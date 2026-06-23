Neu bei Kirsch Import: Signatory Monuments of Scotland, Stauning Rye PX, GlenWyvis Baineach und Turntable im Vinyl-Look

Sie sind gewohnt, dienstags die Neuheiten im Whisky-Portfolio des Importeurs und Distributors Kirsch Import hier bei uns zu erfahren. Und auch der heute Dienstag bildet da keine Ausnahme:

Demnächst im Handel erhältlich sein werden die neuen Abfüllungen der Reihe Monuments of Scotland, das Ergebnis der Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Partner Signatory Vintage. Ebenso erreichen den Handel mit R.Y.E. PX der erste Sherry-Standard der New-World-Brennerei Stauning aus Dänemark, die zweite Ausgabe der Highland Legacy Series von GlenWyvis, und jeweils 5 cl der drei Kernabfüllungen Paradise Funk, Bittersweet Symphony und Smokin’ Riff des Turntable Blending House in einem neuen Format.

Hier alle Details und Einzelheiten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Monumental!

Denkmal-Drams im Ibisco-Dekanter:

Signatory Monuments wachsen weiter

Sie thronen auf Hügeln, überbrücken Täler oder ragen als imposantes Mahnmal aus der Landschaft: Tausende Monumente erinnern in Schottland an vergangene Zeiten, architektonische Höchstleistungen und heldenhafte Taten. Als Stein gewordene Geschichte sind sie feste Wegmarken auf den Reiserouten von Scotch-Fans.

In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Signatory Vintage bringen wir die Wahrzeichen zum Whisky. In der Reihe Signatory Monuments machen wir aus Small Batches echte Denkmal-Drams. Für derart monumentalen Whiskygenuss sorgen drei Single Malts mit Sherry-Finish – jetzt neu mit 50,8% vol. im Ibisco-Dekanter abgefüllt.

Blair Athol 2015/2026 – 10 y.o.

1st Fill Oloroso Sherry Butts Finish

Sig Monuments of Scotland

Alkoholgehalt: 50.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Für den Blair Athol 2015/2026 schlägt das ikonische Glenfinnian Viaduct hervorragend die Brücke zwischen Oloroso-Aromen und kräftigem Highland-Stil – mit Rosinen, Orangenschalen und Malz.

Benrinnes 2015/2026 – 11 y.o.

1st Fill Oloroso Sherry Butts Finish

Sig Monuments of Scotland

Alkoholgehalt: 50.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Der mysteriöse Tomnaverie Stone Circle unterstreicht perfekt den eigenständigen Charakter des Benrinnes 2015/2026. Eine typisch herzhafte Tiefe trifft hier auf dunkle Süße und Noten von Gewürzkuchen.

Auchentoshan 2013/2026 – 13 y.o.

1st Fill Oloroso Sherry Butts Finish

Sig Monuments of Scotland

Alkoholgehalt: 50.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Die St. Andrew’s Cathedral setzt einen spannenden Lowlander in Szene: Der Auchentoshan 2013/2026 ist dreifach destilliert und mit seinen 13 Jahren deutlich intensiver und reifer als die Core Range. Cremiges Karamell verschmilzt dabei mit Milchschokolade und gerösteten Mandeln.

Sherry, Sherry, Stauning:

Neuer Standard aus PX-Fässern

Mit ihrem R.Y.E. PX präsentiert die New-World-Brennerei Stauning jetzt ihren ersten Sherry-Standard – und eine besonders üppige und vielschichtige Interpretation ihres längst etablierten Roggenwhiskys. Dafür reift das dänische Destillat in Pedro Ximénez Sherry Casks nach.

Hergestellt wird der Whisky aus lokaler Gerste und Roggen, der seit über 2.000 Jahren an Dänemarks Westküste angebaut wird. Wie für Stauning typisch, wird das Getreide vollständig auf den hauseigenen Malzböden gemälzt und in kleinen, direkt befeuerten Pot Stills intensiv gebrannt.

Frische amerikanische Eiche und das Finish in PX-Fässern verleihen Staunings R.Y.E. zusätzliche Tiefe, fruchtige Pflaumennoten und eine elegante Süße. Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker, perfekt ausbalancierter Roggenwhisky, der dänische Tradition und modernes Handwerk vereint.

Stauning R.Y.E (Rye) PX Sherry Cask Finish

Danish Whisky

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Aroma: Warme Vanillenoten verschmelzen mit der konzentrierten Süße von Rosinen zu einem einladenden Duftbild. Subtile Eichenakzente verleihen der fruchtigen Tiefe ein würziges Fundament.

Geschmack: Eine samtige Textur trägt Nuancen von dunklem Sirup und fein eingebundener Eiche über die Zunge. Die Verbindung aus vollmundiger Süße und sanfter Würze sorgt für ein elegantes, balanciertes Mundgefühl.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich ausdauernd mit einer charakteristischen, trockenen Pfefferschärfe. Ein nachhallendes Aroma von cremigem Toffee bildet den weichen Abschluss dieses komplexen Ensembles.

