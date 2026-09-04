SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei knackige Aberlour, abgefüllt 2007 und 2026

Die beiden Speyside Single Malts sind mit über 60% Alkoholstärke abgefüllt und können Serge überzeugen

Aus der Brennerei Aberlour stammen die beiden Abfüllungen, die Serge Valentin heute vor dem Beginn des Wochenendes verkostet hat. Beide sind unabhängig abgefüllt, beide haben über 60% Alkoholgehalt, und sie sind 12 und 14 Jahre alt.

Die Wertungen dafür: gut und sehr gut – mit dem neueren Signatory an der Spitze, wie man an unserer Tabelle der Verkostung sieht:

AbfüllungPunkte

Aberlour 12 yo 1994/2007 (60.4%, C&S Dram Collection, hogshead, cask #8863, 245 bottles)84
Aberlour 14 yo 2012/2026 (61.9%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill oloroso sherry butt, cask #4, 660 bottles)87 
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