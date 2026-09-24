Aus der Speyside erreichen uns die Nachrichten von zwei neuen Abfüllungen der Destillerie Aberlour: dort hat man heute mittels einer Presseaussendung den Aberlour 21 Year Old und den Aberlour 25 Year Old vorgestellt. Diese beiden Whiskys ergänzen die Core Range und sind damit dauerhaft erhältlich.

Der Aberlour 21 Year Old wird wohl dauerhaft mit 48% vol. Alkoholstärke komponiert werden, für den Aberlour 25 Year Old wird weder im Artwork noch im Text eine Alkoholstärke veröffentlicht, sodass diese entweder noch nicht feststeht oder variabel gestaltet werden soll. Auch Preise werden nicht genannt – die Bottlings sollen aber bereits in den deutschen Fachhandel geliefert werden, dort werden Sie dann in Kürze Preise finden.

Hier jedenfalls alle Infos aus der Presseaussendung von Pernod Ricard Deutschland:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Von Meistern geschaffen, durch die Zeit vollendet: Aberlour präsentiert den 21 Year Old und den 25 Year Old

Die traditionsreiche Speyside-Destillerie Aberlour erweitert ihr Portfolio um zwei außergewöhnliche Single Malts: den Aberlour 21 Year Old und den Aberlour 25 Year Old. Mit diesen beiden Neuheiten präsentiert die Marke ihre bislang ältesten dauerhaft erhältlichen Abfüllungen. Basierend auf der für Aberlour charakteristischen Doppelreifung zeigen sie eindrucksvoll, wie prägend Zeit für ihren Charakter sein kann. Ihre Premiere feiern die beiden Whiskys an diesem Wochenende bei der Whisky Live Paris.

Für das Team von Aberlour ist Zeit das wichtigste Werkzeug ihres Handwerks – sie verlangt tägliche Aufmerksamkeit und sensorische Präzision. Unter der Leitung von Master Distiller Graeme Cruickshank entstanden die neuen Abfüllungen aus jahrzehntealten Fässern, die jeweils von Hand ausgewählt und auf dem Höhepunkt ihrer Reifung abgefüllt wurden. Die jährlich erscheinenden, streng limitierten Single-Batch-Abfüllungen markieren einen besonderen Moment in der 150-jährigen Geschichte der Destillerie und dürften für Sammler:innen, Kenner:innen und Liebhaber:innen außergewöhnlicher Whiskys gleichermaßen begehrte Raritäten sein.

Der Aberlour 21 Year Old verdeutlicht, wie lange Reifezeit neue Dimensionen geschmacklicher Komplexität erschließen kann. Über mehr als zwei Jahrzehnte reifte dieser Single Malt in einer Kombination aus amerikanischen Eichen- und Sherryfässern. Mit einem Alkoholgehalt von 48 % Vol. überzeugt er mit bemerkenswerter Tiefe und Komplexität. In der Nase zeigen sich Aromen von saftigen Kirschen, würzigem Bratapfel und Toffee. Am Gaumen folgen Noten von Schokolade und wärmendem Ingwer. Eine feine, lang anhaltende Würze begleitet das Finish.

Der Aberlour 25 Year Old ist Ausdruck von Seltenheit und Reifekunst. Für diesen Single Malt wurden nur wenige, von Hand ausgewählte und außergewöhnlich seltene Fässer miteinander vermählt, darunter ein traditionelles Sherry-Hogshead sowie Fässer aus amerikanischer Eiche. Um seine volle Tiefe zu bewahren, wird die streng limitierte Abfüllung in Fassstärke und ohne Kältefiltration abgefüllt. Das Ergebnis ist ein eleganter Whisky mit einer süßen, fruchtbetonten Nase. Am Gaumen entfaltet sich eine seidige Textur mit Noten von cremiger Vanille, ausbalanciert durch die warme Würze von Ingwer und aromatischem Kardamom.

Graeme Cruickshank, Master Distiller von Aberlour:

„Die Einführung dieser 21- und 25-jährigen Abfüllungen ist ein Meilenstein für alle in der Destillerie. Da ich den 21 Year Old persönlich auf seinem Weg vom Korn bis ins Glas begleitet habe, weiß ich aus erster Hand, wie viel Geduld, Präzision und Sorgfalt erforderlich sind, um einen Whisky dieses Alters entstehen zu lassen. Er ist der ultimative Ausdruck dessen, was geschieht, wenn Handwerkskunst auf Zeit trifft.“

Niklas Milesi, Head of Brand Management Pernod Ricard Deutschland:

„Mit dem 21 Year Old und dem 25 Year Old unterstreicht Aberlour einmal mehr seine Expertise in der Kunst der Reifung und bietet Whisky-Liebhaber:innen in Deutschland zwei besondere Neuzugänge. Wir freuen uns, dass beide Abfüllungen dauerhaft Teil des Aberlour-Sortiments sein werden.“

Die hochwertig gestalteten Präsentationsboxen spiegeln den besonderen Charakter der enthaltenen Single Malts wider und machen die beiden Abfüllungen zu einem Blickfang in jeder Sammlung.

Beide Abfüllungen sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Zudem werden sie in limitierten Stückzahlen auf der diesjährigen InterWhisky präsentiert, die vom 20. bis 22. November in Wiesbaden stattfindet.

Mehr Informationen auf www.aberlour.com oder auf Instagram @aberlour.