dieser Port Dundas eine seltene Gelegenheit dar, ein Stück schottische Industriegeschichte zu verkosten. Wir empfehlen, diesen charakterstarken Single Grain pur zu genießen oder ihn mit wenigen Tropfen Wasser zu öffnen, um die vielschichtigen Facetten der Lowlands-Stilistik behutsam freizulegen. Er ist eine exzellente Wahl für Momente, die nach einem tiefgründigen und geschichtsträchtigen Begleiter verlangen.

Bemerkenswerter Bourbon:

Willett Single Cask zum Kirsch-Geburtstag

Zur Feier unseres 50-jährigen Bestehens sicherte Sebastian Jäger vor Ort in den USA eine echte Rarität aus Bardstown für Kirsch-Kunden: einen 8 Jahre alten Willett Family Estate Kentucky Straight Bourbon Whiskey aus Cask #551 – abgefüllt mit gewaltigen 67,1 Volumenprozenten und einer Ausbeute von lediglich 122 Flaschen.

Das Destillat basiert auf Willetts „Original Family Mash Bill“ aus 72% Mais, 13% Roggen und ungewöhnlich hohen 15% gemälzter Gerste. Seine Reifung verbrachte das American Oak Cask #551 im Warehouse B, Floor 4, Rick 3. Auf dieser mittleren Etage herrschen bereits deutlich höhere Temperaturen. Gerade der dritte und vierte Floor gelten in Kentucky als interessante Balance zwischen Holzeinfluss, Temperatur und Reifeentwicklung.

Bemerkenswert: Nach achtjähriger Reifung konnten aus einem ursprünglich rund 190 Liter starken Fass lediglich 85,4 Liter Bourbon gewonnen werden – ein „Angel’s Share“ von rund 55 Prozent! Gleichzeitig stieg die Fassstärke von ursprünglich 125 auf 134,2 Proof beziehungsweise 67,1% Vol. Das Resultat? Ein konzentriertes Einzelstück.

Willett 8 y.o. Family Estate Bourbon

Single Barrel #551

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 67.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert