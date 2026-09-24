Raven Spring: Das Wasser, das den Whisky der Thousand Mountains Distillery prägt, kommt jetzt selbst in die Flasche

Vor einigen Jahren gab es in Schottland eine Firma, die Wasser aus den Quellen mancher Destillerien vermarktete – mit dem Hintergedanken, dass man damit den Whisky so „originalgetreu“ wie möglich auf eine niedrigere Trinkstärke bringen könnte. Nun hat auch die Thousand Mountains Distillery in Kallenhardt im Sauerland das eigene Wasser abgefüllt – unseres Wissens nach ein First in Deutschland. Die Sauerländer Edelbrennerei merkt an, dass das im eigenen Gebinde abgefüllte Wasser genau zu diesem Zweck, der Verdünnung von fassstarken Whiskys, gedacht ist – mehr dazu und wo Sie das Wasser beziehen können, lesen Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Raven Spring: Das Wasser, das den Whisky prägt, kommt jetzt selbst in die Flasche

Thousand Mountains – German Whisky Distillery bringt eigenes Tiefenquellwasser aus 188 Metern Tiefe auf den Markt

Rüthen-Kallenhardt, September 2026 – Whisky besteht aus Gerste, Zeit, Holz – und Wasser. Bei der Thousand Mountains – German Whisky Distillery im sauerländischen Kallenhardt spielt Wasser dabei eine ganz besondere Rolle: Seit Jahren verwendet die Brennerei für die Herstellung ihrer Whiskys Wasser aus dem eigenen 188 Meter tiefen Brunnen. Jetzt wird dieses Wasser selbst zum Produkt.

Mit Raven Spring bringt Thousand Mountains erstmals das eigene Quellwasser in Flaschen auf den Markt. Damit können Whiskyfreunde genau das Wasser kennenlernen und verwenden, das auch in der Whiskyproduktion der Brennerei zum Einsatz kommt.

188 Meter tief – durch Millionen Jahre Erdgeschichte

Tief unter der Brennerei in Kallenhardt befindet sich das Wasserreservoir, aus dem Raven Spring stammt. Der Brunnen reicht 188 Meter in die Tiefe. Auf seinem Weg durch die Gesteinsschichten wird das Wasser unter anderem von Devongestein geprägt, das vor rund 400 Millionen Jahren entstanden ist.

Dieses Wasser ist für Thousand Mountains weit mehr als ein Rohstoff – es wird bei der Einstellung der Whiskys auf ihre Trinkstärke verwendet.

„Wir beschäftigen uns beim Whisky mit jedem einzelnen Detail – der Destillation, den Fässern und natürlich mit dem Wasser. Unser Wasser kommt direkt aus unserer Heimat und begleitet unseren Whisky von Anfang an. Mit Raven Spring können wir nun genau diesen Teil unserer Whiskygeschichte mit unseren Kunden teilen“,

erklärt die Brennerei.

Vom Bestandteil des Whiskys zum eigenständigen Produkt

Mit Raven Spring macht Thousand Mountains einen bisher unsichtbaren Bestandteil seiner Whiskyproduktion sichtbar und erlebbar.

Besonders interessant ist das Wasser für Liebhaber der Single Malts in Fassstärke. Diese werden bewusst mit einem hohen Alkoholgehalt abgefüllt und können zu Hause individuell auf die persönliche Trinkstärke eingestellt werden. Raven Spring bietet dafür die Möglichkeit, genau das Wasser zu verwenden, das auch die Brennerei für ihre eigenen Whiskys nutzt.

Dabei geht es nicht nur um die Reduzierung des Alkoholgehalts. Wasser kann die Wahrnehmung eines Whiskys deutlich verändern: Aromen können sich öffnen, die Intensität kann sich wandeln und neue Nuancen können zum Vorschein kommen.

Whisky aus dem Fass. Wasser aus dem eigenen Brunnen. Der Rest ist eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Ein neues Kapitel für Thousand Mountains

Raven Spring steht damit für die konsequente Philosophie von Thousand Mountains: Die Brennerei macht ihre Herkunft und ihre natürlichen Ressourcen zum Teil ihrer Produkte.

Was bisher ausschließlich für die eigene Whiskyproduktion genutzt wurde, ist nun auch für Whiskyfreunde erhältlich.

Raven Spring – 188 Meter tief. Aus dem Sauerland. Für den Whisky im Glas.

Raven Spring ist ab September 2026 in ausgewählten Gebinden über die Thousand Mountains – German Whisky Distillery erhältlich.

Über Thousand Mountains – German Whisky Distillery

Die Thousand Mountains – German Whisky Distillery steht für handwerklich hergestellten Single Malt Whisky aus dem Sauerland. Produziert wird in einem ehemaligen Sägewerk in Rüthen-Kallenhardt. Die Brennerei verbindet regionale Rohstoffe, handwerkliche Destillation und die Reifung in ausgewählten Fässern mit der besonderen Herkunft des Sauerlands.