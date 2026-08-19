TTB-Neuheit: Springbank Manzanilla Cask Matured Aged 10 Years

Auch zu unserem heutigen Fund in der US-amerikanischen TTB-Datenbank weisen wir wie gewohnt am Ende des Posts auf Folgendes hin: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird.

Doch die Angaben auf dem Labels des Springbank Manzanilla Cask Matured Aged 10 Years sind sehr konkret. Und lassen so auf ein mögliches Erscheinen bereits im Herbst schließen. Denn der im Juli 2016 destillierte Malt, so lesen wir, wird kommenden Monat mit kräftigen 55% Vol. abgefüllt. Und zwar in insgesamt 10.200 Flaschen. Zuvor folgte auf eine dreijährigen Lagerung in refill bourbon barrels eine Reifung in fresh Manzanilla hogsheads aus Amercan oak für sieben Jahre, wie auf dem Backlabel angegeben ist:

Die Abfüllung reiht sich in die 2022 begonnene Serie, in der Springbank jährlich in unterschiedlichen Sherry-Fässer gereifte Single Malts veröffentlicht. Bisher erschienen sind PX, Palo Cortado, Amontillado und Fino Cask. Mit dem sich nun ankündigen Manzanilla Cask dürfte die Reihe allerdings noch nicht ihr Ende gefunden haben. Mindestens ausstehend wäre noch ein Oloroso Cask Bottling. Doch hier erst einmal die Etiketten des Manzanilla Cask: