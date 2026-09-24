Serge verkostet: Auchentoshan – ein Duo

Für die Verkostung von heute hat sich Serge Valentin zwei unabhängige abgefüllte Whiskys aus der Brennerei Auchentoshan nahe Glasgow in den Lowlands ausgesucht – eine stammt von der Uncharted Whisky Company, die zweite haben die Thompson Bros. in die Flasche gefüllt. Serge merkt an, dass vor 20, 30 Jahren Auchentoshan bemerkenswerte Whiskys aus dem Sherryfass herausgab, aber dass sich die Situation heute etwas anders präsentiert und er mit etwas Wehmut an das Damals zurückdenkt.

Obwohl: Eine der beiden, ein 28 Jahre alter Auchentoshan aus dem 1st Fill Wein Barrique, kann mit seiner Wertung doch an diese alten Zeiten anschließen, wie unsere Tabelle der Verkostung zeigt:

Abfüllung Punkte