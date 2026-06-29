Öffentliche Konsultation zur Produktspezifikation für Irish Whiskey gestartet

Das irische Department of Agriculture, Food and the Marine hat am vergangenen Freitag eine öffentliche Konsultation eingeleitet, um die für Irish Whiskey geltenden Vorschriften zu überprüfen (hier finden Sie die dazugehörende Pressemitteilung). Interessierte Kreise, also Brennereien, Produzenten und Interessensvertretungen, können Stellungnahmen oder Einwände zum technischen Dossier für Irish Whiskey einreichen. Dies kann bis zum 4. September 16 Uhr geschehen, die Beteiligten sind eingeladen, eine Zusammenfassung von maximal 300 Wörtern einzureichen. Den aktuellen Status der Public Consultation on proposed amendments to the Irish Whiskey Technical File, der wohl regelmäßig aktualisiert wird, können Sie hier sehen.

Von der Möglichkeit der Einreichung einer Eingabe gebraucht gemacht hat die Irish Whiskey Association (IWA). Bereits im Vorfeld hatte sie ihre Änderungsvorschläge eingereicht. Die SWA schlägt vor, den zulässigen Anteil an „anderen Getreidesorten“ von 5 % auf 30 % zu erhöhen. Derzeit muss die Mash Bill für Pot Still Irish Whiskey mindestens 30 % gemälzte und mindestens 30 % ungemälzte Gerste enthalten. Es dürfen lediglich bis zu 5 % andere Getreidesorten eingesetzt werden.

Die IWA ist der Ansicht, dass die 2024 festgelegte Obergrenze von 5 % „nicht die volle Vielfalt der Pot-Still-Tradition widerspiegelt“. Historische Aufzeichnungen aus Brennereien, auf die der Verband verwies, belegen traditionell häufig die Verwendung bis zu 30 % an weiteren Getreidesorten für Pot Still Irish Whiskey.

Eine vollstädnige Darstellung der Änderungswünsche der Irish Whiskey Association finden Sie bei The spirts business. Und selbstverständlich auch, und dies detaillierter, im aktuellen Status der Public Consultation on proposed amendments to the Irish Whiskey Technical File.