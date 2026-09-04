Der unabhängige Abfüller Saltire Rare Malts ist für unsere Leser kein unbekannter: Seit seinem Markteintritt, begleitet von Hans und Becky Offringa, zwei rennomierten Whiskykennern, berichten wir über deren Whiskys und Aktivitäten.

Nun hat Worldwhisky, Fachgeschäft und Importeur in Wien, den unabhängigen Abfüller in einer Vertriebspartnerschaft nach Österreich gebracht – und berichtet darüber in der nachfolgenden Presseaussendung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

SALTIRE Rare Malts und Worldwhisky WW OG starten Vertriebspartnerschaft in Österreich

Falkland/Schottland – Wien/Österreich, Juli 2026 – Der schottische Independent Bottler SALTIRE Rare Malts und der österreichische Spirituosenimporteur Worldwhisky WW OG freuen sich, ihre neue Vertriebspartnerschaft bekanntzugeben.

Ab sofort übernimmt Worldwhisky WW OG den Import und Vertrieb von SALTIRE Rare Malts in Österreich. Worldwhisky ist auf außergewöhnliche und hochwertige Spirituosen spezialisiert, mit besonderem Fokus auf Whisky, limitierte Abfüllungen und ausgewählte Single-Cask-Bottlings.

Mit dieser Partnerschaft setzt SALTIRE Rare Malts einen wichtigen Schritt beim Ausbau seiner internationalen Präsenz und erschließt gemeinsam mit Worldwhisky gezielt den österreichischen Markt.

Word of Whisky und Keith Rennie von Saltire Malts (Mitte)

Ein ausgezeichneter Newcomer aus Schottland

Obwohl SALTIRE Rare Malts erst 2024 auf den Markt kam, hat sich der unabhängige Abfüller innerhalb kürzester Zeit einen bemerkenswerten Ruf in der Whiskybranche erarbeitet. Im Mittelpunkt stehen sorgfältig ausgewählte, charakterstarke und oftmals rare schottische Whiskys, die Whisky-Liebhabern außergewöhnliche Geschmackserlebnisse abseits des Mainstreams bieten.

Die Qualität dieses Ansatzes wurde bereits durch mehrere renommierte Auszeichnungen bestätigt.

Bei den Scottish Whisky Awards 2025 wurde SALTIRE Rare Malts als „Newcomer of the Year“ ausgezeichnet. Gleichzeitig erhielt der Craigellachie 17 Years, 48,8 % Vol., in der Kategorie „Single Cask Scotch – 13 Years and Over“ eine Goldmedaille. SALTIRE selbst bezeichnete diesen doppelten Erfolg treffend als „Double Honour“.

Auch der Miltonduff 17 Years Cask Strength, 59,5 % Vol., konnte überzeugen und erreichte in derselben Kategorie das Finale.

2026 folgten weitere internationale Anerkennungen bei der International Wine & Spirit Competition (IWSC): Der Aultmore 15 Years, Cask #301239, wurde mit 88 Punkten und Bronze ausgezeichnet, der Tamnavulin 17 Years, Cask #1008, erhielt 87 Punkte und ebenfalls Bronze.

Damit konnte SALTIRE Rare Malts bereits innerhalb der ersten Jahre eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass der junge Independent Bottler zu den spannenden neuen Namen der schottischen Whisky-Szene zählt.

SALTIRE Rare Malts jetzt in Österreich

Mit Worldwhisky WW OG hat SALTIRE einen Vertriebspartner gefunden, der nicht nur über langjährige Erfahrung und umfassende Whisky-Expertise verfügt, sondern auch den österreichischen Fachhandel, die Gastronomie und die heimische Whisky-Szene kennt.

Die Partnerschaft ermöglicht SALTIRE Rare Malts, seine Präsenz in Österreich nachhaltig auszubauen und seine außergewöhnlichen Abfüllungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Für Worldwhisky WW OG wiederum ergänzt SALTIRE das bestehende Sortiment um einen jungen, ambitionierten Independent Bottler, dessen Philosophie hervorragend zum eigenen Anspruch passt: außergewöhnliche Whiskys, besondere Fässer und charakterstarke Abfüllungen mit Persönlichkeit und Herkunft.

Österreichische Whisky-Liebhaber dürfen sich damit künftig auf eine vielfältige Auswahl handverlesener SALTIRE-Abfüllungen freuen – von gereiften Single Malts über ausgewählte Single Casks bis hin zu limitierten Raritäten.

SALTIRE Rare Malts und Worldwhisky WW OG verbindet dabei ein gemeinsames Ziel: außergewöhnlichen schottischen Whisky nach Österreich zu bringen und gemeinsam die österreichische Whisky-Kultur weiter zu bereichern.

Für weitere Informationen und verfügbarer Produktauswahl besuchen Sie bitte:

www.worldwhisky.at