Es gibt Spirituosen, die sofort eine Geschichte von ihrer Herkunft und dem Mut ihrer Schöpfer erzählen – dieser dänische Roggenwhisky ist ein solches Exemplar. Er verbindet den charakterstarken Charme Jütlands mit der edlen, samtigen Tiefe des spanischen Südens zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk.

Dänisches Terroir aus direkt befeuerten Kupferkesseln

Die Philosophie der Destillerie Stauning basiert auf einer konsequenten Rückbesinnung auf traditionelle Methoden. Für diesen Whisky wird ausschließlich lokal bezogenes, bodenvermälztes Getreide verwendet, das in kleinen, direkt befeuerten Kupferstills destilliert wird – ein aufwendiges Verfahren, das für komplexe Aromen sorgt. Seine Reifung beginnt in frischen Fässern aus amerikanischer Eiche (Virgin Oak), bevor er durch ein Finish in Pedro Ximénez-Fässern seine finale Raffinesse und fruchtige Eleganz erhält.

Ein Zusammenspiel aus nordischer Würze und andalusischer Süße

In der Farbe eines warmen Honigtons präsentiert sich ein Bouquet, das von intensiven Sherrynoten, Rosinen und getrockneten Früchten geprägt ist, dezent untermalt von würziger Eiche und Vanille. Am Gaumen entfaltet sich eine samtige Textur, die dunkle Fruchtaromen und süßen Sirup mit der markanten Würze des Roggens vereint. Der Nachklang ist langanhaltend und zeigt eine feine Balance zwischen einer trockenen Pfeffrigkeit und den weichen Nuancen von Toffee.

Ein Begleiter für anspruchsvolle Genussmomente

Mit einem Alkoholgehalt von 46 % Vol. bietet dieser Whisky eine ideale Struktur für Kenner, die das Spiel zwischen Kraft und Eleganz schätzen. Er eignet sich besonders für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, um die vielschichtige PX-Süße und die handwerkliche Tiefe vollständig zu erleben. Auch optisch setzt die Ausstattung ein Statement: Das tiefrote Etikett und die wertige Verpackung mit ihren geprägten Linien spiegeln den modernen, aber tief verwurzelten Charakter dieses dänischen Destillats wider.

Hommage an Highland-Berufe:

GlenWyvis limitierte Highland Legacy Series

Eingehüllt in den GlenWyvis-Tartan ist die zweite Ausgabe der Highland Legacy Series eine vollmundige Verschmelzung von Ruby Port und Oloroso Sherry Casks: Baineach würdigt die Frauen der schottischen Highlands, deren Geschick im Umgang mit Wolle und Webstuhl das Erbe einer Nation geprägt hat.

Die Highland Legacy Series wird aus vier Whiskys bestehen – alle von traditionellen Berufen der Highlands inspiriert und von der lokalen Künstlerin Fiona Mackenzie illustriert. Baineach (gälisch für „Weberin“) ist eine Hommage an die weibliche Kunstfertigkeit, die einst die robusten Tartans und zeitlosen Tweeds hervorbrachte, um den Winden der Highlands zu trotzen und die Schönheit ihres Zuhauses widerzuspiegeln.

Zu 73 Prozent in First Fill Ruby Port Barriques und zu 27 Prozent in Refill Oloroso Sherry Hogsheads gereift, entstand ein üppiges, öliges Erlebnis aus Karamellbonbons, Bienenwachs, spritzigen Zitrusnoten und dunkler Schokolade. Limitiert auf 1.500 Flaschen.

GlenWyvis Baineach

Highland Legacy Series

1st Fill Ruby Port Barrique & Refill Oloroso Sherry Cask

Alkoholgehalt: 46.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Zarte Milchschokolade und cremig-süßes Toffee gehen eine harmonische Verbindung mit einem feinen Hauch von edlem Bienenwachs ein.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich die fruchtige Präsenz von Orangen in einer charakteristisch öligen, schmeichelhaften Textur.

Nachklang: Der Nachhall besticht durch das Zusammenspiel reifer Birnen und Pflaumen, die elegant in die Tiefe dunkler Schokolade überleiten.

Wo schottische Geschichte auf die Vision einer Gemeinschaft trifft, entstehen Tropfen, die weit mehr erzählen als ein bloßes Etikett. Mit dem GlenWyvis Baineach hält man nicht nur einen Highland Single Malt in den Händen, sondern eine flüssige Hommage an die Weberinnen der Highlands, deren Kunstfertigkeit am Webstuhl das kulturelle Gefüge Schottlands über Generationen hinweg prägte.

Ein Erbe aus Gemeinschaft und Handwerk

Die GlenWyvis Destillerie in Dingwall markiert die triumphale Rückkehr des Brennhandwerks in eine Region, die fast ein Jahrhundert lang stilllag. Als erste zu 100 % in Bürgerbesitz befindliche Brennerei Schottlands setzt sie konsequent auf Nachhaltigkeit durch die Nutzung von Wind-, Sonnen- und Wasserkraft. Der „Baineach“ – gälisch für die Weberin – reifte in einer sorgsam kuratierten Verbindung aus 73 % First Fill Ruby Port Barriques und 27 % Refill Oloroso Sherry Hogsheads, was ihm seine markante kupferne Farbe und strukturelle Komplexität verleiht.

