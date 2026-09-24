Mit Penderyn hat Kirsch Import ab sofort eine interessante Marke aus Wales im Portfolio für seine Kunden. Seit dem Jahr 2000 produziert man dort einen unverwechselbaren, vielfach ausgezeichneten Whisky, und hat mit der Kombination aus Kupferbrennblase und Kolonne eine ganz eigene Brennmethode entwickelt, die für den fruchtigen, süßen und zugleich würzigen Hausstil sorgt.

Anlässlich der Übernahme des Vertriebs hat Kirsch Whisky untenstehend einige Infos zur Brennerei und vor allem zu den beliebtesten Abfüllungen von Penderyn für Sie zusammengestellt – und wenn Sie einen Blick in die Brennerei selbst werfen wollen, empfehlen wir Ihnen unser Video von einem Besuch aus dem Jahr 2022 dazu:

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Wales kann Whisky – Penderyn jetzt neu bei Kirsch Import

Lange Zeit war Wales auf der Whiskykarte kaum mehr als eine Randnotiz. Dann kam Penderyn. Im Jahr 2000 eröffnete am Fuße der Brecon Beacons die erste walisische Whiskybrennerei seit mehr als 100 Jahren. Und statt sich bei den Nachbarn in Schottland etwas abzuschauen, entwickelte Penderyn einen eigenen Weg: mit ungewöhnlicher Brennblase und einer Vorliebe für Madeira-Fässer.

Wales bietet Abwechslung zu den üblichen Whiskyregionen. Mit Penderyn etabliert das Land eine Whiskytradition, die nicht versucht, Single Malt Scotch zu kopieren. Dafür setzt die Brennerei u.a. auf ein eigens entwickeltes Destillationsverfahren: Ihre Faraday Still, eine Kombination aus Kupferbrennblase und Kolonne, erzeugt einen besonders reinen, aromatischen Rohbrand.

Diesen füllen die Waliser mit ungewöhnlich hohen 92% vol. in ihre Fässer. Für den klassischen, weichen Penderyn-Hausstil aus frischer Frucht, Süße und Würze handelt es sich dabei zunächst um Bourbonfässer, vor allem von Buffalo Trace, und anschließend portugiesische Madeira Wine Barriques.Die stilistische Bandbreite der Brennerei reicht jedoch weiter– von Amarone über Oloroso Sherry bis hin zu Torf-Malt. Neben dem ersten Standort in Penderyn sind dafür seit 2021 die Destillerie in Llandudno und seit 2023 die Copperworks in Swansea hinzugekommen.

Penderyn Madeira Cask Finish: Der Hausstil in Reinform

Der perfekte Einstieg in den typischen Penderyn-Stil: Bourbonfässer treffen auf ein Finish in Madeira-Weinfässern. Bei 46% vol. verbindet der Single Malt frische Frucht mit Toffee, Rosinen, Vanille und tropischen Anklängen

Penderyn Madeira Cask Finish

Single Malt Welsh Whisky

Bourbon Barrels & Madeira Wine Casks (Finish)

46% vol. | 0,7 l

UVP: 44,90€

Penderyn Legend: Einladung nach Wales

Mit 40% vol. abgefüllt, ist der Single Malt aus der Dragon Range besonders zugänglich. Bourbonreifung und Madeira-Finish sorgen für ein unkompliziertes Profil aus frischen Äpfeln, Zitrusfrüchten, Fudge und Biskuitkuchen.

Penderyn Legend

Single Malt Welsh Whisky

Dragon RangeBourbon Barrels & Madeira Wine Casks (Finish)

40% vol. | 0,7 l |

UVP: 29,90€

Penderyn The Village: Wales trifft Italien

Die limitierte 14. Abfüllung der Icons-of-Wales-Reihe feiert das 100-jährige Bestehen des von der italienischen Riviera inspirierten Dorfes Portmeirion. Das Finish im Amarone-Fass bringt reife Pflaumen und Beeren, Honig, Kakao und Tannine in den vollmundigen Single Malt ein.

Penderyn The Village (Portmeirion)

Single Malt Welsh Whisky

Icons of Wales No.14

Bourbon Barrels & Amarone Wine Casks (Finish)

46% vol. | 0,7 l

UVP: 79,90€

Penderyn 12 y.o.: Reife Leistung

In der Faraday Still gebrannt, aber in allen drei Destillerien gereift: Der 12 y.o. zeigt, wie sich der Penderyn-Stil mit zusätzlicher Reife entwickelt. Die Jahre ergänzen den frischen Charakter um Tiefe und Komplexität in Form von Vanille Fudge, Bratapfel, Kirschen und Backgewürzen.

Penderyn 12 y.o.

Single Malt Welsh Whisky

Oak Casks

46% vol. | 0,7 l

UVP: 69,90€

Penderyn Serpent’s Tears: Ein Herbsttag im Glas

Der Single Malt aus der Destillerie in Llandudno ist der erste getorfte Whisky dieses Standorts. Süßer Torfrauch, Herbstlaub, Vanillecreme, Bratapfel und ein Hauch von Pfeffer und Nelke verbinden sich hier mit der für Penderyn typischen Fruchtigkeit.

Penderyn Serpent’s Tears – Lightly Peated

Single Malt Welsh Whisky

Oak Casks46% vol. | 0,7 l

UVP: 84,90€