Craigellachie und Sherry – nicht die schlechteste Kombo für Whiskyfreunde, die einen charaktervollen Speysider mögen. The Caskhound hat so einen 12 Jahre alten Craigellachie, der die ganze Zeit in einem First Fill Sherry Barrel reifte, in seiner Serie „The Stillman’s Gold“ abgefüllt und bietet ihn ab heute im Fachhandel und auf seiner Webseite an – natürlich in Fassstärke.

Tasting Notes und mehr Info finden Sie unten:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

„BRIGHT AT HEART, BOLD BY NATURE“:

Ein Sherry-geküsster CRAIGELLACHIE zeigt Frische, Würze und ordentlich Charakter

Der Sommer biegt langsam auf die Zielgerade ein, die Tage werden kürzer und die Abende laden wieder mehr dazu ein, sich einen guten Dram ins Glas zu holen. Höchste Zeit also für frischen Stoff von THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel. Zum Start in den September legt der umtriebige Wahlschwabe mit einem neuen Single Cask aus seiner Reihe THE STILLMAN’S GOLD nach – und diesmal führt die Spur ins Herz der Speyside, zu CRAIGELLACHIE.

Zwölf Jahre durfte unser Speyside Gentleman komplett in einem First Fill Sherry Barrel reifen, bevor er mit satten 54,3 % vol. in die Flasche kam. Klingt nach ordentlich Sherry-Wumms? Ist es aber nicht. Das Fass hält sich überraschend zurück und lässt dem kräftigen, eigenwilligen Charakter jede Menge Raum.

„Der Dram passt für mich einfach perfekt in die Zeit: noch ordentlich Frucht & Wärme vom Sommer, aber Würze, Nussigkeit und ein herbstlicher Tiefgang sind schon klar im Anmarsch“, kommentiert Tilo seinen Tropfen.

Craigellachie – kräftig, kantig, charakterstark

CRAIGELLACHIE gehört definitiv zu den eigenwilligeren Vertretern der Speyside. Statt nur auf feine Frucht und Eleganz zu setzen, darf es hier gerne etwas kräftiger zugehen. Die traditionellen Worm Tubs tragen ihren Teil zum typischen Stil der Brennerei bei: körperreich, leicht fleischig-mineralisch, mit ordentlich Textur und Würze. Genau diese markante DNA steht auch beim neuen THE STILLMAN’S GOLD im Mittelpunkt.

Und die darf trotz Vollreifung im Sherryfass auch ordentlich durchscheinen: Statt dunkel und üppig zeigt sich unser CRAIGELLACHIE überraschend hell und lebendig. Frucht und opulente Süße geben zunächst den Ton an, bevor nussige Akzente und Würze übernehmen und der Malt zum Ende hin trockener und kerniger wird. Das Fass liefert den Rahmen – CRAIGELLACHIE spielt die Hauptrolle.

THE STILLMAN’S GOLD: CRAIGELLACHIE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre alt (04.03.2014 – 02.06.2026) • 54,3 % ABV Natural Cask Strength

Fully matured in a First Fill Sherry Barrel

Auflage 234 Flaschen (0,7 l) • UVP: 54,50 Euro

Nase: Süß und überraschend frisch im Antritt. Reife weiße Trauben und Traubenzucker treffen auf Pfirsich, Feigen und rote Äpfel. Dahinter zeigt sich die typisch fleischig-mineralische Seite von Craigellachie, begleitet von ordentlich Würze und einer feinen weinigen Säure. Gehackte Haselnüsse, ein Hauch Espresso Martini und etwas Kirschlolli sorgen für einen spannenden Kontrast.

Mund: Das Mundgefühl startet süß und crisp, dann meldet sich die Fassstärke mit der pikanten Schärfe von kandiertem Ingwer. Zimt, Nelken und Muskat folgen, dazu getrocknete Aprikosen und gebackene Äpfel. Mit der Zeit wird es satter: Golden Syrup, Honigkuchen, schokolierte Datteln und Haselnusscreme. Orangenblüten bringen noch einmal Frische hinein, im Hintergrund schwingt eine feine Umami-Note mit.

Abgang: Mittellang, würzig und angenehm trocken. Geröstete Walnüsse und etwas Nougat treffen auf Orangenzeste und leicht säuerlich-herbe Goji-Beeren. Zum Schluss übernehmen Eichenwürze und eine Spur nasses Holz.

Fazit: Craigellachie first, Sherry second – lebendig, würzig und mit ordentlich Charakter!

Diese Einzelfassabfüllung spiegelt genau das wider, wofür THE CASKHOUND steht: unverfälschtes Whiskyvergnügen in Fassstärke – weder kühlfiltriert noch gefärbt. Ab Freitag, 4. September 2026, ist der Speysider in unserem Online-Shop sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Und das Beste: Weitere Abfüllungen von THE CASKHOUND sind bereits in Vorbereitung. Mehr Informationen dazu folgen in Kürze – es bleibt also spannend!

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