Ein Spiel aus dunkler Süße und fruchtiger Tiefe

In der Nase entfaltet sich ein einladendes Bouquet von Vollmilchschokolade und cremigen Toffee-Noten, dezent untermalt von einem Hauch Bienenwachs. Am Gaumen präsentiert sich der Single Malt mit einer charakteristischen, öligen Textur, die Aromen von süßer Orangencreme und eine lebhafte Süße trägt. Das Finale ist langanhaltend und wandelt sich von reifen Birnen und getrockneten Pflaumen hin zu einer edlen, herben Zartbitterschokolade, die den vollmundigen Charakter perfekt abrundet.

Ein Sammlerstück für anspruchsvolle Genießer

Mit einer Limitierung auf weltweit lediglich 1500 Flaschen richtet sich diese Abfüllung an Kenner, die das Besondere suchen und die Verbindung von traditionellem Handwerk und moderner Verantwortung schätzen. Er entfaltet seine volle aromatische Breite idealerweise pur bei Zimmertemperatur, um die feinen Nuancen der Portwein- und Sherryreifung unverfälscht zu erleben. Dieser Whisky ist eine Empfehlung für jene Momente, in denen man sich die Zeit nimmt, die vielschichtigen Facetten eines authentischen Highland-Charakters zu erkunden.

Turntable-Tasting-Trio:

Kreatives Set im Vinyl-Look

Turntable kombiniert exzellente Fässer zu klangvollen Kompositionen, die Blended Whisky eine starke Stimme verleihen. Davon singt das Tasting-Set der Schotten ein Lied: ein ausgewogenes Trio aus vollmundigen, tropischen und rauchigen Aromen im stylischen Vinyl-Look.

Das Turntable Miniature Pack enthält jeweils 5 cl der drei Kernabfüllungen Paradise Funk, Bittersweet Symphony und Smokin’ Riff. In der von Vinyl inspirierten Verpackung verbergen sich Beutel statt Miniaturflaschen – eine leichte, bruchsichere und umweltfreundliche Alternative.

Turntable

Miniature Packs 3×0,05l

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Einladende Aromen von reifer Ananas, Banane und Orange verbinden sich mit der feinen Süße von Vanille und weißem Zucker. Malzige Akzente und ein subtiler Hauch von Holzrauch verleihen dem Bouquet eine komplexe Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen verschmelzen cremige Kokosnoten und edle Schokolade zu einer harmonischen Einheit. Eine dezente Würze von Zimt setzt präzise Akzente in der anhaltenden Vanillesüße.

Nachklang: Das Finale überzeugt durch eine präsente Struktur von trockenem Holzrauch. Ein lang anhaltender Nachhall von weichem Getreidemalz rundet das Geschmacksbild elegant ab.

Es sind oft die kleinen Formate, die die größten Geschichten erzählen und den Gaumen eines Kenners begeistern. Mit diesem kuratierten Probierset öffnet das Turntable Blending House die Tür zu einer Welt, in der schottische Tradition auf moderne, mutige Kompositionskunst trifft.

Moderne Blending-Kunst aus dem Herzen Glasgows

Turntable Spirits hat sich der Vision verschrieben, den Blended Scotch Whisky neu zu definieren und ihm eine zeitgemäße Bühne zu bereiten. In ihrer Manufaktur entstehen Kreationen, die konsequent auf Natural Colour und den Verzicht auf Kältefiltration setzen, um die volle aromatische Tiefe zu bewahren. Jede der drei enthaltenen Miniaturen – Paradise Funk, Bittersweet Symphony und Smokin‘ Riff – repräsentiert eine eigene, präzise ausgearbeitete Stilistik, die mit einem kräftigen Alkoholgehalt von 46 % vol. abgefüllt wurde.

Eine aromatische Reise von tropischer Exotik bis zu tiefem Rauch

Das Set bietet ein beeindruckendes Spektrum: Während „Paradise Funk“ mit Noten von Ananas, Banane und cremiger Kokosnuss eine fast schon exotische Fülle entfaltet, zeigt „Bittersweet Symphony“ die dunklere, elegante Seite mit Trockenfrüchten und feiner Schokolade. Den markanten Abschluss bildet „Smokin‘ Riff“, bei dem sich intensiver Holzrauch und Lagerfeuer-Aromen mit der Süße von reifer Birne und einer Prise Zimt vereinen. Die Textur bleibt bei allen drei Varianten vollmundig und komplex, was den individuellen Charakter jedes Blends unterstreicht.

Die perfekte Degustation für neugierige Entdecker

Dieses Set ist die ideale Wahl für Genießer, die die stilistische Bandbreite moderner schottischer Whiskys in einem Durchgang erkunden möchten. Wir empfehlen, die drei Proben nacheinander pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, um die Entwicklung von der Fruchtbetontheit bis hin zur rauchigen Würze nachzuvollziehen. Das hochwertige Design der Box mit ihren geometrischen Mustern und den farblich akzentuierten Labels macht dieses Trio zudem zu einem ansprechenden Präsent für anspruchsvolle Gaumen.