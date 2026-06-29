Die Whiskybotschaft 2.0 mit erster Single Malt Scotch Whisky-Abfüllung

Die Whiskybotschaft in Kerken, als Whiskybotschaft 2.0 Ende 2024 neu gestartet (wir berichteten), stellt heute ihre erste eigene Single Malt Scotch Whisky-Abfüllung vor. Single Casks Series | N° 1 | ist ein 16 Jahre alte Blair Athol, dessen Details und auch die Bestellmöglichkeit in der folgenden Info der Whiskybotschaft 2.0 finden:

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Die erste Single Malt Scotch Whisky-Abfüllung der Whiskybotschaft 2.0

Die Whiskybotschaft 2.0 präsentiert ihre erste eigene Single Malt Scotch Whisky-Abfüllung. Mit dieser Veröffentlichung startet ihre neue Abfüllungsreihe „Single Cask Series“, in der sie Single Malt Scotch Whiskys ungefiltert, ungefärbt und in Fassstärke abfüllt.

Den Auftakt macht ein 16 Jahre alter Blair Athol aus einem Hogshead. Blair Athol, Gründungsjahr 1798, gehört zu den traditionsreichsten Brennereien der schottischen Highlands und ist besonders für seinen kräftigen, öligen Hausstil bekannt, der sich hervorragend mit einer intensiven Sherryfassreifung verbindet.

Der Single Malt wurde am 05.03.2010 ins Fass gelegt und am 13.03.2026 abgefüllt. Die Fassnummer lautet 300889. Alkoholgehalt: 52,2% vol. Er ist nicht kühlfiltriert und in natürlicher Farbe in die Flasche gegangen. Es handelt sich um einen Fassanteil mit insgesamt 40 einzeln nummerierten Flaschen.

Single Casks Series | N° 1 |

BLAIR ATHOL 16 YEARS

Hogshead

0.7 Liter | Alkoholgehalt: 52,2% | Cask Strength

Verkostungsnotizen

Aroma: Karamell, Vanille, dunkle Früchte, Bittermandel, Portwein

Geschmack: Ölig, weich, dunkle Schokolade, brauner Rohrzucker, süße Noten

Finish: Kaffee, Crème brûlée, dunkles Fruchtkompott, Vanille, leichte Eichenwürze

Erhältlich ist Single Casks Series | N° 1 | über den Online-Shop der Whiskybotschaft 2.0.